【新商品】【フック式ではない進化したスタンド!!】自転車パーツブランド「GORIX」から、縦置き/横置き両対応の自転車スタンド(GX-VST01)が新発売!!

GORIX スチール製自立スタンド GX-VST01

「倒れない安心設計！ 」

「省スペースなのに倒れない！」愛車を美しく、安全に保管する次世代バイクスタンド【GX-VST01】



「部屋に置きたいけど、倒れそうで怖い」「従来のフック式は不安定で、

カーボンフレームに負担がかかりそう…」そんなお悩みを解消する、

シートポスト支持式の縦置き・横置き両対応スタンドです。

最大の特長は、「3点支持構造」で、シートポスト支え、後輪ローラー、前輪固定ベルトで

車体の重心を低く抑え、横揺れや転倒リスクを大幅に軽減します。

不意な接触でも愛車をしっかりホールドし、大切なロードバイクやMTB（マウンテンバイク）を

安心してディスプレイできます。

また、シートポスト支えには緩衝材を使用し、カーボン製の軽量パーツにも優しい設計で、

タイヤ・リムを傷つけにくい高耐久ポリウレタンローラー採用で、出し入れもスムーズかつ静かです。

使わない時は折りたたんで厚さ12cmにコンパクト収納が可能です。



室内保管スペースを最大限に活用したいサイクリストに最適な、

高強度スチール製（粉体塗装で防錆性も確保）の屋内専用スタンドです。

特徴

●省スペース：縦置き・横置き両対応で、使わない時は厚さ12cmに折りたたみ収納可能。

●抜群の安定感：シートポスト＋後輪ローラー＋前輪ベルトによる3点支持で横揺れ・転倒を防止。

●差し込むだけの横置きは簡易ですぐに駐輪できる。

●愛車に優しい：シートポスト広面支持と緩衝材で、カーボンフレームや軽量パーツへの負荷を低減。

●屋内最適：壁にタイヤを接触させない非接触構造、高強度スチール製（防錆性の高い粉体塗装）。

●簡単設置：工具付属でシンプル組立、縦置き⇔横置きは工具不要で即座に切替。

商品の特徴

【倒れない安心設計】（縦置き）

重心を低く抑える「3点支持構造」

従来の縦置きスタンドは前輪をフックで一点支持するものが多く、

重心が高くなりがちで横揺れや転倒のリスクがありました。

本製品は、シートポストと後輪ローラー、前輪固定ベルトの3点で車体を保持し、

車体の重心に近いシートポストを広い面で支えるため、回転力を大幅に低減し、

ハンドル方向への小さい外力に対しても高い抵抗力を発揮します。

縦置き時でも倒れにくく、愛車を傷つける不安が解消されます。

【タイヤを差し込むだけ】

簡単・気軽に使える横置きスタイル

日常の簡易駐輪や、ちょっとしたメンテナンス時には横置きとして活躍します。

前輪または後輪をローラーに差し込むだけで、人気のL字スタイルでストレスなく

簡単に駐輪できます。 慣れやテクニックは不要で、女性でも簡単に使え、

従来の片足キックスタンドと比べて転倒のリスクを大幅に削減。

必要な時だけサッと使える手軽さが魅力です。

【カーボン車にも優しい】

荷重を分散するシートポスト支持で カーボンフレームや軽量パーツを所有するハイエンドユーザーの

不安を解消するため、シートポストを広い接触面とゴム・樹脂パッドで支持します。

従来のフック式のように細いリムやスポーク、チューブへ荷重が集中するのを防ぎ、

塗装剥がれや圧痕のリスクを最小限に抑えます。

愛車を大切に扱うサイクリストに大きな安心を提供します。

【壁・床を汚さない】

室内保管に最適な非接触設計です。

縦置き時、多くの場合前輪が壁に接触し、壁紙の擦れやタイヤ痕がつく構造上の問題がありました。

GX-VST01は縦置きでも前輪を壁に掛けない非接触構造を採用し、壁や床へのダメージを防ぎながら、省スペースに設置可能です。

室内での清掃・メンテナンス時にも車体をしっかり固定でき、床を傷つけない配慮

（緩衝材の使用など）も施されています。

【幅広い車種に対応】

20-29インチ、最大タイヤ幅60mmまでフィット シートポスト支持部の高さと

後輪ローラー位置の2軸調整が可能です。

700Cロードバイク・クロスバイクから、27.5/29インチMTB、ミニベロまで

20～29インチの幅広い車種に対応します。

タイヤ幅も最大60mmまで対応するため、複数台の愛車を持つユーザーや

将来の買い替え予定がある方でも長くお使いいただけます。

商品の詳細

商品名：GORIX 自転車スタンド(GX-VST01)



[表: https://prtimes.jp/data/corp/56501/table/871_1_af450d126a5c708e94a8f2ae038bba2b.jpg?v=202511020727 ]