【新商品】【フック式ではない進化したスタンド!!】自転車パーツブランド「GORIX」から、縦置き/横置き両対応の自転車スタンド(GX-VST01)が新発売!!
GORIX スチール製自立スタンド GX-VST01
「倒れない安心設計！ 」
「省スペースなのに倒れない！」愛車を美しく、安全に保管する次世代バイクスタンド【GX-VST01】
「部屋に置きたいけど、倒れそうで怖い」「従来のフック式は不安定で、
カーボンフレームに負担がかかりそう…」そんなお悩みを解消する、
シートポスト支持式の縦置き・横置き両対応スタンドです。
最大の特長は、「3点支持構造」で、シートポスト支え、後輪ローラー、前輪固定ベルトで
車体の重心を低く抑え、横揺れや転倒リスクを大幅に軽減します。
不意な接触でも愛車をしっかりホールドし、大切なロードバイクやMTB（マウンテンバイク）を
安心してディスプレイできます。
また、シートポスト支えには緩衝材を使用し、カーボン製の軽量パーツにも優しい設計で、
タイヤ・リムを傷つけにくい高耐久ポリウレタンローラー採用で、出し入れもスムーズかつ静かです。
使わない時は折りたたんで厚さ12cmにコンパクト収納が可能です。
室内保管スペースを最大限に活用したいサイクリストに最適な、
高強度スチール製（粉体塗装で防錆性も確保）の屋内専用スタンドです。
特徴
●省スペース：縦置き・横置き両対応で、使わない時は厚さ12cmに折りたたみ収納可能。
●抜群の安定感：シートポスト＋後輪ローラー＋前輪ベルトによる3点支持で横揺れ・転倒を防止。
●差し込むだけの横置きは簡易ですぐに駐輪できる。
●愛車に優しい：シートポスト広面支持と緩衝材で、カーボンフレームや軽量パーツへの負荷を低減。
●屋内最適：壁にタイヤを接触させない非接触構造、高強度スチール製（防錆性の高い粉体塗装）。
●簡単設置：工具付属でシンプル組立、縦置き⇔横置きは工具不要で即座に切替。
商品の特徴
【倒れない安心設計】（縦置き）
重心を低く抑える「3点支持構造」
従来の縦置きスタンドは前輪をフックで一点支持するものが多く、
重心が高くなりがちで横揺れや転倒のリスクがありました。
本製品は、シートポストと後輪ローラー、前輪固定ベルトの3点で車体を保持し、
車体の重心に近いシートポストを広い面で支えるため、回転力を大幅に低減し、
ハンドル方向への小さい外力に対しても高い抵抗力を発揮します。
縦置き時でも倒れにくく、愛車を傷つける不安が解消されます。
【タイヤを差し込むだけ】
簡単・気軽に使える横置きスタイル
日常の簡易駐輪や、ちょっとしたメンテナンス時には横置きとして活躍します。
前輪または後輪をローラーに差し込むだけで、人気のL字スタイルでストレスなく
簡単に駐輪できます。 慣れやテクニックは不要で、女性でも簡単に使え、
従来の片足キックスタンドと比べて転倒のリスクを大幅に削減。
必要な時だけサッと使える手軽さが魅力です。
【カーボン車にも優しい】
荷重を分散するシートポスト支持で カーボンフレームや軽量パーツを所有するハイエンドユーザーの
不安を解消するため、シートポストを広い接触面とゴム・樹脂パッドで支持します。
従来のフック式のように細いリムやスポーク、チューブへ荷重が集中するのを防ぎ、
塗装剥がれや圧痕のリスクを最小限に抑えます。
愛車を大切に扱うサイクリストに大きな安心を提供します。
【壁・床を汚さない】
室内保管に最適な非接触設計です。
縦置き時、多くの場合前輪が壁に接触し、壁紙の擦れやタイヤ痕がつく構造上の問題がありました。
GX-VST01は縦置きでも前輪を壁に掛けない非接触構造を採用し、壁や床へのダメージを防ぎながら、省スペースに設置可能です。
室内での清掃・メンテナンス時にも車体をしっかり固定でき、床を傷つけない配慮
（緩衝材の使用など）も施されています。
【幅広い車種に対応】
20-29インチ、最大タイヤ幅60mmまでフィット シートポスト支持部の高さと
後輪ローラー位置の2軸調整が可能です。
700Cロードバイク・クロスバイクから、27.5/29インチMTB、ミニベロまで
20～29インチの幅広い車種に対応します。
タイヤ幅も最大60mmまで対応するため、複数台の愛車を持つユーザーや
将来の買い替え予定がある方でも長くお使いいただけます。
商品の詳細
商品名：GORIX 自転車スタンド(GX-VST01)
販売先：
●GORIX公式ストア(楽天) → https://item.rakuten.co.jp/gottsuprice/gx-vst01/
●GORIX公式ストア(Yahooショッピング) → https://store.shopping.yahoo.co.jp/gottsu/gx-vst01
●GORIX公式ストア(Amazon) → https://www.amazon.co.jp/dp/B0F9XS7FK7
販売価格：4,999円(税込 送料込) ＊販売価格は変動することがございます。
[表: https://prtimes.jp/data/corp/56501/table/871_1_af450d126a5c708e94a8f2ae038bba2b.jpg?v=202511020727 ]