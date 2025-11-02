入場無料【渋谷スタートアップ文化祭】出展詳細、第三弾！鈴木おさむとTHE RAMPAGEのリーダー陣さんラジオ公開生収録！観客参加の企画もご用意。文化祭限定デザインフレームのプリクラやガチャイベントも

スタートアップファクトリー1号投資事業有限責任組合

スタートアップファクトリー（本社：東京都目黒区 代表：鈴木収）は、2025年11月3日（月・祝、文化の日）に、渋谷ストリームホールにて「渋谷スタートアップ文化祭（以下、文化祭）」を初開催いたします。本イベントは、スタートアップ企業や大手企業など総勢40社以上が一堂に会し、来場者が文化祭感覚で楽しめる入場無料の体験型イベントです。この度、追加情報が決定しましたのでお知らせします。

特設サイト：https://startupfactory.co.jp/ssfes/

出展企業第三弾の詳細情報が解禁！出展内容ポイントまとめ（一部抜粋）

＜THE RAMPAGEのリーダー・陣さん登場！＞TOKYO FMの公開生収録を実施！ブースの近くに来たらby 株式会社エフエム東京

＜限定体験＞渋谷スタートアップ × HARTiPHOTO 記念撮影開催！最先端カルチャーとスタートアップの力が融合する「渋谷スタートアップ文化祭」にて、HARTiPHOTOとの特別コラボ企画が実現！『渋谷スタートアップ文化祭限定フレーム記念撮影体験』by 株式会社HARTi

＜体験コンテンツ＞ソラジマが贈る「遊べる格付けチェック」ブース！ 豪華景品ガチャと本物ソムリエによる“利きワイン＆水”体験で 、五感を揺さぶる濃密なエンタメをどうぞ！by株式会社ソラジマ

＜公開ラジオ収録×ガチャイベント＞Popteen × HA-LUの新たな映像メディア「ポプるっ！」をテーマに展開！若者文化とスタートアップの化学反応をリアルにお届けby株式会社HA-LU

＜公開ラジオ収録＞話題沸騰中の『伝説ラジオ』を会場で公開生収録！観客の参加企画もあり！by 81RAVENS PTE. LTD.

＜ダンサー登場＞新宿に新たに誕生したナイトクラブ【THE PINK東京】大人気ピンクダンサーズが登場！by 株式会社TOP(Theピンク東京)

＜その場でできる診断コンテンツ＞ソシオニクス性格診断であなたに最適なスタートアップの役割をご提案。来場者全体の性格分布もリアルタイム表示し、自己理解を深めキャリアの新たな可能性を発見できる体験型ブースを展開by 株式会社ZEKKEI Entertainment

＜あの有名人とJiffcyで話せる！？＞電話でもLINEでもない、声を出さずに電話のようなコミュニケーションの取れるJiffcyならではの体験を通して、あの有名人とおしゃべりを楽しみましょう！by 株式会社Jiffcy

出展内容詳細

◼︎鈴木おさむとTHE RAMPAGEのリーダー・陣さんがラジオ公開生収録！希望者の中からランダムに選ばれた方は収録に出演することが可能！by 株式会社エフエム東京

「JUMP UP MELODIES」の出張公開生収録が開催！なんと！希望者の中からランダムに選ばれた方は収録に出演する事が出来ます！

JUMP UP MELODIESとは、鈴木おさむと、次世代を担うアーティストTHE RAMPAGEのリーダー・陣が、「急上昇なトピック」を届ける2時間のプログラム！旬なゲストが語る、ここでしか聴けない貴重秘話から、いまSNSを中心に話題となっている注目の音楽まで、金曜昼に「今」をフル充電！あなたをバージョンアップして充実した週末を迎えましょう！

＜収録概要＞

収録時間：13:30-14:30

出演：鈴木おさむ、陣（THE RANPAGE）

＜応募概要＞

・受付時間：11月3日(月) 12時30分-13時00分

・受付場所：渋谷ストリームホール6階 イベントスペース

・応募方法：必要情報を所定の用紙に記載。応募者に抽選用の番号札をお渡しいたします。

◼︎この日一番運がいいのは誰だ？！それを決めるのが「U-1グランプリ」。種目は今日本で大流行のポーカー！福岡の放送局「KBC」で一番ポーカーを愛する男「塩手」と一発勝負で運試しをしてみませんか？by九州朝日放送株式会社（KBC）

この日一番運がいいのは誰だ？！それを決めるのが「U-1グランプリ」

種目は今日本で大流行の「ポーカー」です！トランプを使って自分だけに配られる2枚のカードと5枚の共有カードから役を作ります。スタッフと対戦形式で相手より強い役ができれば景品をプレゼント！対戦相手は福岡の放送局「KBC」スタッフで一番ポーカーを愛する男「塩手」です。

今年宝くじで100万円を当てるなど運の良さも兼ね備えている彼と一発勝負で運試しをしてみませんか？

◼︎【限定体験】渋谷スタートアップ × HARTiPHOTO 記念撮影開催！最先端カルチャーとスタートアップの力が融合する「渋谷スタートアップ文化祭」にて、HARTiPHOTOとの特別コラボ企画が実現！『渋谷スタートアップ文化祭限定フレーム記念撮影体験』by 株式会社HARTi

最先端カルチャーとスタートアップの力が融合する「渋谷スタートアップ文化祭」にて、HARTiPHOTOとの特別コラボ企画が実現！

『渋谷スタートアップ文化祭限定フレーム記念撮影体験』！この日、この場所でしか撮影できない「渋谷スタートアップ文化祭限定デザイン」のオリジナルフレームをご用意。

スタートアップならではのユニークなマーケティング視点と、HARTIPHOTOのアート性が交差する、新感覚のフォト体験がここに。写真を撮る。それだけじゃない。これは“今”という瞬間を切り取り、未来に残す「体験型マーケティング」の実験場。

渋谷を愛する人も、スタートアップに興味がある人も、ただワクワクしたい人も――誰もが主役になれる1枚を、あなたの手に。

渋谷を歩くあなたが、この文化祭の一部になる瞬間を。思わずシェアしたくなる記念写真で、新しいカルチャーを体感しよう

◼︎ソラジマが贈る「遊べる格付けチェック」ブース！ 豪華景品ガチャと、本物ソムリエによる“利きワイン＆水”体験で 、五感を揺さぶる濃密なエンタメをどうぞ！by株式会社ソラジマ

Webtoon制作スタジオのソラジマが、エンタメの力で五感を揺さぶる体験ブースを出展します 。

目玉は、豪華景品が当たる『ガチャ』と、フランス国家資格を持つソムリエがナビゲートする『本格格付けチェック』です 。アプリDLでまずガチャを回し、格付けに正解すれば更にガチャが回せるゲーム性が魅力 。ワインだけでなく、お酒が飲めない方やお子様も楽しめる『利き水』部門もご用意しました 。格付けの結果を漫画キャラに喩えて解説するなど、物語を作る会社ならではの仕掛けも楽しめます 。

頭と感性をフル活用して楽しむ、新しいエンターテイメントをぜひ体感しに来てください。

◼︎ Popteen × HA-LUの新たな映像メディア「ポプるっ！」をテーマに展開！若者文化とスタートアップの化学反応を、リアルな体験としてお届けします by株式会社HA-LU

Popteen × HA-LUの新たな映像メディア「ポプるっ！」をテーマに展開します。以下の通り、多数の企画をご用意。

・公開ラジオ収録（13:00～14:00）

出演：向井怜衣さん・川野明愛さん

「ポプるっ！」の撮影エピソードや現場の裏話を語るトークセッション！その模様は「ポプるっ！」公式アカウントでもライブ配信予定。HA-LUとして初のラジオ配信。

・ポプるっ！ガチャ（14:00～16:00）

出演：土屋惺来さん・相場星音さん

・フォトスポット「ポプるっ！瞬間撮影ブース」

友達や恋人と一緒に“青春の一枚”を撮影できるフォトブースを設置！SNS投稿を自由に楽しめる非日常空間！

ぜひご参加ください！

◼︎話題沸騰中の『伝説ラジオ』が会場で公開収録！生ならではのトークと観客参加企画で、伝説の瞬間を一緒に作ります。by 81RAVENS PTE. LTD.

XやTiktokで話題沸騰中のトーク番組『伝説ラジオ』が、会場での公開収録を実施。

MCの軽快な掛け合いに加え、当日テーマ募集やQ&Aなど来場者参加型のコーナーを展開します。収録の裏側や編集前の“素”の会話を体感できるのは現地だけ。会場限定のステッカー配布も予定。

番組ファンはもちろん、初めての方にも“伝説級”の生体験をお届けします。

◼︎ HTBのマスコットキャラクター「onちゃん」や「水曜どうでしょう」をデザインしたスマートボールにチャレンジ。会場限定デザインのonちゃん缶バッジの制作体験も加納。神出鬼没でonちゃんが会場内を練り歩きます！ by 北海道テレビ放送株式会社

HTBマスコットキャラクター「onちゃん」や「水曜どうでしょう」をデザインしたスマートボール、会場限定デザインのonちゃん缶バッジ制作体験をお楽しみいただけます。

さらに、onちゃんが神出鬼没で会場内を練り歩いたり、onちゃんをさらに盛り上げるためのユニークなアイデアをご提案いただいた方には、HTBの営業マンが厳選した「北海道の通なお店情報」や非売品の「onちゃんグッズ」など特別なプレゼントさせていただくなど、様々な企画をご用意しております。皆様のご来場を心よりお待ちしております。

◼︎新宿に新たに誕生したナイトクラブ【THE PINK東京】大人気ピンクダンサーズが登場し、文化祭を盛り上げます！！by 株式会社TOP(Theピンク東京)

大阪、京都を中心に3店舗でナイトクラブを展開しているPINKグループ。去年11月には４店舗目となる

東京・新宿に誕生したナイトクラブ【THE PINK東京】。

HIPHOPを中心にフロアが熱狂！ピンクをテーマにした非日常的な空間で、海外トレンドを取り入れたショーやシャンパン演出、ピンクダンサーズの登場など、誰もが主役になれる夜を演出します。国内外のゲストが集う、東京の新たなパーティースポット！

文化祭では、数名のピンクダンサーズが登場！一緒に乾杯することができます！（お酒の取り扱いがあるため20歳以上の方のみ入場が可能です、）

◼︎ボーイズラブ作品を推奨する「BLソムリエコーナー」を実施！参加者は事前にいくつかの質問に答えるだけで、あなただけのBL作品に出会える鮮烈体験を得られます！初心者大歓迎！by 株式会社サンディアス

BLレビューサイトちるちるスタッフがBLソムリエとなってお客様の好みに合わせたボーイズラブ作品を推奨する「BLソムリエコーナー」を実施します！

参加者は事前にいくつかの質問に答えるだけで、多種多様なBL作品と出会う機会を得られる！？ほかにも豪華景品が当たる初心者向けBLクイズやオタクタイプ診断も対面実施いたします！

◼︎あの有名人とJiffcyで話せる！？電話でもLINEでもない、声を出さずに電話のようなコミュニケーションの取れるJiffcyならではの体験を通して、あの有名人とおしゃべりを楽しみましょう！by 株式会社Jiffcy

あの有名人と、Z世代に大人気のテキスト通話アプリJiffcyでおしゃべりしてみませんか？

電話でもLINEでもない、声を出さずに電話のようなコミュニケーションが取れるJiffcyならではの体験を是非お楽しみください。

Jiffcyは相手を電話と同じ方法で呼び出し、相手とリアルタイムなコミュニケーションを「テキストで」行う、テキスト通話アプリです。

通話のような親密さとプライベートさをもちつつ、声を発しないことから周囲に内容を知られることなく会話をすることができます。あの有名人とも緊張せずにおしゃべりできるはず！

◼︎あなたのおうちの猫様の「推し活グッズ」が作れちゃう！？

猫と人の豊かな暮らしをつくるブランド『furnya』から、すべての猫好きのみなさまのために、あなたの愛猫のグッズが作れるブースを出展！by 株式会社カミカグ

インテリアを通じて猫と人の豊かな暮らしをつくるブランド『furnya』は、すべての猫好きのみなさまのために、愛猫の写真をお送りいただくだけでオリジナルのお守りなどの「推し活グッズ」が作れるブースを出展します。

さらに、furnyaの製品をお使いいただいている猫ちゃんたちの写真も掲載。

おうちの猫様のグッズをつくって、かわいい猫たちの写真をたくさん見て、これからの猫たちとの暮らしに思いをはせる。猫好きによる猫好きのための猫まみれのブースです。

猫好きのかた！ぜひぜひごニャンください。

◼︎ ソシオニクス性格診断であなたに最適なスタートアップの役割をご提案。来場者全体の性格分布もリアルタイム表示し、自己理解を深めキャリアの新たな可能性を発見できる体験型ブースを展開！by 株式会社ZEKKEI Entertainment

ソシオニクス性格診断を用いて、来場者一人ひとりに最適なスタートアップでの役割を提案する体験型ブースです。

簡単な質問に答えるだけで、5分程度で診断が完了します。その場で性格タイプと相性の良いポジション（エンジニア、デザイナー、営業、経営者など）を具体的に提示します。

さらに、会場全体の性格分布をリアルタイムで集計・可視化し、ブース内にて掲示。「本日の来場者にはどんな性格タイプが多いか」といった傾向を見ることができ、自分と他の参加者との違いや共通点を発見できます。

スタートアップ業界に興味はあるけれど、自分にどんな役割が向いているかわからない方や、転職・起業を考えている方、キャリアの新たな可能性を探りたい方に最適な企画です。

楽しみながら自己理解を深め、スタートアップという働き方への具体的なイメージとヒントを持ち帰っていただけます。

◼︎漫画の一コマセリフを題材に、世代や知識を超えて盛り上がれる体験型クイズイベントを実施！by 株式会社Wick

アプリランキング1位獲得のSNS×漫画アプリ「Wick」が贈る特別企画。漫画の一コマセリフを当てる全20問のクイズイベントを通じて、世代や知識を超えた参加者同士が盛り上がれる体験を提供します。3段階の難易度で構成された問題は初心者からコアファンまで楽しめる内容です。

ランキング機能搭載、漫画王お待ちしております。

本企画を通じて、Wickは「読む」だけでなく、漫画を愛する読者とクリエイターをつなぐプラットフォームとしての魅力を広く知ってもらうことを目指します。

◼︎「公開お悩み相談ポッドキャスト企画」特別な準備は一切不要！ブースに立ち寄ったあなたのお悩みをOASIZ代表の江藤優が直接伺い、ざっくばらんに議論します！by 株式会社OASIZ

OASIZが「起業したい...」「キャリアについてどうしよう」「縦型動画自分で初めてみたいんだけど何から始めたらいいの？」といった、仕事や日常のモヤモヤをぜひお話しください！相談の様子はポッドキャストとして収録・後日配信される可能性がございます。

参加型のコンテンツを通じて、来場者のみなさんとのリアルな交流を楽しみ、イベントを一緒に盛り上げたいと思っています。公開収録のライブ感をぜひ体験しに来てください！

◼︎元アイドルが来場者のキャリアを聞き出すインタビュー企画。来場者のスマホで撮影し、自分の発信素材としても活用できる体験型イベント。by 株式会社ツギステ

芸能経験者のセカンドキャリア支援を行うツギステが、来場者の方々にキャリアやこれまでの歩みを伺う体験型インタビュー企画です。

ツギステが実施しているキャリアインタビューを来場者にもご体験いただき、元アイドルが聞き手としてインタビューを行います。撮影は来場者自身のスマートフォンで実施し、自己紹介動画やSNS発信用素材としても活用可能！

自身の「これまで」を言葉にすることで、新しい気づきや前向きな一歩につなげます。１.自己紹介動画を残したい方、２.キャリアを振り返りたい方、３.そして元アイドルやV系バンドマン（ゲストMC）との対話を楽しみたい方は是非ご参加ください！元芸能人材のスキルを社会に活かし、楽しみながらキャリアを考える場をお届けします。

◼︎ AIキャラチャット「オズチャット」のメイドカフェ体験。AIとリアルに会話できる新感覚の体験型コンテンツをお楽しみください！by株式会社Trippy

「オズチャット」は、AIキャラクターとリアルタイムで会話できる体験型エンタメアプリです。

今回の出展では、人気キャラたちがメイド姿で登場し、来場者との自然な対話を通じて“推しとのひととき”を体験していただけます。高精度なボイス生成と、感情豊かな会話AIによる没入感が特徴です。ブースでは限定グッズ販売も行い、ファンも初見の方も楽しめる空間を提供します。

◼︎「明日から使える」マーケtipsをA1Growth代表・堀田が直伝！PMF・チャネル別施策・資金調達後の戦略・AI活用など、実践的マーケ相談を受付中！by 株式会社A1Growth

スタートアップや新規事業のマーケティングに10年以上携わてきたA1Growth代表の堀田が、「明日役立つ」ほど具体的にマーケティングのご相談にのらせていただきます！

・PMFどう目指せばいいのか？

・資金調達したあとのマーケ、何からやるべき？

・マーケティングのチーム・体制づくりはどうやる？

・広告、SNS、SEO、リアルなどいろんなチャネルがあるけど何から手を付ける？

・マーケティングのAI活用、具体的に進める？などなど、どんなテーマでもご相談ください！

◼︎エアブラシによるアパレルカスタマイズby 株式会社シップヤード

ストリートカルチャーをバックグラウンドに、企画や映像の制作を行なっている株式会社シップヤードです。

今回は、弊社で過去にMV等で衣装を担当した際にご協力いただいたアーティストを招きエアブラシを用いたアパレルカスタマイズを行います。お好きなアイテムにその場でエアブラシでカスタムいたします。数に限りはございますが、無地のアイテムも幾つかご用意がありますので、お気軽に遊びに来てください！

◼︎五感で楽しむ！年齢不問のわんぱく体験！今年大阪にて5,000名以上動員！行列ができた企画展が1日限定で帰ってくる！まるで子どもに戻ったような、心がはしゃぐ“わんぱく体験”がここに。by 株式会社E-VENT ※ブースではありません

万博じゃなくて、"わんぱく"！？

大阪で今年5,000名以上を動員した企画展が1日限定で東京に帰ってくる..！

当日の会場では、大阪わんぱくの体験コンテンツやダジャレ展示物の一部をお楽しみいただけます！（ブースではなく、会場の様々な場所に展示されています）

大阪わんぱくとは、年齢不問、五感で楽しめる体験コンテンツを集めたエンタメ企画展。まるで子どもに戻ったような、心がはしゃぐ“わんぱく体験”を楽しめます。

＜イベント概要＞

・名称：スタートアップファクトリープレゼンツ渋谷スタートアップ文化祭

・日時：2025年11月3日（月・祝） 11:00～17:00

・会場：渋谷ストリームホール 4階～6階（東京都渋谷区渋谷3丁目21－3）

・入場料：無料（入場時に公式LINEの登録をお願いいたします）

LINE登録はこちらから→https://lin.ee/nshOAWg

・主催：スタートアップファクトリー

・特設サイト：https://startupfactory.co.jp/ssfes/

ファンド概要

ファンド名称 ：スタートアップファクトリー１号投資事業有限責任組合

ファンド期間 ：10年（最大3年間の延長オプションあり）

投資分野：toC向けの世界を豊かにするコンテンツ・IP企業ならびにライフスタイル領域

代表者：鈴木収

所在地：〒153-0042 東京都目黒区青葉台三丁目13番11号

HP：https://startupfactory.co.jp