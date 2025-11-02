¡Ú¥Ï¥ó¥É¥Üー¥ë¡ÛÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½¡Ö×ÂÀ±JAPAN¡× ËÌ¥Þ¥±¥É¥Ë¥¢ÂåÉ½¤È¤Î¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤Ç¾¡Íø
ÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½¡Ö×ÂÀ±JAPAN¡×¤Ï¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö11·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë16:00¡ÊÆüËÜ»þ´Ö11·î2Æü¡ÊÆü¡Ë0:00¡Ë¡¢ËÌ¥Þ¥±¥É¥Ë¥¢¡¦¥¯¥Þ¥Î¥ô¥©¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ËÌ¥Þ¥±¥É¥Ë¥¢ÂåÉ½¤È¤Î¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤ËÎ×¤ß¡¢32-31¤Ç¾¡Íø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
10·î30Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¥Þ¥Ã¥Á¡Ê27-29¡Ë¤«¤é2Æü¸å¤ÎºÆÀï¡£±óÀ¬½é¤Î¸ø³«»î¹ç¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤Î°ìÀï¤Ç¤Ï¡¢½øÈ×¤«¤é¸ß¤¤¤Ë¾ù¤é¤Ê¤¤Å¸³«¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃ¤Ë±ÝËÜÍª²í¡ÊVojvodina¡¿¥»¥ë¥Ó¥¢¡Ë¤Ï»ý¤ÁÌ£¤ÎÀÚ¤ìÌ£±Ô¤¤¥ß¥É¥ë¥·¥åー¥È¤Ç¥Áー¥àºÇÂ¿¤Î7ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¡£Í×½ê¤ÇÎ®¤ì¤ò°ú¤´ó¤»¤ë¥×¥ìー¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÂåÉ½½éÁª½Ð¤ÎÅÄÃæÂç²ð¡ÊËÅÄ¹çÀ®¥Ö¥ëー¥Õ¥¡¥ë¥³¥óÌ¾¸Å²°¡Ë¤Ï¡¢¥¹¥Ôー¥É¤¢¤ë1ÂÐ1¤ä¹ª¤ß¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¥·¥åー¥È¤ÇÁê¼ê¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤òËÝÏ®¡£7m¥¹¥íー¤Î³ÍÆÀ¤äÌ£Êý¤Ø¤Î¹¥¥Ñ¥¹¤ÇÂ¿¤¯¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Áー¥à¤Ï¤³¤Î¸å¡¢¥È¥ë¥³¤Ë°ÜÆ°¤·¤Æ±óÀ¬¤òÂ³¤±¡¢ÍèÇ¯1·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÂè22²óÃË»Ò¥¢¥¸¥¢Áª¼ê¸¢¡Ê¥¯¥¦¥§ー¥È¡Ë¤Ë¸þ¤±¤Æ¶¯²½¤ò¿Ê¤á¤Þ¤¹¡£
¡Ò¸Ä¿ÍÆÀÅÀ¡Ó
±ÝËÜÍª²í 7¡¢¿åÄ®¹§ÂÀÏº 5¡¢ÅÄÃæÂç²ð 5¡¢µÈÌî¼ù 3¡¢°Ëã¹²íÂÀ 3¡¢ÄÕÃ«Âç²í 3¡¢»³ÅÄ¿®Ìé 2¡¢Éô°æµ×¥¢¥À¥àÍ¦¼ù 2¡¢ÀÐÅÄÃÎµ± 2
¡Ò¥¢ー¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¡Ó
ËÌ¥Þ¥±¥É¥Ë¥¢¥Ï¥ó¥É¥Üー¥ë¶¨²ñ ¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
https://www.youtube.com/live/5GICwriHOUk?si=AWjasqaGp4KFjGTM
Âè1²ó³¤³°±óÀ¬¡ÊËÌ¥Þ¥±¥É¥Ë¥¢¡¦¥È¥ë¥³¡Ë
´ü´Ö
2025Ç¯10·î27Æü¡Ê·î¡Ë～11·î6Æü¡ÊÌÚ¡Ë
»²²Ã¥á¥ó¥Ðー
¢¨Áª¼êÌ¾±¦¤Î¥«¥Ã¥³Æâ¤Ï¿ÈÄ¹¡¿½êÂ°¡¿½Ð¿ÈÃÏ
ÃæÂ¼ ¾¢¡Ê190cm¡¿ËÅÄ¹çÀ®¥Ö¥ëー¥Õ¥¡¥ë¥³¥óÌ¾¸Å²°¡¿Ê¡²¬¸©¡Ë
Ý¯°æ ËÓºÈ¡Ê190cm¡¿¥È¥è¥¿¼ÖÂÎ¥Ö¥ì¥¤¥ô¥¥ó¥°¥¹´¢Ã«¡¿°ñ¾ë¸©¡Ë
ÄÕÃ« Âç²í¡Ê182cm¡¿¥¸ー¥¯¥¹¥¿ーÅìµþ¡¿ÂçºåÉÜ¡Ë
ÀÐÅÄ ÃÎµ±¡Ê179cm¡¿¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥Ï¥ó¥É¥Üー¥ë¶¨²ñ¡¿µþÅÔÉÜ¡Ë
¿ù²¬ ¾°¼ù¡Ê178cm¡¿¥È¥è¥¿¼ÖÂÎ¥Ö¥ì¥¤¥ô¥¥ó¥°¥¹´¢Ã«¡¿µþÅÔÉÜ¡Ë
´ä²¼ Í´ÂÀ¡Ê183cm¡¿¥¸ー¥¯¥¹¥¿ーÅìµþ¡¿·§ËÜ¸©¡Ë
Éô°æµ× ¥¢¥À¥àÍ¦¼ù¡Ê195cm¡¿¥¸ー¥¯¥¹¥¿ーÅìµþ¡¿Ê¡²¬¸©¡Ë
ÅÏÉô ¿Î¡Ê183cm¡¿¥È¥è¥¿¼ÖÂÎ¥Ö¥ì¥¤¥ô¥¥ó¥°¥¹´¢Ã«¡¿ÂçÊ¬¸©¡Ë
²¬ËÜ ÂçÎ¼¡Ê190cm¡¿¥È¥è¥¿¼ÖÂÎ¥Ö¥ì¥¤¥ô¥¥ó¥°¥¹´¢Ã«¡¿»³¸ý¸©¡Ë
¶¶ËÜ ÌÀÍº¡Ê185cm¡¿¥¸ー¥¯¥¹¥¿ーÅìµþ¡¿ÂçºåÉÜ¡Ë
µÈÌî ¼ù¡Ê183cm¡¿¥È¥è¥¿¼ÖÂÎ¥Ö¥ì¥¤¥ô¥¥ó¥°¥¹´¢Ã«¡¿ºë¶Ì¸©¡Ë
¿åÄ® ¹§ÂÀÏº¡Ê184cm¡¿ËÅÄ¹çÀ®¥Ö¥ëー¥Õ¥¡¥ë¥³¥óÌ¾¸Å²°¡¿Ê¡²¬¸©¡Ë
±ÝËÜ Íª²í¡Ê175cm¡¿Vojvodina¡Ò¥»¥ë¥Ó¥¢¡Ó¡¿°ñ¾ë¸©¡Ë
»³ÅÄ ¿®Ìé¡Ê190cm¡¿¥È¥è¥¿¼ÖÂÎ¥Ö¥ì¥¤¥ô¥¥ó¥°¥¹´¢Ã«¡¿°¦ÃÎ¸©¡Ë
°Ëã¹ ²íÂÀ¡Ê186cm¡¿¥¸ー¥¯¥¹¥¿ーÅìµþ¡¿²Æì¸©¡Ë
ÅÄÃæ Âç²ð¡Ê175cm¡¿ËÅÄ¹çÀ®¥Ö¥ëー¥Õ¥¡¥ë¥³¥óÌ¾¸Å²°¡¿Ä¹ºê¸©¡Ë
Ä«Ìî Úö±Ñ¡Ê185cm¡¿ËÅÄ¹çÀ®¥Ö¥ëー¥Õ¥¡¥ë¥³¥óÌ¾¸Å²°¡¿ÉÙ»³¸©¡Ë
»Ô¸¶ ½¡Ìï¡Ê189cm¡¿ËÅÄ¹çÀ®¥Ö¥ëー¥Õ¥¡¥ë¥³¥óÌ¾¸Å²°¡¿¿ÀÆàÀî¸©¡Ë
º£¸å¤ÎÍ½Äê
¡¦12·î²¼½Ü¡¡¥¢¥¸¥¢Áª¼ê¸¢¥á¥ó¥ÐーÈ¯É½
¡¦12·î28Æü¡ÊÆü¡Ë～2026Ç¯1·î5Æü¡Ê·î¡Ë¡¡Âè4²ó¶¯²½¹ç½É¡ÊÅìµþÅÔ¡¦Ì£¤ÎÁÇ¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¥»¥ó¥¿ー¡Ë
¡¦1·î¾å½Ü¡¡³¤³°¤Ç¥Æ¥¹¥È¥Þ¥Ã¥Á¡ÊÄ´À°Ãæ¡Ë
¡¦1·î15Æü¡ÊÌÚ¡Ë～29Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¡Âè22²óÃË»Ò¥¢¥¸¥¢Áª¼ê¸¢¡Ê¥¯¥¦¥§ー¥È¡Ë
Âè22²ó¥¢¥¸¥¢Áª¼ê¸¢ Í½Áª¥é¥¦¥ó¥ÉÁÈ¤ßÊ¬¤±
¡Ô¥°¥ëー¥×£Á¡Õ
¥«¥¿ー¥ë¡¢´Ú¹ñ¡¢¥ª¥Þー¥ó
¡Ô¥°¥ëー¥×£Â¡Õ
¥Ðー¥ìー¥ó¡¢¥¤¥é¥¯¡¢Ãæ¹ñ¡¢¥è¥ë¥À¥ó
¡Ô¥°¥ëー¥×£Ã¡Õ
¥¯¥¦¥§ー¥È¡¢¥¢¥é¥Ö¼óÄ¹¹ñÏ¢Ë®¡¢¹á¹Á¡¢¥¤¥ó¥É
¡Ô¥°¥ëー¥×£Ä¡Õ
ÆüËÜ¡¢¥¤¥é¥ó¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¢¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢
¢¨¾ÜºÙÆüÄøÅù¤Ï·èÄê¼¡Âè¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹
ÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½³¤³°±óÀ¬¥á¥ó¥Ðー(https://handball.or.jp/uploaded_file/content/doc/1224/%E7%94%B7%E5%AD%90%E6%97%A5%E6%9C%AC%E4%BB%A3%E8%A1%A8%E3%80%80%E7%AC%AC1%E5%9B%9E%E6%B5%B7%E5%A4%96%E9%81%A0%E5%BE%81%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%90%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%83%88.pdf)