Sony MusicによるVTuberプロジェクト「VEE」、「回転！SUSHI☆SUSHI テーマパーク」Music Video公開！

株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント

株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：村松 俊亮）は、バーチャルタレント育成&マネジメントプロジェクト「VEE」所属タレント 浮々ゆにこ、雛星あいる、魔王トゥルシーによる“回転寿司”をテーマにした限定ユニット Kaiten(ハート)Starsの楽曲「回転！SUSHI☆SUSHI テーマパーク」のMusic Videoを公開したことをお知らせします。

寿司の日である本日11月1日に、浮々ゆにこ、雛星あいる、魔王トゥルシーによる、“回転寿司”をテーマにした限定ユニット Kaiten(ハート)Starsの楽曲「回転！SUSHI☆SUSHI テーマパーク」のMusic Videoを公開！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=hfTHMALvCDc ]

本楽曲は、今年8月にニューヨークにて開催された「Anime NYC」に企画ブースとして出展を行い、回転寿司レーンを使った“#SUSHI CHALLENGE”が現地でも大きな話題を呼びました。

VEE史上最上級のハイテンションMVとなっていますのでぜひチェックしてみてください。

■楽曲情報

Kaiten(ハート)Stars「回転！SUSHI☆SUSHI テーマパーク」

▽ご試聴はこちら

https://orcd.co/sushi_sushi_tp

Lyrics/Music/Arrange：ヒゲドライバー

All Instruments：ヒゲドライバー

Mix：石川富章(TOKYO LOGIC)

Recoring Engineer：石川歌織

Sound Product Direction：ムラタユーサク(TOKYO LOGIC)

Character Design and Illust：南海

Illust：タケダ ムツミ

Lyric design : RONI (https://x.com/No_0062)

Direction , Movie : 臼水 (https://x.com/usumizu_Q)

Creative Partner：foriio

Logo,Jacket and Prop Design：スプーキー(https://x.com/spooky674)