【岡山大学】瀬戸内エリアの支援機関などが集う「瀬戸内と大交流会」に岡山大学事務職員・岡山大学発ベンチャーが登壇
2025（令和7）年 11月 2日
国立大学法人岡山大学
https://www.okayama-u.ac.jp/
◆概 要
瀬戸内エリアの起業家、投資家、金融機関、大学・支援機関などが集う「瀬戸内と大交流会～インキュベーション施設×地銀キャピタル編～」が2025年10月20日、岡山市のももたろう・スタートアップカフェ（ももスタ）において開催され、本学事務職員や岡山大学発ベンチャーが登壇しました。
同イベントは、瀬戸内地域におけるスタートアップ・エコシステムの形成と発展を目的として、資金調達・事業連携・人材交流の促進を図るため、中四国STARTUP RUNWAY、岡山大インキュベータ、岡山イノベーションベース、独立行政法人中小企業基盤整備機構、ももスタが共催したものです。
当日は起業家、投資家、金融機関や大学・支援機関の職員、学生など約100人が参加し、銀行による注目スタートアップの紹介、インキュベーション施設の取り組み発表、スタートアップによるピッチ、さらには参加者による交流会が行われました。会場では、起業家や学生、企業担当者、研究者などが活発に意見交換を行い、組織の枠を超えた協働の可能性が広がりました。
本学からは、研究・イノベーション共創管理統括部産学連携課の吉田昌彦専門員が登壇し、共創イノベーションラボ「KIBINOVE」および学生のアイデアを形にするものづくり拠点「おかやまテックガレージ」の取り組みについて紹介しました。
また、岡山大学発ベンチャー・無花果株式会社の代表取締役であり、文部科学省アントレプレナーシップ推進大使でもある中藤寛人さんが教育を通じた社会変革を目指す「教育100年プロジェクト」を中心とした同社の活動を紹介し、地域から次世代の学びの形を創出する取り組みを発表しました。さらに、同じく岡山大学発ベンチャーである株式会社ビルベイスからプロダクトマネージャーである赤木孝臣さんが登壇し、建設業界のDX推進に挑む同社の事業について紹介しました。
本イベントは、産学官金が連携し、地域に根ざしたスタートアップ・エコシステムを構築するための貴重な機会となりました。岡山大学は今後も、KIBINOVEやおかやまテックガレージなどの拠点を通じて、瀬戸内地域におけるスタートアップ・エコシステムの構築を推進していきます。引き続き、地域中核・特色ある研究大学：岡山大学の取り組みにご期待ください。
吉田専門員による発表
中藤さんによる発表
赤木さんによる発表
参加者の集合写真
◆参 考
・ももたろう・スタートアップカフェ（ももスタ）
https://momosta.com/
・中四国STARTUP RUNWAY
https://chushikoku-startup-runway.com/
・岡山大インキュベータ
https://www.smrj.go.jp/incubation/od-plus/index.html
・独立行政法人中小企業基盤整備機構
https://www.smrj.go.jp/
・無花果株式会社
https://1ziku.jp/
・株式会社ビルベイス
https://builbase.com/
・岡山大学共創イノベーションラボ（KIBINOVE：きびのべ）
https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/kigyo/kibinove/
・岡山大学「おかやまテックガレージ」
https://venture.okayama-u.ac.jp/tec-garage/
・岡山大学研究・イノベーション共創機構
https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/
・岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部
https://venture.okayama-u.ac.jp/
・岡山大学「岡大ベンチャーサポートテラスV-Story」起業相談窓口
https://venture.okayama-u.ac.jp/consultation/
◆参考情報
・【岡山大学】岡山大学卒業生の中藤寛人さんが文部科学省「アントレプレナーシップ推進大使」に任命
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003456.000072793.html
・【岡山大学】岡山エリアのスタートアップ創出を加速「岡山イノベーションコンソーシアム」発足イベントを開催
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003373.000072793.html
・【岡山大学】岡山大学が参画する「瀬戸内スタートアップコンソーシアム」が内閣府「NEXTグローバル拠点都市」に選定
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003201.000072793.html
・【岡山大学】岡山大学R&D Showcaseを初開催～Community Healthの実現に向け、研究シーズと取り組みを発表～
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002754.000072793.html
・【岡山大学】文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に採択～地域と地球の未来を共創し、世界の革新の中核となる研究大学：岡山大学の実現を加速とともに世界に誇れる我が国の研究大学の山脈を築く～
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html
岡山大学津島キャンパス（岡山市北区）
