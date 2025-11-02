アートイベント体験を一層豊かにする「japan ART EX」アプリ 岡山芸術交流2025の公式アプリに採用

株式会社レジストアート

「japan ART EX(https://app.reg-art.com/)」は、来場者が展示をより深く楽しめるよう設計されたアートイベント専用アプリです。今回の岡山芸術交流2025において、ユーザーはアプリを通じて以下の体験を楽しむことができます。

- スタンプラリー機能：GPSを活用し、会場内を巡りながらスタンプを収集。新しい発見と回遊性を促進します。- 展示・イベント情報の検索：作品や作家の詳細、イベントのスケジュール、施設情報などをアプリ内で簡単に確認可能。- 会場周辺のガイド機能：飲食店や周辺情報を調べられるため、来場者の滞在体験をより快適に。- お得なクーポン配布：会場周辺の飲食店3店舗で利用できる特典や割引情報を入手可能。

アプリの詳細はこちら(https://app.reg-art.com/)をご参照ください。

岡山芸術交流は3年に一度開催される国際的な現代美術展であり、国内外の著名アーティストによる展示やパフォーマンスが集結します。公式アプリに「japan ART EX(https://app.reg-art.com/)」が採用されたことで、来場者の体験は一層充実し、地域経済の活性化にも寄与することが期待されます。

会社概要

岡山芸術交流2025 開催情報- 会期：2025年9月26日（金）～11月24日（月）- 会場：公式HP(https://www.okayamaartsummit.jp/2025/place/)を参照- 鑑賞料：無料

会社名：株式会社レジストアート

(https://www.reg-art.com/)所在地：東京都港区南青山5丁目11番9号 レキシントン青山4F

代表者：代表取締役 岩野 裕一

設立：2017年4月3日

事業内容：ブロックチェーン技術による美術品登録サービス、アートコンサルティング等