アメリカ現地で、日本酒「起業」育成プログラム参加者募集（航空券＝無料｜7日間｜ロサンゼルス）

パイナップル株式会社

■ こんな方へ

・日本酒が好き

・将来的に酒蔵や酒ビジネスに関心がある

・アメリカでのビジネス・起業に興味がある

■ 何が学べるの？

・ アメリカでの『日本酒』づくり見学

・ アメリカでゼロから起業するための【王道】プラン【最短】プラン

・ アメリカで《３倍の速度》で販売・製造ライセンスを取得した方法

・ 絶対ムリ！と言われても《保証人なし》で不動産を借りれた方法

・《ギリギリの英語力》でもアメリカの強者に上手に交渉するコツ

・【結局、アメリカ企業に頼むのが一番！】現地で最高のパートナーを見つける方法

・【結局、お金はいくら必要？】起業から酒蔵設立までにかかった費用を、全公開

・【生活費は、大丈夫？】先月の生活費の、全公開

など

＋

・【現地で起業してる人】【今、起業準備を進めてる人】のお話（日本酒の酒蔵以外）

■ 弊社概要

弊社は日本法人（https://pine-global.co/）ですが、アメリカの別法人で『日本酒の酒蔵』をスタートします（2025年11月ライセンス取得予定）。

■ 弊社の目指しているゴール

日本酒で、日本初のラグジュアリーブランドを創る

※アメリカのロスを拠点に、ドンペリやアルマンドのようなグローバルなラグジュアリーブランドを創ることを目標にしています。

■ 重要な注意事項

・本プログラムは、ESTA（ビザ免除プログラム）で許可される短期商用活動（セミナー参加・施設視察）の範囲内で実施されます。 酒づくりの実習、実務体験、その他一切の労働は含まれません。

・航空券は当社負担（参加者負担ゼロ）ですが、宿泊費・食費・ESTA手続き費用（＄40）などは参加者負担となります。

■ 対象者

応募条件は以下３点。それ以外の条件は一切ありません。

１．日本酒が好き

２．アメリカのビジネスに興味がある

３．年齢 22～39歳

※英語力不問

■ スケジュール

・～11月15日：応募締め切り⇒書類選考

・11月20日～30日：オンライン面談

・12月上旬：参加者決定

・1月中旬～2月中旬（1週間）：育成・研修プログラム

■ 費用に関して

【弊社負担】

・航空券

【参加者による費用負担】

・ホテル費用

・ビザ取得費用（ESTA）※40ドル

※航空券は、弊社負担になるので無料。それ以外の費用はご自身で負担頂きます。

■ 応募方法

以下サイトよりエントリーください（応募は１０分で完了）。

https://forms.gle/RUUGSK8oYfNqxpTM6

■ 最後に一言

アメリカで起業するのは、とにかく面倒なことが多いです。

ただ、面倒なだけで、何とかなります。そして、何だかんだ、けっこう楽しいです。

アメリカでの挑戦を、応援していますし、僕ももっと頑張ります。

■ お問い合わせ

担当：黒川（くろかわ）

E-mail：yuki@pine-global.co