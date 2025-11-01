Sony MusicによるVTuberプロジェクト「VEE」、「回転！SUSHI☆SUSHI テーマパーク」Music Video公開！
株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：村松 俊亮）は、バーチャルタレント育成&マネジメントプロジェクト「VEE」所属タレント 浮々ゆにこ、雛星あいる、魔王トゥルシーによる“回転寿司”をテーマにした限定ユニット Kaiten(ハート)Starsの楽曲「回転！SUSHI☆SUSHI テーマパーク」のMusic Videoを公開したことをお知らせします。
寿司の日である本日11月1日に、浮々ゆにこ、雛星あいる、魔王トゥルシーによる、“回転寿司”をテーマにした限定ユニット Kaiten(ハート)Starsの楽曲「回転！SUSHI☆SUSHI テーマパーク」のMusic Videoを公開！
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=hfTHMALvCDc ]
本楽曲は、今年8月にニューヨークにて開催された「Anime NYC」に企画ブースとして出展を行い、回転寿司レーンを使った“#SUSHI CHALLENGE”が現地でも大きな話題を呼びました。
VEE史上最上級のハイテンションMVとなっていますのでぜひチェックしてみてください。
■楽曲情報
Kaiten(ハート)Stars「回転！SUSHI☆SUSHI テーマパーク」
▽ご試聴はこちら
https://orcd.co/sushi_sushi_tp
Lyrics/Music/Arrange：ヒゲドライバー
All Instruments：ヒゲドライバー
Mix：石川富章(TOKYO LOGIC)
Recoring Engineer：石川歌織
Sound Product Direction：ムラタユーサク(TOKYO LOGIC)
Character Design and Illust：南海
Illust：タケダ ムツミ
Lyric design : RONI (https://x.com/No_0062)
Direction , Movie : 臼水 (https://x.com/usumizu_Q)
Creative Partner：foriio
Logo,Jacket and Prop Design：スプーキー(https://x.com/spooky674)