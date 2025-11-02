【TAC教員採用試験】「月イチ教育時事（11月号）」を11/9（日）にオンラインで開催！
ライブ配信で、当日質問もできます。入退室は自由で、顔や氏名が他の参加者に映ることはありません。
「教育時事の対策はどうすればいいですか？」「どんな資料を読めばいいですか？」「範囲が膨大すぎて何をしていいかわからない」このような声を毎年数多く耳にします。
実際、教育時事の対策は非常に厄介で、範囲が膨大なうえに、何の資料を読めばいいかわからず、資料のどこが大事なのかもわからず、独学では手も足も出ないという方が続出しているのが実情です。
そんな受験生の悩みに応えるセミナーが登場しました！その名も「月イチ教育時事」！
毎月1回開催し、受験生にとって必要な時事ネタを様々取り上げ、ポイントをわかりやすく解説していきます。定番ネタはもちろんのこと、新しいネタや動きが出てくれば、すかさず取り上げて解説していきます。
教育時事は鮮度が命！古くなった時事の知識はもう使いものになりません。
毎月参加して最新の教育時事を蓄えていきましょう！参加は無料です。
2025年11/9（日）12:00 ～13:00（オンライン）
- 担 当 講 師
水口 敏也 講師
教育系大学院を修了後、高等学校社会科の教師として活躍。多数の教材・教育図書の製作や編さんにも携わる。確かな知識と実務経験に基づいた的確な指導に定評あり。
- 参 加 方 法
ご予約はこちら（参加無料）
https://www.tac-school.co.jp/kouza_kyoin/kyoin_gd_gd.html#seminar_mizuguchi
※定員になり次第、受付終了します。
- 会 社 概 要
会社名：ＴＡＣ株式会社
代表者：代表取締役社長 多田 敏男
設 立：1980年12月
事業内容：個人教育事業、 法人研修事業、 出版事業、 人材事業
本 社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18
Webサイト： https://www.tac-school.co.jp/index.html