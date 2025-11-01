【岡山大学】なかよし園で元気いっぱい！笑顔あふれる運動会を開催しました

国立大学法人岡山大学

2025（令和7）年 11月 1日

国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/

◆概 要

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）は2025年10月18日、爽やかな秋空の下、なかよし園では毎年恒例の運動会を開催しました。園児や先生たちにとっては待ちに待った一大イベント。3～5歳の園児33人が、日々の練習の成果を、保護者の皆さんの前で元気いっぱいに披露しました。



今年の運動会は、ただ走る・跳ぶだけではなく、園児みんなで話し合って決めた「宇宙」がテーマ。このワクワクするテーマの下で、各プログラムは園児一人一人の個性や想像力がキラリと光るよう工夫されました。



まず、オープニングでは、みどりらいおん（5歳児）・きみどりらいおん（4歳児）組が表現する天の川の間を、ぞう組（3歳児）の流星がまっすぐに駆け抜けました。次に、クラスごとの競技に移り、ぞう組のかけっこでは、小さな体で一生懸命走る園児たちの姿に、会場中から温かい拍手が送られていました。



みどりらいおん組・きみどりらいおん組は、「ボルダボード」、「長縄跳び」、「フラッグ」、「バルーン」など、少し難しい競技にも挑戦。仲間と力を合わせてがんばる姿に、観客席からは感動の声が上がっていました。続くダンス発表では、日頃の練習の成果を園児たちが堂々と披露。音楽に合わせて笑顔で踊る姿に、見守る保護者の皆さんも思わず笑顔になっていました。



親子で力を合わせる競技も大いに盛り上がり、「みんなのWA」、「ダンシングチェッコリ玉入れ」、「デカパン」では、笑い声や応援の声が溢れ、家族の絆を感じられる時間となりました。

閉会式では、横松友義園長から、年長として下のクラスを引っ張ってくれたみどりらいおん組の一人一人に、「がんばったね」という声かけとともに、輝くメダルが手渡されました。



運動会では、努力する姿・仲間を応援する姿・最後までやり遂げる姿など、園児たちの日々の成長が集大成となって表れ、たくさんの笑顔が輝く特別な一日となりました。

引き続き、地域中核・特色ある研究大学：岡山大学の取り組みにご期待ください。

親子競技の様子

◆参 考

・岡山大学ダイバーシティ推進本部

https://okayama-u-diversity.jp/

・岡山大学保育所なかよし園

https://okayama-u-diversity.jp/childcare-facility/nakayoshien/about/

◆参考情報

・【岡山大学】岡山大学保育所なかよし園で交通安全教室を開催しました

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003484.000072793.html

・【岡山大学】岡山大学保育所なかよし園で教育学研究科清田研究室によるアートプロジェクトを実施

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003349.000072793.html

・【岡山大学】岡山大学保育所なかよし園で七夕まつり会を開催しました！

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003251.000072793.html

岡山大学津島キャンパス（岡山市北区）

◆本件お問い合わせ先

岡山大学 総務部 ダイバーシティ推進課

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス

TEL：086-251-7303

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/news/news_id14741.html

＜岡山大学病院との連携等に関する件（製薬・医療機器企業関係者の方）＞

岡山大学病院 新医療研究開発センター

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

下記URLより該当する案件についてお問い合わせください

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/

＜岡山大学病院との連携等に関する件（医療関係者・研究者の方）＞

岡山大学病院 研究推進課 産学官連携推進担当

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

TEL：086-235-7983

E-mail：ouh-csnw◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/



＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8463

E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学の研究機器共用（コアファシリティ）などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究機器の共用の体制・整備等の強化促進に関するタスクフォース（略称：チーム共用）

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8705

FAX：086-251-7114

E-mail：cfp◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://corefacility-potal.fsp.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学のスタートアップ・ベンチャーなどに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

E-mail：start-up1◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://venture.okayama-u.ac.jp/



岡山大学メディア「OTD」（アプリ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000072793.html

岡山大学メディア「OTD」（ウェブ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000215.000072793.html

岡山大学オリジナルグッズ Online Shop：https://okadaigoods.official.ec/

岡山大学統合報告書2024：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002801.000072793.html

岡山大学SDGsホームページ：https://sdgs.okayama-u.ac.jp/

岡山大学SDGs～地域社会の持続可能性を考える（YouTube）：https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik

岡山大学Image Movie (YouTube)：https://youtu.be/pKMHm4XJLtw

岡山大学地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）：https://j-peaks.orsd.okayama-u.ac.jp/

産学共創活動「岡山大学オープンイノベーションチャレンジ」2025年10月期共創活動パートナー募集中：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003423.000072793.html

国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています。地域中核・特色ある研究大学として共育共創を進める岡山大学にご期待ください

- 岡山大学 文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に採択～地域と地球の未来を共創し、世界の革新の中核となる研究大学：岡山大学の実現を加速とともに世界に誇れる我が国の研究大学の山脈を築く～https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html