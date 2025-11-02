三谷かぶき『歌舞伎絶対続魂　幕を閉めるな』歌舞伎座からライブ配信決定！

松竹株式会社

11月2日(日)に歌舞伎座で初日を迎えた歌舞伎座「吉例顔見世大歌舞伎」。

夜の部にて上演される三谷かぶき『歌舞伎絶対続魂（ショウ・マスト・ゴー・オン） 幕を閉めるな』のライブ配信が決定しました！

「三谷かぶき」待望の第二作目は伝説のコメディが歌舞伎に！

『決闘！高田馬場』（2006年）に続き、三谷幸喜が作・演出を手掛けた歌舞伎作品が2019年に初めて「三谷かぶき」として歌舞伎座に登場しました。その第一弾である『月光露針路日本（つきあかりめざすふるさと） 風雲児たち』から6年。待望の「三谷かぶき」第二作目である 『歌舞伎絶対続魂 幕を閉めるな』が現在歌舞伎座で上演中です。

題材となっているのは、三谷が主宰する劇団東京サンシャインボーイズで1991年に書き下ろした伝説のコメディ『ショウ・マスト・ゴー・オン 幕を降ろすな』。テレビ版も製作されるなど、大きな反響を呼んだ本作は劇団を代表する作品の一つであり、とある劇場の裏側を描いた ”バックステージもの”の傑作です。再演の度に話題を呼んだ人気作が、今回は新作歌舞伎として上演されます。

「三谷かぶき」としてブラッシュアップされた今作の舞台は、伊勢の芝居小屋「蓬莱座」。狂言作者・花桐冬五郎や座 元・藤川半蔵が、人形浄瑠璃で人気となった『義経千本桜』を、山本小平次が演じる歌舞伎として上演しようするものの、次々に大騒動が巻き起こり・・・。

個性豊かな出演者でおくる、“舞台の裏側”で繰り広げられる群像劇！

出演者には、前作の三谷かぶき『月光露針路日本 風雲児たち』に続いて三谷とタッグを組む松本幸四郎、 片岡愛之助、そして、これまでテレビドラマや舞台など数々の三谷作品に出演してきた中村獅童と、作中の登場人物たちと同様に舞台への熱い情熱をもつ豪華俳優陣が揃い踏み！個性的な芝居小屋の人々をユーモラスに演じ、笑いと緊張が交錯する“舞台の裏側”で繰り広げられる群像劇をお届けします。

さらに、ライブ配信だけの特典として、稽古の模様を収録したスペシャルメイキング映像を配信！“舞台の裏側”のさらに裏側に迫る、配信だけのお楽しみ映像となっています。

ライブ配信ならではの臨場感と熱気、そして今も昔も変わらぬ「ショウ・マスト・ゴー・オン」の精神をどうぞご体感あれ！

『歌舞伎絶対続魂（ショウ・マスト・ゴー・オン） 幕を閉めるな』ライブ配信

日時：11月22日(土) 17:50 開演（予定）

視聴料金：4,830円（税込） ※うちシステム利用料 330円

アーカイブ：ライブ配信終了後～11月30日(日) 23:59まで

販売期間：11月2日(日) 20:00 ～ 11月30日(日) 21:00まで

歌舞伎オンデマンド https://kabukiondemand-japan.stores.play.jp

イープラス「Streaming+」 https://eplus.jp/kabuki_showmust/ ※11月7日(金)受付開始

※なお、『歌舞伎絶対続魂』は上演翌月の歌舞伎オンデマンドでの配信は予定しておりませんので予めご了承ください。

※公演の状況により開始時間が前後する場合があります

※ライブ配信中は途中からの巻き戻しや追いかけ再生は出来ません。見逃し部分はアーカイブ配信でご視聴ください。

※一度ご購入いただきますと、アーカイブ配信中は何度でも視聴可能です。

◎ライブ配信詳細：https://www.kabuki-bito.jp/kabuki-contents/ondemand/news/cat1/6852.html

◎ライブ配信公式 X （旧Twitter）：

どこでも歌舞伎ー松竹 舞台配信情報【公式】https://twitter.com/dokodemo_kabuki

◎「吉例顔見世大歌舞伎」公演詳細： https://www.kabuki-bito.jp/theaters/kabukiza/play/939