津南醸造、「紅葉蔵開き2025」にて新たに商品3種の蔵内販売を開始

津南醸造株式会社

新潟県中魚沼郡津南町に蔵を構える津南醸造株式会社（本社：新潟県中魚沼郡津南町、代表取締役：鈴木健吾、以下「津南醸造」）は、開催中の特別企画「紅葉蔵開き2025 ～雪国が染まる秋色の酒時間～」に合わせ、11月1日（土）より蔵内直売所にて新たに3種の地域商品「はっか糖」「つぶならコーン」「いぶし大根漬」の取り扱いを開始いたしました。

これまで蔵出しの日本酒を中心に販売してきた津南醸造直売所に、新たに“津南らしさ”を体感できる食品ラインナップを追加することで、来訪者により深く「津南の味覚」を楽しんでいただく場づくりを進めています。

新たに販売開始した商品一覧

- はっか糖： 昔ながらの素朴な甘みと清涼感- つぶならコーン： 津南産とうもろこしを乾燥させた香ばしいスナック- いぶし大根漬： 燻製香と旨みが特徴の伝統漬物。日本酒との相性抜群（左から）いぶし大根漬、つぶならコーン、はっか糖

いずれも数量限定での取り扱いとなり、販売初日から好評をいただいています。

10月31日・11月1日に実施した“秋のBBQ企画”

期間中の特別企画として、10月31日（金）と11月1日（土）には、テスト的に津南産野菜（ナス／シイタケ／サツマイモ）とブランド豚「つなんポーク」を使用したバーベキューを蔵敷地内で実施しました。今後は、「酒×食×紅葉」の体験型企画として、県内外およびインバウンド来訪者へのパッケージ化して提供することを検討しています。

津南醸造について

津南醸造株式会社は、新潟県中魚沼郡津南町に本社を構える日本酒を生産する酒蔵です。日本有数の豪雪地帯に位置し、標高2,000m級の山々から湧き出る天然水を仕込み水として活用しています。地元産の酒米「五百万石」や「魚沼産コシヒカリ」を用いた酒造りは、自然との共生と革新を融合させたスタイルを特徴とし、「Brew for Future～共生する未来を醸造する～」をブランドコンセプトに掲げています。2025年には、醸造技術を競う「越後流酒造技術選手権大会」において、新潟県知事賞（第1位）を受賞しました。

https://tsunan-sake.com/