SAYA University、公式サイトを刷新--企業、個人、あらゆる人にとってサイバーセキュリティ教育を身近に

SAYA Universityはこのたび、公式ウェブサイト（https://www.sayauniversity.com(https://sayauniversity.com/)）をリニューアル公開しました。新しいサイトでは、企業の担当者はもちろん、家庭や個人の方々にも、SAYAが掲げる「すべての人にサイバーセキュリティを」というミッションと既存のコンテンツをわかりやすく紹介しています。

近年、フィッシング詐欺やディープフェイク、QRコード詐欺などのサイバー攻撃は日常生活にまで浸透し、個人と企業双方に大きな影響を与えています。

2025年9月にはアサヒグループホールディングスがランサムウェア攻撃を受け、国内の受発注や出荷、生産が停止するなど甚大な被害が発生しました 。

こうした事例は、従業員のリテラシーと日常生活での注意が企業の存続や社会全体の安全に直結していることを明らかにしています。

SAYA Universityは、人の意識と行動こそが最大の防御であるという理念のもと、アニメーション形式のマイクロラーニングで実際の事例に基づいたサイバーセキュリティ教育を提供し、従業員を「弱点」から「強力な防衛線」へと変えるプログラムを展開してきました。国内最大級の日本語セキュリティ学習ライブラリを擁し、最新の脅威や具体的な攻撃ケースに即したコンテンツを豊富に取り揃えています。

SAYA University共同創業者Jonathan Hiroshi Rossi (https://www.linkedin.com/in/jonathanhiroshi/)氏は次のように述べています。

「サイバー攻撃の脅威は企業だけでなく、家庭や個人の日常にも影響を及ぼします。私たちは、人が正しい知識を持ち行動することで社会全体のリスクを減らせると信じています。今回のサイトリニューアルを通じて、より多くの方にSAYAのミッションと学習コンテンツを知っていただきたいと思っています。」

SAYA Universityについて

SAYA Universityは、「すべての人にサイバーセキュリティを」という理念を掲げ、国内最大級の日本語セキュリティ学習ライブラリを運営しています。アニメーション形式のシナリオと数分で学べるマイクロラーニングを組み合わせたコンテンツは、企業・自治体・教育機関の従業員はもちろん、家庭や個人にとっても役に立つ情報を網羅。

誰もが安心してデジタル社会を楽しむための知識と意識を高めることを目指しています。

SAYA University :https://sayauniversity.com/

