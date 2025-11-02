仲間モンスター1000体越え！！ ″全てオリジナル″を実現した小説型RPGが大型アプデ！『エターナルハンド』

エターナルハンド

小説型の遊びを体験できるAIゲーム『エターナルハンド』はこの度大型アップデートを行い、以前から好評であったRPGモードに大量のモンスターを追加するとともに、プレイ感を向上させるべく多くの要素を実装しました。

令和だからこそ生まれた小説型ゲームの正体

ゲーム『エターナルハンド』は、文章生成AI × 画像生成AIを掛け合わせた全く新しい体験をお届けします。対戦画面ではまるで小説のようにストーリーが執筆され、場面に合わせた挿絵が生成されるのが特徴です。 よくあるADVのような選択肢は存在せず、プレイヤーは任意の言動をキーボードで入力するだけで、自由なストーリー展開を楽しむことが出来ます。

総数1000体越えのモンスターが全てオリジナルな"ワケ"

キャラクター設定の主要な部分は『文章』によって定義されています。 口調、性格、バックボーン、好きなこと、嫌いなこと、etc... それらは全て文章生成AIによりバトルシーンで忠実に再現されます。

あとはそのキャラの見た目さえ用意できれば、被りなしのユニークなモンスターの完成です。

有志の協力により、面白い設定のモンスターを大量に用意することができました。

より"あなた"を再現するキャラメイク

RPGモードの始まりは、どこか幻想的な滝つぼから始まります。 あなたがどのような人か、天からまるで心の中を覗かれるような質問が繰り返し行われます。それも決まりきった問いではなく、あなたの受け答えをより深く理解ために、専用の問いが次々に生成されていきます。 最後に、あなたの画像と人物設定が生成されます。

あなたはどんな言葉で勧誘するか

モンスターを仲間にする方法はシンプルです。バトル時に、『モンスターが仲間になった展開』を作れれば成功です。 それぞれの性格をもったモンスター相手に、どのように心を開かせ、どのように協力の意思を持たせるかは、バトル中、あなたがどのような言葉や行動をするかがカギとなります。 勧誘成功後はパーティメンバーとして連れ歩くことが出来るようになります。

遊び心をくすぐる4つのメインコンテンツ

コンテンツはRPGモードだけではありません。

投稿数1800を超えるユーザー作成パーティとの戦闘が楽しめる『アリーナ』

大量のシチュエーションが用意された『シナリオモード』

自作マップでマイキャラとのんびり暮らす『ライフモード』

どれも方向性が違う体験を楽しむことができます。

『エターナルハンド』は、BOOTHにて販売中

https://sumeragi-0258.booth.pm/items/6701442

お問い合わせ先:

Xアカウント (作者) https://x.com/marudog_01)

Xアカウント (公式) https://x.com/eternal_hand