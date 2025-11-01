¡Ú²¬»³Âç³Ø¡ÛÆâ³ÕÉÜ¤Î±Êß·¹ä»²»ö´±¤¬²¬»³Âç³Ø¹âÅùÀè±Ô¸¦µæ±¡°ÛÊ¬Ìî´ðÁÃ²Ê³Ø¸¦µæ½ê¤ª¤è¤ÓKIBINOVE¡Ê¤¤Ó¤Î¤Ù¡Ë¤ò»ë»¡
2025¡ÊÎáÏÂ7¡ËÇ¯ 11·î 1Æü
¹ñÎ©Âç³ØË¡¿Í²¬»³Âç³Ø
https://www.okayama-u.ac.jp/
¢¡³µ Í×
¡¡¹ñÎ©Âç³ØË¡¿Í²¬»³Âç³Ø¡ÊËÜÉô¡§²¬»³»ÔËÌ¶è¡¢³ØÄ¹¡§Æá¿ÜÊÝÍ§¡Ë¤Ï2025Ç¯10·î17Æü¡¢Æâ³ÕÉÜ¤Î±Êß·¹ä»²»ö´±¡ÊÅý¹çÀïÎ¬Ã´Åö¡Ë¤¬ËÜ³Ø¤òË¬¤ì¡¢¹âÅùÀè±Ô¸¦µæ±¡¤ò¹½À®¤¹¤ë°ÛÊ¬Ìî´ðÁÃ²Ê³Ø¸¦µæ½ê¤ª¤è¤Ó¶¦ÁÏ¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥é¥Ü¡Ê¤¤Ó¤Î¤Ù¡§KIBINOVE¡Ë¤ò»ë»¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ³Ø³Ø½Ñ¸¦µæ±¡Àè±Ô¸¦µæÎÎ°è¡Ê°ÛÊ¬Ìî´ðÁÃ²Ê³Ø¸¦µæ½ê¡Ë¤ÎÄÀ·ú¿Î¶µ¼ø¡¢¾ÂËÜ½¤¹§½Ú¶µ¼ø¡¢èñÉ«¾ç½õ¶µ¤¬°ÛÊ¬Ìî´ðÁÃ²Ê³Ø¸¦µæ½ê¤Î¥¯¥é¥¤¥ªÅÅ»Ò¸²Èù¶À¡¦KIBINOVE¤Î¥¯¥é¥¤¥ª¥È¥â¥°¥é¥Õ¥£¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤Ç¤Ëµ¡´ï¶¦ÍÑ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥¯¥é¥¤¥ªÅÅ»Ò¸²Èù¶À¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¯¥é¥¤¥ª¥È¥â¥°¥é¥Õ¥£¤Îµ¡´ï¶¦ÍÑ¤Ë¸þ¤±¡¢¥áー¥«ー¤«¤é¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤ÈÅù¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡±Êß·»²»ö´±¤«¤é¤Î¥áー¥«ー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¡¢¥¯¥é¥¤¥ªÅÅ»Ò¸²Èù¶À¤È¥¯¥é¥¤¥ª¥È¥â¥°¥é¥Õ¥£¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆ±¤¸¥áー¥«ー¤«¤é¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ä¡¢¥áー¥«ー¤òÅý°ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢µ¬³Ê¤ò°ìÃ×¤µ¤»¡¢¼ºÇÔÎ¨¤ò²¼¤²¤Æ¤¤¤ë¤³¤ÈÅù¤òÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥¯¥é¥¤¥ª¥È¥â¥°¥é¥Õ¥£¤ÎÁàºî¤ÎÆñ°×ÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¼ÁÌä¤¬¤¢¤ê¡¢¿·¤·¤¤·¿¤Î¤¿¤á¡¢¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯Åª¤ËÁàºî¤¬¤Ç¤¡¢Èæ³ÓÅª¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤ä¡¢»îÎÁ¤ò¼è¤ê½Ð¤µ¤º¤Ë¼Â¸³¤ò¿Ê¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ÇÎô²½¤òËÉ¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤ÈÅù¤Î¾Ò²ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢KIBINOVE¤Î1³¬¤Î¥ì¥»¥×¥·¥ç¥ó¥¨¥ê¥¢¤Ë°ÜÆ°¤·¡¢²ÏËÜ²íµª¸¦µæ¡¦¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¶¦ÁÏµ¡¹½É®Æ¬Éûµ¡¹½Ä¹¤«¤é¡¢Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¡ÖÃÏ°èÃæ³Ë¡¦ÆÃ¿§¤¢¤ë¸¦µæÂç³Ø¶¯²½Â¥¿Ê»ö¶È¡ÊJ-PEAKS¡Ë¡×¡Ê»ö¶È¼çÂÎ¡§ÆüËÜ³Ø½Ñ¿¶¶½²ñ¡Ë¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ËÜ³Ø¤Î¸¦µæÀïÎ¬¤ò¾Ò²ð¡¢¸¦µæÂç³Ø¤È¤·¤ÆËÜ³Ø¤¬¼è¤êÁÈ¤à¿Í»öÀ©ÅÙ²þ³×¤ä¸¦µæ´ðÈ×¹½ÃÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶ñÂÎÅª¤ÊÀâÌÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ³Ø¤Î¼ã¼ê»öÌ³¿¦°÷¤â´Þ¤áÌó20¿Í¤¬Ä°¹Ö¤·¡¢J-PEAKS¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í»öÀ©ÅÙ²þ³×¤ä¸¦µæ´ðÈ×¹½ÃÛ¤È¤¤¤Ã¤¿Âç³Ø·Ð±Ä²þ³×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿»Æ©¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ³Ø¤Ï¡¢J-PEAKS¤ò³èÍÑ¤·¡¢²¬»³Âç³ØÄ¹´ü¥Ó¥¸¥ç¥ó2025¤ÎÃ£À®¤Ë¸þ¤±¡¢¥¯¥é¥¤¥ªÅÅ»Ò¸²Èù¶À¡¢¥¯¥é¥¤¥ª¥È¥â¥°¥é¥Õ¥£¡Ê11·î°Ê¹ß¶¦ÍÑ³«»ÏÍ½Äê¡Ë¤Îµ¡´ï¶¦ÍÑ¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤òÀïÎ¬Åª¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤¾ÃÏ°èÃæ³Ë¡¦ÆÃ¿§¤¢¤ë¸¦µæÂç³Ø¡§²¬»³Âç³Ø¤ÎÀä¤¨´Ö¤Ê¤¤Ä©Àï¤È¤½¤ÎÊÑ³×¤Ë¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¯¥é¥¤¥ªÅÅ»Ò¸²Èù¶À¤Î»ë»¡¤ÎÍÍ»Ò
¥¯¥é¥¤¥ª¥È¥â¥°¥é¥Õ¥£¤ÎÀâÌÀ¤ÎÍÍ»Ò
¥¯¥é¥¤¥ª¥È¥â¥°¥é¥Õ¥£¤«¤éÆÀ¤é¤ì¤ë²èÁü¤ÎÀâÌÀ
J-PEAKS¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ËÜ³Ø¤Î¸¦µæÀïÎ¬¤Ë´Ø¤¹¤ëÀâÌÀ¤ÎÍÍ»Ò
²ñ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¶¦ÁÏ¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥é¥ÜKIBINOVE¡Ê¤¤Ó¤Î¤Ù¡Ë
¶¦ÁÏ¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥é¥ÜKIBINOVE¡Ê¤¤Ó¤Î¤Ù¡Ë¤¬½êºß¤¹¤ë²¬»³Âç³ØÄÅÅç¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡Ê²¬»³»ÔËÌ¶è¡Ë
