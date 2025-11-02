宮城県山元町のビール醸造所、醸造免許を取得、製造開始へ

株式会社ファロ- 2025年11月1日



株式会社ファロ(所在地:宮城県亘理郡山元町坂元山作1、代表取締役:半田 成)が運営するビール醸造所「Falo Brewing(ファロブルーイング)」は、2025年10月28日付でビール及び発泡酒の醸造免許を正式に取得いたしました。これに伴い、まもなく醸造を開始し、年内のリリースに向けて本格始動いたします。

醸造免許取得までの歩み

当社は2025年9月に醸造所の竣工を迎え、このたび無事に醸造免許が交付されました。2025年4月に実施したクラウドファンディングでは、多くの皆様から温かいご支援をいただき、目標金額を達成。ご支援いただいた全ての方々に、心より感謝申し上げます。

「Falo Brewing」について

醸造所名の「Falo(ファロ)」は、イタリア語で「焚き火」を意味します。焚き火に人々が集まり、語らい、楽しむように、私たちがつくるビールと醸造所が、地域と人々を温め、明かりを灯す存在であり続けたいという想いを込めています。

ミッション:「ビールで明日をちょっとしあわせに」

1. 品質の追求とユニークなものづくり

国際的な品評会での受賞歴に裏付けられた技術で、高品質かつユニークな味わいのビールを創造します。

2. ローカルを表現する

山元町の特産品や規格外農産物など地域資源を活用し、土地の風土や文化を感じられるビールを追求。使用済み穀物の再利用など、環境に配慮した持続可能な酒造りを目指します。

3. 人と地域をつなぐコミュニティの拠点

2021年に閉校した旧坂元中学校をリノベーション。地域の思い出の場所を、人々が集う新たな交流の場として生まれ変わらせます。

旧坂元中学校、2021年に廃校

代表経歴

食品・酒類業界で10年以上のキャリアを持ち、国内ブルワリーでの醸造経験、オーストラリアで醸造責任者を歴任。Australian International Beer Awards 2023でGOLD受賞など、国際的な評価を得ています。

「ビールを通じて、人と地域を繋ぐ架け橋になりたい」という想いから、東日本大震災から復興を遂げた山元町での創業を決意しました。

醸造開始: 2025年11月より醸造開始、年内リリース予定

販売・イベント情報: Instagramアカウント(@falobrewing(https://www.instagram.com/falobrewing/))にて順次発表

株式会社ファロ(Falo Brewing)

担当:半田

Email: falobrewing@gmail.com

Instagram: https://www.instagram.com/falobrewing/

以上