ばんばんざい・みゆ、おさき、さくらがランウェイに登場！CANDY TUNEのライブパフォーマンスからも目が離せない第23回開催『サツコレ2025AW』公式レポートVol.2

株式会社DONUTS

北海道最大級のファッションイベント『SAPPORO COLLECTION 2025 AUTUMN/WINTER』(略称:『サツコレ2025AW』)が11月1日(土)に札幌市豊平区の北海きたえーる(北海道立総合体育センター)で開催され、全国から会場に集まったのべ約3,470名の観客を前に大盛況のうちに幕を閉じました。

23回目の開催となった今回は、「ICE MONSTER」をテーマに掲げ、誰もが個性を認め合い支え合いながら、自然と共に生きる強くしなやかな在り方を表現。多彩な演出とともに、120名以上の豪華出演者による約4時間半におよぶ充実のステージを展開しました。

公式レポートVol.1では、なごみがファーストフェイスを務めたサツコレ開幕の様子や、希空、塚本恋乃葉や本田紗来、“おひなさま”こと長浜広奈らによる最旬AWコーデの披露、地元・北海道出身者であるバービーや大人気クリエイターのばんばんざい・みゆ、丸山礼などの凱旋登場に会場が沸いたサツコレ前半戦の魅力を余すことなくお届けしました。

公式レポートVol.2では、多彩なゲストの登場でさらに盛り上がるサツコレ後半戦についてお伝えします！

公式レポートVol.1: https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001742.000004237.html

そして、ステージの最後には2026年5月17日(日)に『SAPPORO COLLECTION 2026 SPRING/SUMMER』が札幌コンベンションセンター(札幌市白石区)で開催されることが発表され、次回への期待に膨らんだ大歓声と共にイベントは締め括られました。

『サツコレ2026SS』チケット販売につきましては、下記公式サイトにて最新情報をご確認ください。

『SAPPORO COLLECTION』公式サイト: https://sapporo-collection.jp/

■初登場ブランドやアーティストも続々！個性が輝く2nd STAGE

【FASHION STAGE】

「SHAGGIE STAGE」では、ファーをアクセントとして取り入れたグランジスタイルに身を包んだとうあ、りんか、元之介、yura、アリアナさくら、GYUTAE、hanano、希空が登場。存在感のあるアイテムを取り入れたアンバランスなレイヤードスタイルで、抜け感や遊び心あふれるコーディネートで会場を魅了しました。

村谷はるな、景井ひな、こーくん、おさき、あいさ、伊藤愛依海(あいみん)、鈴木ゆうか、中川紅葉がモデルを務めた「Avail STAGE」はサツコレ初登場！オフィスでも着られる落ち着いたフェミニンスタイルから日常で取り入れやすいファッショナブルな装いまで、実用性とトレンド感を兼ね備えた多彩なスタイリングを披露しました。

そして、こちらも初登場の「チチカカ STAGE」には、丸山礼、風見和香(私立恵比寿中学)、豊田ルナ、桜井えま(私立恵比寿中学)、花巻杏奈、中山莉子(私立恵比寿中学)が登場！“世界のアートを巡る旅”をテーマに、ゆったりとしたシルエットと温かみのある色使いで季節を楽しむエスニックスタイルを披露しました。

「MERCURYDUO STAGE」には、なごみ、runa、yurie、市原愛弓(≒JOY)、sea、加藤ナナ、花山瑞貴、miku、みゆが登場。上品な魅力をまとったクラシカルコーデでステージを彩るとともに、秋冬ならではの素材やカラー、シルエットなど相反する要素の対比を楽しむ自由なスタイルを表現しました。

【ARTIST LIVE】

作詞・作曲・編曲・歌唱を全て一人でこなす注目のシンガーソングライター・紫 今がサツコレに降臨！思春期の切ない恋心を歌った「ウワサのあの子」と、YouTubeで1,600万回再生を超える代表曲「魔性の女A」を披露し、艶やかで優美な歌声で観客を魅了しました。流れるように紡がれる甘く妖しい世界観を幻想的な照明が彩り、観客は息をのむように聴き入っていました。

【企画ステージ】

「(ハート)SAPPORO COLLECTION 2025 A/W SUSTAINABLE VIBES！(ハート)ステージ」には、札幌でモデル・タレントとして活動し、今回のサツコレにも出演する小俣彩織、mitsuki、大野ユリエが登場。サツコレでは、ファッションを通じて持続可能な社会を目指す取り組みを続けており、『サツコレ2022AW』から7回にわたり環境省北海道地方環境事務所の後援を受けています。このステージでは、ブースタイムにも紹介された古着を使って作られた大型ぬいぐるみや札幌市の3Rチャレンジ、札幌産の食材を使った「SATSU(ハート)VEGE」プロジェクトなど、環境に配慮したさまざまな活動を改めて紹介。来場者に向けて、その大切さをわかりやすく伝えました。

【ミクチャSTAGE】

「ミクチャステージ」にはレトロヴィンテージ風のスタイルに身を包んだGYUTAEをはじめとするゲストと共に、事前に開催されたオーディションを勝ち抜いたライバーたちが登場！憧れのランウェイに立った喜びを輝く笑顔で表現し、フレッシュでエネルギッシュなステージとなりました。

＜出演者＞

GYUTAE、山崎心、えりか、かずき、最強のうみくん、かすみん、藤原実羽、上村佳里奈、すみぽん(高倉菫)

そして「LIVER’S SPECIAL STAGE」では、「ミクチャ」の人気ライバーたちが一堂に集結！ノスタルジックなアイテムに今風の着こなしを加えた古着MIX風コーデやヒッピースタイル、活動的なカジュアルファッションなど、多彩なスタイルを披露しました。

＜出演者＞

瓶野神音、Shion、みこと、さらゆめ、あいる、夢、のっつぇる、一ノ瀬しろ、なびちゃん、ホノカ、まなか、たなかまお、原田樹、隆晟、市谷椋、白石あお【あいあるちゅーん】、もえか(早坂萌香)、のあ

【PARTNER STAGE】

独創的なデザインで新しいコスチュームの価値を提案し、ディテールにこだわったデザインを展開するブランドの「Malymoon STAGE」では、出演者たちが思い思いのクリスマスコスチュームに身を包んで登場！ミニスカートにたっぷりとファーをあしらったその姿は華やかで愛らしく、会場は「かわいい！」の声で溢れ、一足早いクリスマスムードをもたらしました。

＜出演者＞

藤咲凪、さくら、黒嵜菜々子、実熊瑠琉、桜井美悠、シスル、すず、蒼井羽音、心花りり(iLiFE!)、長浜広奈

【ARTIST LIVE】

SNSや子どもたちの間で大流行した「エッホエッホ豆知識」の音源が流れる中、ステージに登場したのはマルチクリエイターのうじたまい！女の子の気持ちを繊細に描いた歌詞が魅力の「女の子」「何センチ」「きつねにつままれた」を甘く可愛らしい歌声で披露。続いて、過去の自分自身に向けた思いを歌った代表曲「独りうた ～September調子はどうだい～」では、そっと背中を押す歌詞に共感するように静かに揺れるペンライトが印象的でした。そして最後は、一転して元気いっぱいでユーモラスな「おぱんつ」を披露。会場が拍手に包まれる中、笑顔でステージを締めくくりました。

【タテドラ STAGE】

3rd STAGEが始まるまでのブレイクタイムに入る前には、株式会社DONUTSが開発・運営する縦型ショートドラマアプリ「タテドラ」で2025年11月13日(木)から独占配信予定のオリジナルドラマ作品『御曹司はお忍び清掃員 REVENGE SHOW』の情報を先行公開！主演の中島颯太(FANTASTICS)と、共演の人気若手俳優・小西詠斗によるスペシャルコメント動画もサプライズ上映され、観客からはどよめきと大きな歓声が沸き起こりました。暴露系配信者と敏腕秘書がタッグを組み、会社の悪事を暴くスリリングなストーリーに対する期待の声も上がり、今後の配信開始に向けて大きな注目を集めたステージとなりました。

■クライマックスを飾るのはCANDY TUNE！サツコレを締めくくる3rd STAGE

【MEDIA TIE-UP】

本田紗来が白を基調としたガーリーな装いでトップバッターを飾った「Rayステージ」には、加藤ナナ、中川紅葉、三浦理奈、北里琉、村瀬紗英が登場！リボンやフリルをさりげなく取り入れたフェミニンなオトナ可愛いぷりかわコーディネートで、会場を華やかに彩りました。

【FASHION STAGE】

「RESEXXY STAGE」に登場したのは、なごみ、yurie、ibuki、中山莉子(私立恵比寿中学)、runa、市原愛弓(≒JOY)、marimo、塚本恋乃葉！クールでクラシカルなテイストをベースに、大胆な柄合わせやレザー素材を取り入れたスタイリングでエッジの効いた大人の魅力を表現しました。

「Lumier STAGE」では、おさき、hanano、アリアナさくら、moeri、mika、桜井えま(私立恵比寿中学)、風見和香(私立恵比寿中学)、yura、鎌田あゆ、花山瑞貴がブラウンやグレーといったニュートラルカラーを基調にしたニュアンスカジュアルルックを披露。スタンダードなアイテムに旬のエッセンスをプラスしたコーディネートでステージを彩りました。

存在感のあるミックスカラーのカーリーボアをまとったとうあが登場したのは「AZUL BY MOUSSY STAGE」。元之介、lisa、ウサ タクマ(ONSENSE)、さくら、ヨシアキ(ONSENSE)、miku、丸山礼とともに、重厚感のあるフェイクレザーやファーを取り入れたアウターが目を引く現代的で洗練されたグランジスタイルを披露しました。

ファッションステージを締めくくる「EMODA STAGE」には、希空、sakura、山口もあ、中泉彩夏、平美乃理、れな、りんかに続き、『サツコレ2025AW』のラストフェイスを飾るみゆがベージュのフェイクファーコートにミニ丈のボトムス、足元はルーズなフレアカバーをあわせたブーツスタイルで登場！EMODAらしいエッジの効いたモノトーンカラーのスタイリングをベースに、従来の素材や柄を再解釈し、新しい表情を加えたコーディネートを披露しました。

【ARTIST LIVE】

『サツコレ2025AW』の閉幕が近づく中、ついに7人組アイドルグループ・CANDY TUNEがステージに登場！「キス・ミー・パティシエ」「レベチかわいい！」「アイしちゃってます(ハート)」といったキュートで個性あふれる楽曲をパワフルにパフォーマンス。ラストにSNSを中心に大きなムーブメントを巻き起こした「倍倍FIGHT！」を披露すると、会場のボルテージは一気に最高潮に！ステージをいっぱいに使った躍動感あふれるダンスと笑顔で会場全体を明るく照らしました。

【FINALE】

約4時間半にわたって開催された『サツコレ2025AW』もついにフィナーレの時間を迎えます。ファーストフェイスを飾ったなごみを先頭にランウェイを彩った豪華出演者たちが再び登場して笑顔を見せると、観客からは別れを惜しむような温かい拍手と歓声が沸き起こりました。丸山礼、なごみ、GYUTAE、小川奈々子(CANDY TUNE)の4名が出演者を代表して感想を述べ、『サツコレ2026SS』の開催が発表されると次回への期待に膨らんだ大歓声が沸き起こり、盛大な拍手と共にイベントは締め括られました。

■『札幌コレクション/SAPPORO COLLECTION』について

◆イベント概要

イベントタイトル: [正式名称]SAPPORO COLLECTION 2025 AUTUMN/WINTER

札幌コレクション 2025 AUTUMN/WINTER

[正式略称]サツコレ2025AW

開催日 : 2025年11月1日(土) 12:30開場 14:00開演

会場 : 北海道立総合体育センター (愛称:北海きたえーる)

所在地 : 札幌市豊平区豊平5条11丁目1番1号 ( http://www.kitayell.jp/ )

公式サイト : https://sapporo-collection.jp/