入場無料【渋谷スタートアップ文化祭】出展詳細、第二弾！“今日好き”メンバーや“ゆとりくん”来場！キングコング西野氏・けんすう氏・ドワンゴ取締役 横澤氏などに指導を受けられる「3:1コンサル」企画も！

スタートアップファクトリー（本社：東京都目黒区 代表：鈴木収）は、2025年11月3日（月・祝、文化の日）に、渋谷ストリームホールにて「渋谷スタートアップ文化祭（以下、文化祭）」を初開催いたします。本イベントは、スタートアップ企業や大手企業など総勢40社以上が一堂に会し、来場者が文化祭感覚で楽しめる入場無料の体験型イベントです。この度、追加情報が決定しましたのでお知らせします。

特設サイト：https://startupfactory.co.jp/ssfes/

入場無料ですが、参加には公式LINEへの登録が必要です。

公式LINE追加登録 :https://lin.ee/nshOAWg

出展企業第二弾の詳細情報が解禁！出展内容ポイントまとめ（一部抜粋）

＜カンニング竹山さん登場！＞競馬予想 AI「うちゅうじん」によるリアルタイム予想トークバトルを展開！来場者は会場にて投票参加可能！by 株式会社博報堂

＜今日好きメンバー来場＞会場では参加するメンバーと花くじ体験を通じて交流可能！ by 株式会社サイバーエージェント

＜“ゆとりくん”こと片石貴展氏登場！＞史上最速で上場したアパレル株式会社yutori代表取締役 片石貴展（ゆとりくん）が独断と偏見占いを実施！参加無料、事前予約なしその場参加OK！by 株式会社yutori

<有名企業経営者から指導>第一部、キングコング 西野亮廣氏、けんすう氏、東京ガールズコレクションの企画/制作を行うW TOKYO代表取締役 村上 範義氏。第二部、博報堂DYベンチャーズ 代表取締役社長 徳久昭彦氏、ドワンゴ取締役 横澤 大輔氏、ジャパンエフエムネットワーク 大川貴史氏の3名からコンサルを受けられる3:1コンサル企画の実施決定！

＜大企業＞フジテレビが皆様の相談に乗っていただく（乗らせていただく）「エンタメ無料相談所」を渋谷スタートアップ文化祭に開設！by株式会社フジテレビジョン

＜メディア注目！＞「TOKYOLOLLIPOP」「カイシャダルマ」を運営するconcon株式会社！完全フルカスタムダルマの対面受注やジャンケンイベントも開催！by concon株式会社

＜アイドルになれるチャンス！＞アソビシステムのアイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」のオーディションエントリーブースを出展！by アソビシステム株式会社

＜No.1ベビーグッズの口コミサイト＞「Babiew べビュー」による、新米ママパパのリアルが体感できるブース。ママパパが楽しめることはもちろん、友達・上司部下には子どもがいるけど、正直私には気持ちが分からないという方もぜひ！by BEFFY株式会社

＜ものまね×参加型クイズ＞独自のワタナベエンターテインメントのお笑いライブ『WEL』を体験！“見て・参加して”会場を盛り上げる！by株式会社ワタナベエンターテインメント

出展内容詳細

◼︎鈴木おさむ氏をMCとして、カンニング竹山氏と競馬予想 AI「うちゅうじん」によるリアルタイム予想トークバトルを展開！誰の予想が的中するのか？来場者は会場にて投票参加可能！by株式会社博報堂

『うちゅうじんは競馬がしたい！』は、“競馬予想配信”をするAI-Tuberプロジェクト。すべてのセリフ、レース予想、表情、声、目線、テロップ表現、シーンの切り替え、、、すべてがAIによる生成／自動制御。AIとは思えないほどの個性あふれ出る、豊かな会話劇と３者３様の競馬予想スタイルを楽しむことができます。

今回のイベントでは、「うちゅうじんvsちきゅうじん（AI vs 人間)」の競馬予想対決も開催！

世紀の対決を、ぜひ見に来てください！

◼︎今日好きメンバーが来場！会場では参加するメンバーと花くじ体験を通じて交流可能！ by 株式会社サイバーエージェント

ABEMAの人気恋愛リアリティショー【今日、好きになりました。】

"今日、好きになりました。とは…

現役高校生たちの""運命の恋と青春の修学旅行""。

現役高校生たちのリアルで等身大な、本気の""恋""と""青春""を追いかける恋愛リアリティーショー。

毎週月曜夜9時からABEMAで放送中。

当日は、今日好きメンバーと花くじ体験を通じて交流が可能！

花くじで必ずもらえる今日好きグッズもご用意！そのほか、当日の詳細は今日好き公式SNSにてご案内予定。

◼︎ゆとりくんが独断と偏見占いを実施！参加無料、事前予約なし！by 株式会社yutori

史上最速で上場したアパレル株式会社yutori代表取締役 片石貴展（ゆとりくん）が独断と偏見占いを実施！参加無料、事前予約なしその場参加OKです。

16:00ごろからの開始予定です。お楽しみに。

◼︎第一部、キングコング 西野亮廣氏、けんすう氏、東京ガールズコレクションの企画/制作を行うW TOKYO代表取締役 村上 範義氏。第二部、博報堂DYベンチャーズ 代表取締役社長 徳久昭彦氏、ドワンゴ取締役 横澤 大輔氏、ジャパンエフエムネットワーク 大川貴史氏など3名からコンサルを受けられる3:1コンサル企画の実施決定！

スタートアップの起業家に、有名企業経営者たちから３対１でコンサルを受けられるスペシャル企画。6Fイベントスペースにて二部に分けて開催予定。

どんなコンサルが受けられるのか、お楽しみに！

◼︎フジテレビが皆様の相談に乗っていただく（乗らせていただく）「エンタメ無料相談所」を渋谷スタートアップ文化祭に開設！by株式会社フジテレビジョン

オールドメディアであるテレビ局には、スタートアップの皆様は、特に相談することなどはないと思いますし、どちらかというとこちらが相談に乗っていただきたいのですが、ひょっとしたらちょっとした相談があるかもしれないので、このたび、場所をお借りして、担当者がひたすら座っているだけの無料相談所を開設することにしました。

暇つぶしや時間調整目的でも構いませんので、気軽にお立ち寄りくださいませ！（もし、担当者が寝ていたら起こしてください！）

◼︎ワタナベエンターテインメントのお笑いライブ『WEL』を体験！ものまね×参加型クイズで、“見て・参加して”会場を盛り上げます！by株式会社ワタナベエンターテインメント

ワタナベエンターテインメントのお笑いライブ「WEL」を“見て・参加して”体験できる特設ブース。

人気ものまね芸人のミニライブに加え、口トランペットで曲名を当てるサビ当て、ネタから人物を当てるモノマネ当て、展示から出題するWELクイズなど参加型企画を随時実施。プロフィール帳展示や動画上映なども用意し、初めての方にもWELの魅力を直感的に訴求。ワタナベエンターテインメントが“文化祭”らしい熱量を創出します。

◼︎メディア注目「TOKYOLOLLIPOP」「カイシャダルマ」を運営するconcon株式会社が渋谷スタートアップ文化祭に出店！完全フルカスタムダルマの対面受注やジャンケンイベントも開催！by concon株式会社

メディア大注目の「TOKYOLOLLIPOP」や完全フルカスタムダルマ「カイシャダルマ」を展開するconcon株式会社が、渋谷スタートアップ文化祭に出店いたします！

会場では、ブランドの象徴でもあるオリジナルダルマをはじめ、conconらしい遊び心とデザイン性あふれるアイテムを直接ご覧いただけます。

また、人気の「カイシャダルマ」は対面受注を実施！スタッフとの“3回連続ジャンケン勝負”に勝つと、オーダーサイズをアップできる特典も。モデルによっては通常より最大約8万円お得に！

見て・触れて・楽しめる、唯一無二のブランド体験をぜひお楽しみください。

◼︎全国のこだわりパン屋と直接つながる体験を。パンスク／パンフォーユーが、地域の名店パンをリアルイベントで一堂にお届け。by株式会社パンフォーユー

「パンスク／パンフォーユーは、“地域の名店パンを全国に届ける”ことをミッションに掲げ、全国各地のパン屋とお客様をつなぐプラットフォームを展開しています。普段は現地でしか味わえないパンとの出会いを、リアルイベントの場で実現。

イベントブースでは、人気のパンをその場で試食・購入できるほか、パン屋ごとの個性やストーリーを紹介し、来場者に“お気に入りの一店”を見つけていただける仕掛けをご用意しています。また、定期便サービスや法人向けプランの案内も行い、日常的に全国のパンを楽しむきっかけを提供します。

私たちは、パン屋にとっては販路拡大・ファン獲得の機会を、来場者にとっては新しいパンとの出会いをつくることで、地域と都市をつなぐ“パンの架け橋”となることを目指しています。」

◼︎ アソビシステムのアイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」のオーディションエントリーブースを出展！by アソビシステム株式会社

【FRUITS ZIPPER】【CANDY TUNE】【SWEET STEADY】【CUTIE STREET】が所属する、アソビシステムが手がけるアイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」の次世代発掘オーディションが実施中。会場にエントリー用紙を設置し、その場でエントリーを受け付けます。全身／バストアップの写真（写メ）を1枚ずつご用意してご来場ください。“唯一無二のアイドルになる”という夢を目指すあなたの挑戦をお待ちしています！

※会場での写真撮影も可能です。お気軽にご来場下さい。

◼︎ No.1ベビーグッズの口コミサイト「Babiew べビュー」による、新米ママパパのリアルが体感できるブース。ママパパが楽しめることはもちろん、友達・上司部下には子どもがいるけど、正直私には気持ちが分からないという方もぜひ遊びに来て！by BEFFY株式会社

べビューが主催する、毎日の子育てで培われた"地味だけどスゴイ"スキルを競う大人気イベント「世界イチ地味な運動会」から、「寝かしつけトントンチャレンジ」競技が登場！赤ちゃんにとって心地よい寝かしつけのリズム、あなたの腹時計でどのくらい合わせにいける？！

さらに、「乳幼児ママパパ常識検定」が登場。むしろ子どもがいないあなたにこそ受けてほしい。

普段意外と踏み込めない小さな子どもを育てるママパパのリアルな世界。この機会に新米ママパパが普段どんな生活を送っているのか、少しだけ体験しに来てくださいね♪

ブースにて、べビュー応援グッズも販売予定です！

◼︎奥沢、飯田橋で大人気の高級よもぎ蒸しMUUSUの擬似体験ができます。by 株式会社atago

奥沢、飯田橋で大人気の高級よもぎ蒸しMUUSUの擬似体験ができます。

◼︎今年12月に超歌舞伎十周年記念で『世界花結詞(せかいのはなむすぶことのは)』を上演予定！大きな節目を記念し、誰でも楽しめる縁日「超歌舞伎射的」の体験コンテンツと景品もご用意！by株式会社ドワンゴ

2025年12月4日（木）～26日（金）、歌舞伎座にて、記念すべき超歌舞伎十周年記念公演として、『世界花結詞(せかいのはなむすぶことのは)』が上演されます。伝統と革新が融合したこの10年。そのキセキをつなぐ、まさに決定版となる圧巻の舞台が誕生します。

この大きな節目を記念し、ご来場の皆様に楽しんでご体験いただける場として、「超歌舞伎

× 射的」という、どなたでも気軽にご参加いただける縁日を実施します。

超歌舞伎らしく、ニコニコらしい体験を通して、身近にある超歌舞伎の魅力を感じていただ

き、興味をもっていただけるような、心躍るひとときとなる場をご提供したいと考えていま

す。また、クスリと笑っていただけるような、ニコニコらしい景品のご用意も予定しております

皆様のご来場、心よりお待ちしております。

◼︎本格的な映像合成の世界を、もっと身近なものに。プロが使う技術を応用し、誰でも簡単にバーチャル背景での撮影ができるブースをご用意！ by株式会社DeNA

映画撮影などで利用される「バーチャルプロダクション」を、もっと身近なものに。当ブースでは、その本格的な映像合成技術を、誰でも手軽に体験していただけます。

お手持ちのスマートフォンでモニターを覗き込むと、カメラの位置と連動して背景CGがリアルタイムに変化。覗き込む角度によって背景の見え方が変わるため、平面的なモニターとは思えないほどの奥行きと没入感が生まれます。

プロの現場と同じ仕組みで、没入感あふれる映像をご自身の手で創り出す楽しさをご体感ください。

◼︎ 最新の切り抜き動画制作を体験！ハイジなど人気IPの名場面を切り抜き＆アテレコ。完成動画投稿で関連グッズをプレゼント！by 株式会社CLIP

「CLIPTV」は、誰でも簡単にAIで切り抜き動画を制作できる次世代動画プラットフォームです。本ブースでは、人気アニメ『アルプスの少女ハイジ』などの有名IPを使い、来場者自身が“名場面の切り抜き”や“アテレコ”を体験できます。完成した動画はその場でシェア可能で、投稿者には関連グッズをプレゼント。切り抜き動画が生み出す“ファンとIPの新しい関係”を実感できる体験型展示です。

SNSで広がるUGC文化の最前線を通じて、「好きな作品を応援する新しいかたち」を提案します。

※会場でのオーディション面接はありません。書類審査を通過された方には、後日担当者よりメールまたはお電話にてご連絡いたします。

◼︎ ファッションブランド「ecmile.（エクミール）」は、端材を使ったオリジナルチャーム作り体験を実施。“かわいい”と“サステナブル”を両立するものづくりをお楽しみくださいby 株式会社tashidelek.

ファッションブランド「ecmile.（エクミール）」は、ファッションを通して社会課題に触れる“きっかけ”を届けるブランドです。ブースでは、ブランドの理念や取り組みの紹介に加え、実際に生産時に出る端材を使った「オリジナルリボンチャーム作り」体験を実施します。

パーツを自由に選んで組み合わせるビュッフェ形式で、どなたでも気軽に体験いただけます。

同じ素材でも組み合わせ方によってまったく違う印象に仕上がる、世界にひとつだけのチャームづくりを通して、“かわいい”と“サステナブル”を両立するecmile.らしいものづくりの思想に触れてください。

◼︎発酵スタートアップ、オリゼの自社製品、天然由来の米ぬか成分をたっぷり配合したマルチクリームで3分間のセルフマッサージ体験を提供します。by 株式会社オリゼ

「～ 日本の伝統発酵技術を再定義する ～」株式会社オリゼの天然由来米ぬか成分をたっぷり配合したマルチクリームを使い、3分間でできる”セルフハンドマッサージ”体験を実施。お米本来のもつ力と心地よい使用感で、リラックス効果を気軽に体感いただけます。

また、当日ブースでは米麹の発酵によってお米から引き出したやさしい甘さが特徴のオリゼ甘味料（米麹発酵糖分）を使った当社の人気商品である「砂糖不使用のグラノーラ」や「米麹調味料」などの販売も行います。発酵の新しい価値と可能性を五感でお楽しみください。

◼︎スナテクは、人と街がテクノロジーでゆるやかにつながる新しい夜の形を提案します。入店から決済までが自然に連動する、未来のスナック体験をお届けします。by 株式会社スナックテクノロジーズ

スナテクは、「人と街がテクノロジーでゆるやかにつながる夜」をテーマに、スナック文化と最新テクノロジーを掛け合わせた新しい社交の形を提案します。

これまでスナックと聞くと、人によっては少し敷居の高い世界をイメージするかもしれません。私たちは、そんな既成概念を解きほぐし、誰もが気軽に“人と人の温度”を感じられる場をテクノロジーで再構築します。入店時の登録から来店確認、会話や交流のきっかけづくり、そして会計・決済までを一連の体験としてシームレスに設計。デジタルによって“人の営み”を効率化するだけでなく、むしろアナログな温かさを際立たせることを目指しています。スナテクが目指すのは、単なるスナックのDXではなく、「街の人間関係を再設計する」挑戦です。

データと体験がつながる未来の夜を、どうぞご体感ください。

会場のフロアマップも大公開！

＜イベント概要＞

・名称：スタートアップファクトリープレゼンツ渋谷スタートアップ文化祭

・日時：2025年11月3日（月・祝） 11:00～17:00

・会場：渋谷ストリームホール 4階～6階（東京都渋谷区渋谷3丁目21－3）

・入場料：無料（入場時に公式LINEの登録をお願いいたします）

LINE登録はこちらから→https://lin.ee/nshOAWg

・主催：スタートアップファクトリー

・特設サイト：https://startupfactory.co.jp/ssfes/

