SLV、Web3時代の金融アプリ開発を支える新機能「SLV Install」をリリース。再現性の高い高性能インフラを誰でも構築可能に

ELSOUL LABO B.V.

ELSOUL LABO B.V.（本社：オランダ・アムステルダム、代表取締役CEO：川崎文武）と Validators DAO は、Solana バリデータおよび RPC 運用を自動化するオープンソースソフトウェア「SLV」の最新版 v0.9.800 を公開し、新機能「SLV Install」をリリースしました。

この新機能により、開発者はワンコマンドで Redis、TiDB、Grafana、Prometheus、Kafka など、Web3 時代の金融アプリケーションに必要な高性能構成を自動的にセットアップできるようになりました。これまで複雑だった環境構築や依存関係の調整が不要となり、誰でも短時間でスケールするバックエンド環境を再現できます。

背景：クラウドの限界と Web3 インフラの分岐点

クラウドは、世界中の利用者が安定してアクセスできるよう、レジリエンスとスケーラビリティを最優先に設計されています。

その設計思想は、Docker やコンテナ仮想化によって多数の小さな CPU コアを束ね、障害を分散しながら安定運用を維持するというもので、汎用的なアプリケーションには非常に適しています。

一方で、Solana のような高速処理を前提とした金融インフラでは、まったく異なる要件が求められます。ネットワークレイテンシを極限まで抑え、CPU キャッシュやメモリアクセスを最適化した単一ノード構成が必要であり、これはクラウドの抽象化レイヤーの上では再現できません。

クラウドが悪いのではなく、目的と設計思想が違うのです。

結果として、ハイパフォーマンスの VPS やベアメタル環境がコスト・性能の両面で圧倒的な優位性を持ち、Solana バリデータや RPC 事業者の主流となりつつあります。

しかし、これらの環境にはクラウドのような開発サポートや自動化ツールが整備されておらず、再現性の高い構成を自力で構築できるのはごく一部の熟練者に限られていました。

このままでは、高性能アプリケーションが十分に世の中へ展開されず、ブロックチェーン体験そのものの品質が向上しません。

こうした課題を解消するために開発されたのが「SLV Install」です。

SLV Install の概要

「SLV Install」は、コマンドライン一つで Solana 向けの高性能バックエンド構成を自動的にデプロイできる新機能です。ベアメタル環境、VPS、クラウドのいずれにも対応し、環境差を吸収した再現性の高い構築を可能にします。

対話式のプロンプトに従うだけで、複雑な設定や依存関係を自動で処理し、即時に運用可能な状態を構築します。

主な構成要素は以下の通りです。

- Redis：メモリ上でデータを扱う高速データストア。トランザクション処理やキャッシュに利用され、リアルタイム性を高めます。- TiDB（MySQL Cluster）：分散型 MySQL 互換データベース。高可用性とスケーラビリティを備え、大規模データ処理に対応します。- Grafana：柔軟なダッシュボードでシステム状況を可視化。監視や分析を効率的に行えます。- Prometheus / Node Exporter：システムメトリクスを収集・蓄積し、リソース使用状況をリアルタイムで監視します。- Kafka Cluster：高負荷システムに最適な分散メッセージング基盤。非同期処理やスケーラブルなタスク分散を実現します。

これらのコンポーネントはすべて自動的に連携設定され、ワンコマンドで即座に運用可能なバックエンド環境を再現します。

目的：高性能アプリケーションを誰もが再現できるように

「SLV Install」は、これまでクラウドの利便性とベアメタルのパフォーマンスの間にあったギャップを埋めるツールです。

これにより、開発者はクラウド的な手軽さで金融アプリケーションレベルの構成を構築できるようになり、より多くの Web3 アプリが高速で安定したパフォーマンスを実現できるようになります。

性能の高いインフラが一部の熟練者だけでなく、広く開発者全体に開放されることで、ブロックチェーンアプリケーション体験そのものが向上していくことを目指しています。

今後の展開

SLV は今後、Solana バリデータ および RPC 構築から dApp 開発、接続、運用までを包括的に効率化する方向でアップデートを続けていきます。

Solana v3、Jito、Firedancer クライアントを含む各種ノード環境との統合強化を進め、より多くの開発者が簡単に本格的な Web3 アプリケーション環境を構築できるようにしていきます。

また、GUI 版 SLV や Discord 通知、ログ収集などの運用支援機能の追加も予定しており、より直感的で一貫した開発体験を提供していく予定です。

関連リンク

- SLV リリースノート v0.9.800: https://github.com/ValidatorsDAO/slv/releases/tag/v0.9.800- SLV Install クイックスタート: https://slv.dev/ja/doc/slv-install/quickstart/- SLV 公式サイト: https://slv.dev/ja- Validators DAO 公式 Discord: https://discord.gg/C7ZQSrCkYR