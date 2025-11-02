アメリカ現地で、日本酒「起業」育成プログラム参加者募集（航空券＝無料｜7日間｜ロサンゼルス）

パイナップル株式会社

■ こんな方へ


・日本酒が好き


・将来的に酒蔵や酒ビジネスに関心がある


・アメリカでのビジネス・起業に興味がある



■ 何が学べるの？


・ アメリカでの『日本酒』づくり見学


・ アメリカでゼロから起業するための【王道】プラン【最短】プラン


・ アメリカで《３倍の速度》で販売・製造ライセンスを取得した方法


・ 絶対ムリ！と言われても《保証人なし》で不動産を借りれた方法


・《ギリギリの英語力》でもアメリカの強者に上手に交渉するコツ


・【結局、アメリカ企業に頼むのが一番！】現地で最高のパートナーを見つける方法


・【結局、お金はいくら必要？】起業から酒蔵設立までにかかった費用を、全公開


・【生活費は、大丈夫？】先月の生活費の、全公開


など



・【現地で起業してる人】【今、起業準備を進めてる人】のお話（日本酒の酒蔵以外）



■ 弊社概要


弊社は日本法人（https://pine-global.co/）ですが、アメリカの別法人で『日本酒の酒蔵』をスタートします（2025年11月ライセンス取得予定）。



■ 弊社の目指しているゴール


日本酒で、日本初のラグジュアリーブランドを創る


※アメリカのロスを拠点に、ドンペリやアルマンドのようなグローバルなラグジュアリーブランドを創ることを目標にしています。



■ 重要な注意事項


・本プログラムは、ESTA（ビザ免除プログラム）で許可される短期商用活動（セミナー参加・施設視察）の範囲内で実施されます。 酒づくりの実習、実務体験、その他一切の労働は含まれません。


・航空券は当社負担（参加者負担ゼロ）ですが、宿泊費・食費・ESTA手続き費用（＄40）などは参加者負担となります。



■ 対象者


応募条件は以下３点。それ以外の条件は一切ありません。


１．日本酒が好き


２．アメリカのビジネスに興味がある


３．年齢 22～39歳


※英語力不問



■ スケジュール


・～11月15日：応募締め切り⇒書類選考


・11月20日～30日：オンライン面談


・12月上旬：参加者決定


・1月中旬～2月中旬（1週間）：育成・研修プログラム



■ 費用に関して


【弊社負担】


・航空券


【参加者による費用負担】


・ホテル費用


・ビザ取得費用（ESTA）※40ドル


※航空券は、弊社負担になるので無料。それ以外の費用はご自身で負担頂きます。



■ 応募方法


以下サイトよりエントリーください（応募は１０分で完了）。


https://forms.gle/RUUGSK8oYfNqxpTM6



■ 最後に一言


アメリカで起業するのは、とにかく面倒なことが多いです。


ただ、面倒なだけで、何とかなります。そして、何だかんだ、けっこう楽しいです。


アメリカでの挑戦を、応援していますし、僕ももっと頑張ります。



■ お問い合わせ


担当：黒川（くろかわ）


E-mail：yuki@pine-global.co