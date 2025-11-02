ジュエリーブランド 「周大福」Xmasフェアを開催！

香港に拠点を置く宝飾品販売最大手「周大福」のブランドショップを日本正規代理店として展開しているラオックス・グローバルリテーリング株式会社は、2025年11月2日（日）から12月31日（水）まで『Xmasフェア』を開催します。

過去最高水準に達し金価格が高騰する今、資産価値として純金製品が注目を集め需要も高まっています。

周大福は、純金を使用したネックレスやブレスレットなどのファッション性の高いジュエリーから、日本限定販売の招き猫御守りシリーズ、富士山など日本のシンボルをモチーフにした商品など約400種類以上を取り揃えています。

『Xmasフェア』では、純金10g以上を使用したアクセサリーや60ドル（1万円以内）からお選びいただける招き猫御守りをはじめ、大切な方への贈り物やご自身へのご褒美としても最適なアイテムをお届けします。

PontaやLAOXポイントが2倍に！ WeChat Pay、銀聯カード決済時のレート還元も実施！

期間中は、auPAY決済時の「Pontaポイント」や会員様を対象にしたポイントがそれぞれ2倍となるキャンペーンや「WeChat Pay」「銀聯カード」でのお支払いのお客様を対象にした最大5％のレート還元サービスを実施します。お得にお買い物を楽しむチャンスですので、ぜひこの機会をご利用ください。

■「Xmasフェア」概要

- 期間

11月2日（日）～12月31日（水）

- フェア対象店舗

周大福秋葉原店、周大福銀座店

- ポイント会員様対象 2倍ポイント付与キャンペーン

11月2日（日）～

- Pontaポイントアップ

auPAYにて決済するとPontaポイントが2倍たまります。

- WeChat決済時のレート還元

WeChatPay専用の為替レートクーポンを取得することで適用されます。

- 銀聯カード決済時のレート還元＋最大1,000円OFFクーポン

銀聯カードご利用前にキャンペーンエントリーが必要です。

ラオックス・グローバルリテーリング株式会社（https://laox-globalretailing.co.jp/）

ラオックスグループの一員として、国内のリテール事業を展開している企業です。特に日本国内での小売業を中心に、訪日外国人観光客向けビジネスに注力しつつ、より広い顧客層へのサービス提供を目指しています。また、環境問題やサステナビリティにも関心を持ち、持続可能な社会への貢献を目指している企業です。