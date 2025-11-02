不幸ばかりだった私が、今世では帝国有力家門の愛される娘に?!11/2（日）「伯爵家の愛され契約令嬢」独占配信スタート！

株式会社カカオピッコマ

・“契約の娘”から次期後継者候補へ、愛と奮闘のロマンスファンタジー

・不運な人生を一変させる「イソレット」の成長と家族との絆を描く注目作

・「伯爵家の愛され契約令嬢」作品ページ : https://piccoma.com/web/product/183341

株式会社カカオピッコマ（本社：東京都港区、代表取締役社長：金 在⿓）が運営する電子マンガ・ノベルサービス「ピッコマ」にて、SMARTOON(R)︎の最新作『伯爵家の愛され契約令嬢』（原作：seogam／文：Gaeul Choi／絵：バンラン／制作：Studio1pic）の独占配信を2025年11月2日（日）より開始いたします。

人生の最期まで不幸しかなかった主人公は、交通事故をきっかけに読んでいた小説の世界に転生する。

宿屋で雑用をこなしながら暮らしていた彼女の前に現れたのは、帝国随一の名家・ハートファインダー伯爵家の当主だった。

「会えてうれしい、イソレット。私の娘よ。」

突如名乗られた「父親」から持ちかけられたのは、娘として過ごす“契約”。だがイソレットは迷うことなく応じる。今度こそ愛され、幸せな人生を歩むために。

伯爵家の一員として認められるために、そして未来を切り開くために奮闘するイソレット。

家族の承認を得るまでの道のりは決して平坦ではないが、前世の不運を越えて掴む「新たな人生」が、彼女を大きく成長させていく。

不幸な少女が“愛される契約令嬢”へと生まれ変わるロマンスファンタジーを、ぜひピッコマでお楽しみください。

作者コメント

『伯爵家の愛され小さなお嬢様』は、不運ばかりの前世を生きてきた主人公が、ふと読んでいた本の世界に入り込み、幸せな人生を手にするために伯爵家に適応していく物語です。

「今度こそ愛さされて、幸せな人生を！」帝国の皇帝すら凌ぐ影響力を誇るハートファインダー家。

そこに隠されていた娘であると判明した、今回の「イソレット」としての人生は、果たして主人公の願い通りハッピーエンドへ向かうのでしょうか。

突如現れた家門の異邦人から、皆に認められる存在へ。

波乱に満ちつつも力強い魅力を放つその旅路を、ぜひお楽しみください！

(C)seogam, Gaeul Choi, バンラン / studio1pic「伯爵家の愛され契約令嬢」

原作 seogam

文 Gaeul Choi

絵 バンラン

前世で不幸続きだった少女が、小説の世界に転生し「イソレット」として新たな人生を歩み出す。宿屋で暮らしていた彼女の前に現れたのは、帝国有数の名門・ハートファインダー伯爵家の当主。自分を父だと名乗り、娘としての契約を持ちかけてきたのだった。

突如始まった“契約の娘”としての生活は、冷たい視線や試練の連続。それでもイソレットは知恵と努力で家族に向き合い、やがて温かな絆を築いていく。伯爵家の秘密や後継者争いも絡む中、彼女は今度こそ幸せを掴もうと奮闘する。

不遇の過去から“愛され契約令嬢”へと変わっていくヒロインの成長と絆を描いた、胸を打つロマンスファンタジー。

「待てば\0(R)」で配信中／毎週日曜日更新。

作品を読む :https://piccoma.com/web/product/183341

Studio1picについて

社名：株式会社Studio1pic（Studio1pic Corp.）代表者：キムヒョンジュ所在地：ソウル特別市江南区鶴洞路335、タルンタワー5階Studio1picはカカオピッコマの完全子会社であり、初のSMARTOONコンテンツ制作スタジオです。 Studio1picのコンテンツは、カカオピッコマが運営する日本No.1のマンガ・小説プラットフォーム「ピッコマ」の連載を皮切りに、韓国国内のプラットフォーム、さらにはグローバル展開を目指しています。 Studio1picは皆が共生できる創作環境を作るため最善を尽くしています。Studio1picは、読者の方々にはイチオシになれる最高の作品を提供し、クリエイターの方々には一緒に働きたいNo.1のスタジオとなれるよう邁進して参ります。

