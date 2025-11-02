【福岡三越 4階 】田中保範 作品展 第3章「C’est la vie, Maxi m’s」～人生は続く、マキシムの輝きとともに～10/29(水) ～ 11/11(火) 作家来場も。
伝説の社交場 銀座にあった マキシム・ド・パリ で培われた一流の審美眼と感性が、今、キャンバスの上で新たな表現として花開きます。
クリスマスにぴったりの新作を含む約30点の原画作品が並びます。
また、完売していた原画の数々を、ジクレー版画として制作。今回は先行販売となります！お見逃しなく。
田中保範氏の人生を独自の美意識やエスプリが光る優美な世界を、ぜひご高覧ください。
田中保範 作品展「C’est la vie, Maxim’s」～人生は続く、マキシムの輝きとともに～
2025年10月29日(水) ～ 11月11日(火)
福岡三越 ４階 アートステーションプラス バイＡ.Ｐ.J.
【作家在廊予定】
11/1(土)、2(日)
13時～17時
✳︎在廊予定は変更になる場合もございます
新作ジクレー 「Roi des gateaux ケーキの王様」
新作ジクレー「Millefeuille de fraises 苺のミルフィーユ」
新作ジクレー 「Belle Epoque ベルエポック」
新作ジクレー「Fete nationale française パリ祭」
料理や文化を通じて多くの著名人と交流してきた田中保範 氏。
今度はアーティストとして新たな活動にも挑戦、自身初となる個展の巡回展を開催しております
ぜひ会場にてパリのエスプリ溢れる作品たちをお楽しみください。
※諸般の事情により予定が変更・中止になる場合がございます。
あらかじめご了承ください。
プロフィール
1949 年生まれ。
1973 年、ソシエテ・ド・クイジーヌ(マキシム・ド・パリ株式 会社)入社。
1994 年より支配人、2004 年より常務取締役総支配人となり、あるでん亭、サロン・ド・テ・マキシムなどの外食部門、菓子事業部をレストラン 部門と一括にて担当。
会社販売部門を含めた統括責任者となる。
その後パリのブ ーランジェリーや Paris Maximʼs との業務提携を目指して交渉を行い、
2008 年に赤坂サカスにマキシム・ド・パリ支店、ブーランジェドミニク・サブロンを オープン。
2014 年６月にマキシム・ド・パリ株式会社を退職。
その後飲食コン サルティング会社を立ち上げ、ケータリング事業 海外ブランド仲介事業 日本 飲食店を海外事業者へ仲介 食品輸出入の仲介に携わる。
かねてより、料理における色彩感覚を磨くための学びを通じて、絵画を描くこ とを始め、現在に至る。
