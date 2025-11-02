次世代グローバルYoutuber グループ 「ニシコリ」がラジオの学校に入学！？　初の冠番組「私立ニシコリ大学」が11月7日（金）開校！

株式会社ジャパンエフエムネットワーク

株式会社ジャパンエフエムネットワーク（以下、JFNC）が制作する、次世代グローバルYoutuber グループ「ニシコリ」による初冠ラジオ番組「私立ニシコリ大学」が2025年11月7日（金）21時より音声配信サービス「AuDee」他、ニシコリサブチャンネル「ニシコリの吹き替え」（YouTube）、Spotify、Amazon Music、Apple Podcast、radiko podcastにて配信スタートいたします。

番組のコンセプトは、「ニシコリ」の4人が新たに籍を置くラジオの中の“学校”――。

学食や学校終わりに過ごした、あのダラダラとした最高な時間を思い出しながら、英検3級のユーダイ、イギリス人のマーク、ブラジル人のジュンジ、そして津軽弁を操るケイタの個性豊かなメンバー4人が、普段のYoutubeでは絶対に見せない“素の姿”を、日本語全開でお届けします。

さらにYouTubeサブチャンネル「ニシコリの吹き替え」では番組開始とあわせてメンバーシップを開設。メンバーシップ限定で、番組本編の映像付き動画や限定動画、アフタートークを毎週公開いたします。

11月7日（金）、初回配信直前、20時30分頃からは彼らのYouTubeチャンネルにて直前生配信を予定。番組終了後の21時30分頃からは、YouTubeサブチャンネル「ニシコリの吹き替え」にてメンバーシップ限定でアフタートークを生配信いたします。

番組では現在、初回配信に先行して『入学式の思い出』に関するテーマメールを募集中。その他、「目安箱（普通のお便り）」や黒歴史を披露する「ブラックボード」など、コーナー宛のメールも下記のメッセージフォームよりお待ちしております。

メッセージフォーム

https://form.audee.jp/nishikori/message

■番組概要■

◆番組名：私立ニシコリ大学

◆番組内容：次世代グローバルYoutuber グループ「ニシコリ」が新たに籍を置く“学校”がコンセプトのラジオ番組。YouTubeでは絶対に見せない（！？）メンバーの「素の姿」をたっぷりとお届けします。普段は日本語禁止チャンネルとして活動している彼等。この番組では日本語バリバリ、ありのままのトーク全開！生産性ゼロ、でも楽しさ100%。リスナーもニシコリも「私立ニシコリ大学」の学生です。みんなでダラダラ最高の時間を過ごしていきましょう！

◆パーソナリティ：ニシコリ

◆配信日時：毎週金曜日21時に最新回を配信（初回配信は11月7日（金））

◆配信先：AuDee、YouTube 、Spotify、Amazon Music、Apple Podcast、radiko podcast

◆番組サイト： https://audee.jp/program/show/300012204

◆番組メンバーシップ（ニシコリサブチャンネル「ニシコリの吹き替え」）：https://www.youtube.com/@ニシコリの吹き替え(https://www.youtube.com/@%E3%83%8B%E3%82%B7%E3%82%B3%E3%83%AA%E3%81%AE%E5%90%B9%E3%81%8D%E6%9B%BF%E3%81%88)

◆メッセージフォーム：https://form.audee.jp/nishikori/message

◆番組公式X：@nskr_jfn

◆番組ハッシュタグ：#ニシ大

■ニシコリ プロフィール

英検3級のユーダイ、イギリス人のマーク、ブラジル人のジュンジ、そして津軽弁を操るケイタの4人からなる次世代グローバルYouTuberグループ「ニシコリ」。専修大学で出会った4人が、言語も文化も超えた掛け合いで人気を集めている。チャンネルの代名詞である「日本語禁止」シリーズは、言語の枠を越える笑いとして話題に。YouTubeチャンネル登録者数は70万人を突破し（2025年10月時点）、独自の世界観でグローバルコメディを発信し続けている。PPP STUDIO株式会社所属。

・メインチャンネル「ニシコリ」：https://www.youtube.com/@nishikori50000

・サブチャンネル「ニシコリの吹き替え」：https://www.youtube.com/@ニシコリの吹き替え(https://www.youtube.com/@%E3%83%8B%E3%82%B7%E3%82%B3%E3%83%AA%E3%81%AE%E5%90%B9%E3%81%8D%E6%9B%BF%E3%81%88)

TikTok: https://www.tiktok.com/@nishikori50000

Instagram：https://www.instagram.com/nishikori50000

X：https://x.com/nishikori50000