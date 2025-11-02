Casual Meets Shakespeare シリーズの最新作『ヴェニスの商人 CS』開幕

株式会社サンライズプロモーション

松崎史也 主宰、Casual Meets Shakespeare シリーズの最新作『ヴェニスの商人 CS』のC（コメディ）バージョンが11月1日（土）に、S（シリアス）バージョンが11月2日（日）に東京・IMA HALLにて開幕しました。

Casual Meets Shakespeare は「普段着でシェイクスピア」をコンセプトに、シェイクスピア作品を「高尚かつ難解なもの」としてではなく、話の骨格や魅力的なセリフ回しを生かしつつ、あくまで現在の日本で上演する演劇作品として脚色、上演していくシリーズ。悲劇と喜劇は裏表というコンセプトの元、S（シリアス）、C（コメディ）の2バージョンで上演いたします。

今回は『ヴェニスの商人』をテーマに、ヴェニスの商人・アントーニオ（コメディ＝ウチクリ内倉、シリアス＝田口涼）、高利貸し・シャイロック（コメディ＝鯨井康介、シリアス＝北村健人）、アントーニオの親友・バサーニオ（コメディ＝中村太郎、シリアス＝松井勇歩）、バサーニオが憧れる貴婦人・ポーシャ（コメディ＝茜屋日海夏、シリアス＝中村裕香里）をはじめとした個性豊かなキャストが出演し、『ヴェニスの商人』をコメディ・シリアスの2バージョンでお届けします。

11月7日（金）18:00公演はC（コメディ）とS（シリアス）の出演キャストをシャッフルした、シャッフル公演も上演いたします。

初日を迎えた脚色・演出の松崎史也よりコメントも届きました。

また、千穐楽11月9日（日）公演のコメディ・シリアス両バージョンの生配信の実施も決定しました。11月6日（木）・11月8日（土）の4公演ではバリアフリー字幕タブレット貸出などの鑑賞サポートも実施いたします。詳細はオフィシャルサイトでご確認ください。

脚色・演出：松崎史也 コメント

悲劇の存在意義として

現実世界を生きる“備え”があるだろう。

演劇を通し真実味のある虚構を体験することで

理不尽で苦しい“生”に備えることができる。

では喜劇の存在意義は？

その答えのようなもの、私の考えを

セリフのいくつかに託している。

「ヴェニスの商人CS」は、コミカルな喜劇とシリアスな喜劇。

カルテット生演奏をお迎えし、一人残らず頼もしい俳優と共に

現実と虚構が相互に支え合える関係を目指しました。

劇場でお待ちしております。

あらすじ

舞台は中世イタリアの街ヴェニス。商人アントーニオは、親友バサーニオの結婚のため、高利貸しシャイロックから金を借りる。かねてよりアントーニオに憎しみを募らせていたシャイロックは、無利子で金を貸す代わりに期限までに返済できなければアントーニオの心臓近くの肉1ポンドを取り立てると息を巻く。バサーニオのお目当てである貴婦人ポーシャの求婚騒動や、シャイロックの娘ジェシカと恋人ロレンゾーの駆け落ちなども起こる中、借金返済の肝であったアントーニオの商船が全て難破してしまい……。

■公演概要

Casual Meets Shakespeare『ヴェニスの商人 CS』

原作：W・シェイクスピア

脚色・演出：松崎史也

出演：【コメディバージョン】ウチクリ内倉 鯨井康介 中村太郎

茜屋日海夏 高崎翔太 椙山さと美／栗本佳那子（W キャスト） やじりまおん 澤田拓郎 小林賢祐 安井一真 吉岡将真 石井由多加 山本耕大 大平峻也／日替わりゲスト（本編に出演）

【シリアスバージョン】田口涼 北村健人 松井勇歩 中村裕香里 寺田友哉 西葉瑞希 三枝奈都紀 木村優良 阿瀬川健太 船木政秀 勝沼優 永石匠 山崎竜之介 大平峻也／日替わりゲスト（アフタートークに登壇）

日程：2025 年11 月1 日（土）～11 月9 日（日）

会場：IMA HALL（〒179-0072 東京都練馬区光が丘5-1-1 光が丘IMA 中央館4F）

主催：SP/ACE=project

●公演に関するお問合せ

メール info.cms.space@gmail.com

公式サイト https://casual-meets-shakespeare.com/venice/

公式X ＠CMSstage

■『ヴェニスの商人CS』生配信 千穐楽公演の生配信が決定いたしました。

・11月9日（日）11時公演 コメディバージョン

・11月9日（日）16時公演 シリアスバージョン

チケット料金：4,000円

受付開始日：11月1日(土)13時

販売期間：11月1日(土)13時～11月22日(土)22時

視聴期間：生配信 各開演から終演まで

アーカイブ 11月22日(土)23:59まで

販売URL：https://eplus.jp/cms_venice_st

■鑑賞サポート付き公演を実施いたします。

対象公演

11月6日（木）13時公演 シリアスバージョン

11月6日（木）18時公演 コメディバージョン

11月8日（土）13時公演 シリアスバージョン

11月8日（土）18時公演 コメディバージョン

鑑賞サポート内容

・バリアフリー字幕タブレット貸出

・受付、ロビーでの手話通訳

以下の内容は全公演にて対応いたします。

・台本貸出（紙またはタブレット）

・車椅子席

・ほじょ犬同伴でのご来場

【鑑賞サポートの詳細、お問合せ】

https://udcast.net/workslist/cms2025/

UDCastサポートセンター（平日10時～17時）

電話：0120-291-088 FAX：03-5937-2233 メール：info@udcast.net

【コメディバージョン】

【シリアスバージョン】

