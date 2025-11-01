【横浜エクセレンス】ハロウィンに行われた第6節山形戦！ホーム横浜武道館で行われた熱戦を制し今シーズン初の3連勝を達成！！

株式会社横浜エクセレンス

いつも横浜エクセレンスを応援いただき、ありがとうございます。

この度、「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 B2リーグ戦」第6節 山形ワイヴァンズ戦を終えましたので、その結果を報告させていただきます。



ハロウィンイベントも行われた今節も熱い応援ありがとうございました！

今シーズンも引き続き最後まで熱い応援を何卒よろしくお願いいたします！！

「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 B2リーグ戦」第6節 山形ワイヴァンズ 戦Game1 ◯横浜EX 86―75 山形(勝利)

ロスター枠を満たさない中、アウェーで行われた前節の福井戦Game2にて連敗を止めた横浜EX。

「#20 ザック遼モーア」もロスターに入り、徐々にメンバーも揃い始めた中でホーム山形戦を迎えます。

「EXCELLENCE HALLOWEEN 2025-26」としてELEGANCEやPick＆Rollもハロウィンverになるなど、ハロウィンならではの雰囲気の中試合開始。

10月最後の試合に勝利し、連勝した状態で開幕初月を終えたい横浜EXは開始早々ハードな守備から「#13 大橋大空」がスティールに成功！そのまま「#21 エライジャ・ウィリアムス」の得点につなげこの試合最初の得点を奪うと僅差ながら常にリードを保ち20-17で1Q終了。

2Qに入ってからも20-19・22-21・24-23と1点差に詰め寄られる展開は続いたものの、前節の勝利に大きく貢献した「#10 永野威旺」がこの日も存在感を示します！

前半だけで2桁得点をあげる活躍を見せ、逆転を許すことなく41-36で前半終了！

そして迎えた後半。

前半同様逆転こそ許さないものの、僅差の展開が続く中残り4:47時点で48-47とまたも1点差へと詰め寄られてしまいます。

なかなか流れを掴みきれない中でしたが、負傷の影響で前節は欠場し、今節はフェイスガードを着用して出場していた「#5 ディクソンジュニア・タリキ」が3Pシュートを決めるなど逆転は許しません！

その後も一進一退の攻防が続き56-55で3Qを終えます。

わずかながら常にリードしていた展開が続いていましたが4Qでは開始17秒時点で58-58と、ついに同点へと追いつかれてしまいます。

ですが、直後に「#1 トレイ・ボイドIII」が3Pシュートを決めて逆転は許さずにいると、4点リードで迎えた残り3:00には選手会長の「#8 西山達哉」が3Pシュートを決めるなど終盤にリードを広げ勝利！

苦しみながらもハロウィンに行われたホーム戦で勝利をあげて2連勝を達成しました！

マンオブザマッチ#1 トレイ・ボイドIII主なスタッツ：30得点5リバウンド2スティール

YERRPP！！

まず今日ディフェンス面では良かったですが、オフェンス面では上手くいかなかった場面がありました。また明日試合があるので、各選手がステップアップして勝てるように頑張っていきます。



本当に皆さんの声援がいつも力になってます。ぜひ、明日も横浜武道館に来て応援してください！よろしくお願いします。

ありがとうございました！

YERRPP！！

試合後コメント河合竜児 HC

前半のオフェンスリバウンドもそうですし、フリースローを(前半だけで)21本与えてしまった点は反省点です。

(原因としては)1対1のところで責任を持って守ることが出来ていなかったかなと。前半の不用意なファウルが少なく、フリースローを10本減らせたらまた違う展開にできたと思います。

だから今日は自分たちのオフェンスよりも、ディフェンスに問題がありました。



ただ、後半はそこに関して、オフェンスリバウンドを与える本数は少なく、シューティングファウルでのフリースローも抑えることができていたので良かったです。

何より、フルロスターに戻るまで、何とか踏ん張っていくことが今1番重要だと思っているので、Game2での山形さんのバウンスバックという点で、自分たちが「ディフェンスで勝ちにいく・負けない」というところをコートで表現出来ればと思います。

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=VXE31nXtQbU ]

Game2 ◯横浜EX 78―65 山形(勝利)

前日のGame1を勝利し、前売り段階で「2階自由席」となる中で迎えたGame2。

今シーズン初の3連勝へ存在感を示したのはキャプテン「#13 大橋大空」でした！

開始2:03でこの試合自身初得点をあげると2:41、3:44時点でも得点をあげて11-7とリードを奪うことに成功します！

その後一進一退の攻防が続き最終的には20-18。

1Qを2点リードで終えます！

2Qでも接戦が続き、オフィシャルタイムアウト時には31-33とお互いに譲りません！

ですが、オフィシャルタイムアウトあけは山形がペースを握り残り2:48時点で31-39と8点差をつけられる苦しい展開。

その後、「#93 上良潤起」が3Pシュートへのファウルで得たフリースローを3本とも沈めるなど巻き返しを見せたものの逆転までは至らず39-43。

4点ビハインドで前半を終えます。

3Qでも立ち上がりビハインドを広げられ、開始1:27時点で39-48と9点差となってしまいます。

ですが、「#33 杉山裕介」が攻守で躍動！

強度の高い守備や得点、そしてアシストで貢献すると4:28時点で「#13 大橋大空」が難しい体制から3Pシュートを決めて51-50(https://x.com/yokohamaex_/status/1984526686583734639?s=46)。

逆転に成功します！

ただ、そのままリードを広げるまでは至らず、最終的にはブザービーターを決められ60-61と逆転を許して3Q終了。

迎えた4Qは守備が機能します！

開始1:25秒時点で「#21 エライジャ・ウィリアムス」の得点で64-63と逆転に成功すると、その後7-0のランで71-63とリードを広げることに成功します！

終盤にリズムを掴み、勢いを増し最終的には4Qを4失点に抑えることにも成功！苦しい展開が続いた試合とはなったものの、ホームの声援に支えられ4Qで流れを呼び込んだことでホームで連勝を掴みとり、通算でも今シーズン初となる3連勝を達成しました！

マンオブザマッチ#13 大橋大空主なスタッツ：12得点2リバウンド3アシスト2スティール

1Qからタフなゲームになってみんなやるべきことをやれない時間帯も多かったんですけど、最終的に人数少ない中でもディフェンスの強度を上げれて4Q4失点に抑えられたことが勝利につながったと思うので、良かったなと思います。

(次節の)愛媛さんもすごい強豪でとても強い相手ですが、自分たちが今までやってきたことを積み重ねてそれを表現できれば勝利へつながると思うので、皆さんもぜひ横浜武道館へお越しいただいて精一杯の声援を送っていただけると嬉しいです！

ありがとうございました！

試合後コメント#33 杉山裕介

両日ともにすごい接戦になって我慢の時間も続きましたが、今日は最後4Qを4失点に抑えることができて勝利につながりました。

これをこれからも積み上げてディフェンス強度を保って次の愛媛戦へ臨みたいと思います。

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=AW-uLG1QQIQ ]

次回ホーム戦情報

そして次戦もホーム戦！

横浜武道館にて愛媛戦を迎えます！

11月4日が「いい推しの日」であることにちなんで推しシート開催(https://yokohama-ex.jp/news/detail/id=22351)も行われる次節も皆様のご来場を心よりお待ちしております！



りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 B2リーグ戦 第7節(https://yokohama-ex.jp/lp/game_20251107_20251108/)

【日程】

2025年11月7日(金)19:05

2025年11月8日(土)14:05



【対戦相手】

愛媛オレンジバイキングス



【アリーナ】

横浜武道館

〒231-0028 神奈川県横浜市中区翁町2丁目9番地10

JR京浜東北線/根岸線 関内駅南口下車 徒歩6分

横浜市営地下鉄 伊勢佐木長者町駅下車 徒歩4分

