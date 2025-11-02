いよいよ明日オンエア!!特別番組『FM FESTIVAL 2025 桑田佳祐スペシャル企画!! 九段下フォーク・フェスティバル’25』番組全貌が明らかに!!　全30曲！ライブ音源全曲オンエア決定!!

株式会社エフエム東京

TOKYO FMでは、2025年11月3日（月・祝）16時～19時、特別番組『FM FESTIVAL 2025 桑田佳祐スペシャル企画!! 九段下フォーク・フェスティバル’25』をJFN全国38局ネットで放送いたします。この番組は、10月12日（日）に、TOKYO FM 開局55周年と「桑田佳祐のやさしい夜遊び」の放送30周年を記念して、日本武道館で開催した『九段下フォーク・フェスティバル’25』の模様をお届けする3時間のスペシャルプログラムとなります。

番組では、このイベントを企画・発案した桑田佳祐をはじめ、あいみょん、桜井和寿（Mr.Children）、竹内まりや、原 由子、吉井和哉（THE YELLOW MONKEY）（※五十音順）が出演した超貴重なライブ音源をオンエア予定！先ほど、レギュラーラジオ番組『桑田佳祐のやさしい夜遊び』内で、前座からアンコールまでを含む全30曲のすべてをオンエアすることが発表されました！

さらに、豪華ゲスト陣による出演直後のスペシャルコメントもオンエアいたします。奇跡の一夜を、お聴き逃しなく。なお、本番組は、放送後1週間のradikoタイムフリー聴取が可能となります。（※タイムフリー30プランは非対応）。

TOKYO FM 開局55周年と「桑田佳祐のやさしい夜遊び」の放送30周年を記念して、桑田佳祐の企画・発案により実現したスペシャル・イベント『TOKYO FM 開局55周年×「桑田佳祐のやさしい夜遊び」放送30周年 九段下フォーク・フェスティバル’25』。事前に告知されたのは、“出演・桑田佳祐 他ゲストあり”だけ。10月12日（日）日本武道館でいざその幕が開けると、とてつもなく豪華な面々が次から次に登場し、九段下は大興奮に包まれ、満員となる9,000人の観客が熱狂しました。日本音楽史に残る伝説の一夜の模様を、11月3日（月・祝）16時～19時TOKYO FMをはじめとするJFN全国38局にて、特別番組『FM FESTIVAL 2025 桑田佳祐スペシャル企画!! 九段下フォーク・フェスティバル’25』としてオンエアいたします。

番組内では、前座として出演した田内洵也の歌唱から、当日にサプライズ出演したスペシャルゲストのあいみょん、桜井和寿（Mr.Children）、竹内まりや、原 由子、吉井和哉（THE YELLOW MONKEY）たちとのスペシャル・ライブパフォーマンスを、アンコールまで含めて全30曲すべてオンエア！さらにライブ後の楽屋でゲストに実施した特別インタビューの模様もオンエアいたします。リアルタイム必聴のプレミアム特番！ぜひお聴きください。

【『九段下フォーク・フェスティバル’25』セットリスト】

前座 深川のアッコちゃん／田内洵也

1 今日までそして明日から／吉田拓郎 （桑田佳祐）

2 明日へのマーチ／桑田佳祐 （桑田佳祐）

3 君はロックを聴かない／あいみょん (あいみょん，桑田佳祐)

4 悲しみは雪のように／浜田省吾 (あいみょん，桑田佳祐)

5 偽者／あいみょん (あいみょん，桑田佳祐)

6 白い色は恋人の色／ベッツイ&クリス (桑田佳祐，あいみょん)

7 SEA SIDE WOMAN BLUES／サザンオールスターズ （桑田佳祐）

8 ケンとメリー～愛と風のように～／BUZZ (桜井和寿，桑田佳祐)

9 HANABI／Mr.Children (桜井和寿，桑田佳祐)

10 慕情／サザンオールスターズ (桜井和寿，桑田佳祐)

11 奇跡の地球（ほし）／桑田佳祐＆Mr.Children (桜井和寿，桑田佳祐)

12 夜空の星／加山雄三 （桑田佳祐）

13 いちょう並木のセレナーデ／原 由子 (原 由子，桑田佳祐)

14 花咲く旅路／原 由子 (原 由子，桑田佳祐)

15 風に吹かれて（日本語バージョン）／Bob Dylan (桑田佳祐，原由子)

16 ヨイトマケの唄／美輪明宏 （桑田佳祐）

17 太陽が燃えている／THE YELLOW MONKEY (吉井和哉，桑田佳祐)

18 東京／桑田佳祐 (吉井和哉，桑田佳祐)

19 みらいのうた／吉井和哉 (吉井和哉，桑田佳祐)

20 悲しくてやりきれない／ザ・フォーク・クルセダーズ (桜井和寿，桑田佳祐)

21 あの素晴しい愛をもう一度／加藤和彦, 北山 修 (桜井和寿，吉井和哉，桑田佳祐)

22 なごり雪／イルカ (あいみょん，桑田佳祐)

23 元気を出して／竹内まりや (竹内まりや，桑田佳祐)

24 Two Of Us／The Beatles (竹内まりや，桑田佳祐)

25 涙のキッス／サザンオールスターズ (竹内まりや，桑田佳祐)

26 静かな伝説(レジェンド)／竹内まりや (竹内まりや，桑田佳祐， 原由子)

アンコール

1 California Dreaming（夢のカリフォルニア）／ママス＆パパス（全出演者）

2. 今日の日はさようなら／森山良子（全出演者）

3 祭りのあと（桑田佳祐）

【特別番組概要】

■タイトル：『FM FESTIVAL 2025 桑田佳祐スペシャル企画!! 九段下フォーク・フェスティバル’25』

■放送日時： 11月3日（月・祝）16時～19時

※radikoタイムフリーは1週間のみ（※タイムフリー30プランは非対応）

■放送局：TOKYO FMをはじめとするJFN全国38局

■出 演 ：（ライブパート）桑田佳祐、シークレットゲスト： (五十音順)：あいみょん、桜井和寿（Mr.Children）、竹内まりや、原 由子、吉井和哉（THE YELLOW MONKEY） ※前座：田内洵也

進行：住吉美紀

■協賛：カンロ／日清オイリオグループ／サントリー食品インターナショナル／キヤノンマーケティングジャパン／アイ工務店/Spotify

【イベント概要】

■タイトル：

TOKYO FM 開局55周年×「桑田佳祐のやさしい夜遊び」放送30周年 九段下フォーク・フェスティバル’25

■開催日時：2025年10月12日(日) 17時 開場 18時 開演

■会 場：日本武道館 （東京都千代田区北の丸公園2番3号）

■チケット価格：13,000円 （税込）

■出演者 ：桑田佳祐

シークレットゲスト(五十音順)：あいみょん、桜井和寿（Mr.Children）、竹内まりや、原 由子、吉井和哉（THE YELLOW MONKEY） ※前座：田内洵也

■特設サイト ：https://www.tfm.co.jp/kudanshitafolkfes25

■主催 ：TOKYO FM／キョードー横浜

企画・制作 ：TOKYO FM／アミューズ

協力 ：ビクターエンタテインメント

制作協力 ：ハンズオン・エンタテインメント

協賛：カンロ／日清オイリオグループ／サントリー食品インターナショナル／キヤノンマーケティングジャパン／アイ工務店

《レギュラー番組概要》

■タイトル： 「桑田佳祐のやさしい夜遊び」

■放送時間： 毎週土曜 23:00～23:55

■放送局： TOKYO FMをはじめとするJFN全国38局ネット

■パーソナリティ：桑田佳祐

■番組HP： https://www.tfm.co.jp/yoasobi