【福岡三越 4階 】田中保範 作品展 第3章「C’est la vie, Maxi m’s」～人生は続く、マキシムの輝きとともに～10/29(水) ～ 11/11(火)　作家来場も。

伝説の社交場 銀座にあった マキシム・ド・パリ で培われた一流の審美眼と感性が、今、キャンバスの上で新たな表現として花開きます。

クリスマスにぴったりの新作を含む約30点の原画作品が並びます。

また、完売していた原画の数々を、ジクレー版画として制作。今回は先行販売となります！お見逃しなく。

田中保範氏の人生を独自の美意識やエスプリが光る優美な世界を、ぜひご高覧ください。

田中保範 作品展「C’est la vie, Maxim’s」～人生は続く、マキシムの輝きとともに～

2025年10月29日(水) ～ 11月11日(火)

福岡三越 ４階 アートステーションプラス バイＡ.Ｐ.J.



【作家在廊予定】

11/1(土)、2(日)

13時～17時

✳︎在廊予定は変更になる場合もございます



新作ジクレー 「Roi des gateaux ケーキの王様」新作ジクレー「Millefeuille de fraises 苺のミルフィーユ」新作ジクレー 「Belle Epoque ベルエポック」新作ジクレー「Fete nationale française パリ祭」

料理や文化を通じて多くの著名人と交流してきた田中保範 氏。

今度はアーティストとして新たな活動にも挑戦、自身初となる個展の巡回展を開催しております



ぜひ会場にてパリのエスプリ溢れる作品たちをお楽しみください。



※諸般の事情により予定が変更・中止になる場合がございます。

あらかじめご了承ください。

プロフィール

1949 年生まれ。

1973 年、ソシエテ・ド・クイジーヌ(マキシム・ド・パリ株式 会社)入社。

1994 年より支配人、2004 年より常務取締役総支配人となり、あるでん亭、サロン・ド・テ・マキシムなどの外食部門、菓子事業部をレストラン 部門と一括にて担当。

会社販売部門を含めた統括責任者となる。

その後パリのブ ーランジェリーや Paris Maximʼs との業務提携を目指して交渉を行い、

2008 年に赤坂サカスにマキシム・ド・パリ支店、ブーランジェドミニク・サブロンを オープン。

2014 年６月にマキシム・ド・パリ株式会社を退職。

その後飲食コン サルティング会社を立ち上げ、ケータリング事業 海外ブランド仲介事業 日本 飲食店を海外事業者へ仲介 食品輸出入の仲介に携わる。

かねてより、料理における色彩感覚を磨くための学びを通じて、絵画を描くこ とを始め、現在に至る。

