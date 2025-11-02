アメリカ現地で、日本酒「起業」育成プログラム参加者募集（航空券＝無料｜7日間｜ロサンゼルス）
■ こんな方へ
・日本酒が好き
・将来的に酒蔵や酒ビジネスに関心がある
・アメリカでのビジネス・起業に興味がある
■ 何が学べるの？
・ アメリカでの『日本酒』づくり見学
・ アメリカでゼロから起業するための【王道】プラン【最短】プラン
・ アメリカで《３倍の速度》で販売・製造ライセンスを取得した方法
・ 絶対ムリ！と言われても《保証人なし》で不動産を借りれた方法
・《ギリギリの英語力》でもアメリカの強者に上手に交渉するコツ
・【結局、アメリカ企業に頼むのが一番！】現地で最高のパートナーを見つける方法
・【結局、お金はいくら必要？】起業から酒蔵設立までにかかった費用を、全公開
・【生活費は、大丈夫？】先月の生活費の、全公開
など
＋
・【現地で起業してる人】【今、起業準備を進めてる人】のお話（日本酒の酒蔵以外）
■ 弊社概要
弊社は日本法人（https://pine-global.co/）ですが、アメリカの別法人で『日本酒の酒蔵』をスタートします（2025年11月ライセンス取得予定）。
■ 弊社の目指しているゴール
日本酒で、日本初のラグジュアリーブランドを創る
※アメリカのロスを拠点に、ドンペリやアルマンドのようなグローバルなラグジュアリーブランドを創ることを目標にしています。
■ 重要な注意事項
・本プログラムは、ESTA（ビザ免除プログラム）で許可される短期商用活動（セミナー参加・施設視察）の範囲内で実施されます。 酒づくりの実習、実務体験、その他一切の労働は含まれません。
・航空券は当社負担（参加者負担ゼロ）ですが、宿泊費・食費・ESTA手続き費用（＄40）などは参加者負担となります。
■ 対象者
応募条件は以下３点。それ以外の条件は一切ありません。
１．日本酒が好き
２．アメリカのビジネスに興味がある
３．年齢 22～39歳
※英語力不問
■ スケジュール
・～11月15日：応募締め切り⇒書類選考
・11月20日～30日：オンライン面談
・12月上旬：参加者決定
・1月中旬～2月中旬（1週間）：育成・研修プログラム
■ 費用に関して
【弊社負担】
・航空券
【参加者による費用負担】
・ホテル費用
・ビザ取得費用（ESTA）※40ドル
※航空券は、弊社負担になるので無料。それ以外の費用はご自身で負担頂きます。
■ 応募方法
以下サイトよりエントリーください（応募は１０分で完了）。
https://forms.gle/RUUGSK8oYfNqxpTM6
■ 最後に一言
アメリカで起業するのは、とにかく面倒なことが多いです。
ただ、面倒なだけで、何とかなります。そして、何だかんだ、けっこう楽しいです。
アメリカでの挑戦を、応援していますし、僕ももっと頑張ります。
■ お問い合わせ
担当：黒川（くろかわ）
E-mail：yuki@pine-global.co