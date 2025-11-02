【祝！開業110周年・東京ステーションホテル】皆さまに支えられて、110年時を超えて紡ぐ物語をこれからも

日本ホテル株式会社

東京ステーションホテル（東京都千代田区丸の内1-9-1）は、11月2日の本日、開業110周年を迎えました。1915年、東京駅丸の内駅舎内に誕生して以来、110年という時の流れのなかで、お客さまとともに多くの物語と歴史を刻んでまいりました。駅舎は幾多の災禍を乗り越え、2003年には国の重要文化財に指定され、2012年の保存・復原工事によって創建当時の姿に甦りました。ホテルもまたリニューアルを経て、この先の100年も新たな歴史を歩んでまいります。

これまで当ホテルを愛し、支えてくださったすべてのお客さまに、心より感謝申し上げます。この節目の年を記念し、英国のヘリテージブランド〈LIBERTY〉とのコラボレーションによる特別室や、記念商品・限定メニュー、書籍出版など、110周年ならではの特別な体験をご提供しております。これからも「共感するおもてなし」の心を大切に、時を超えて愛されるホテルであり続けられるよう努めてまいります。今後とも変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

- 110周年の取り組みはこちら(https://www.tokyostationhotel.jp/event/110th_anniversary_2025.html)- 110周年記念動画はこちら(https://www.instagram.com/p/DQh6RQzj4Tl/?next=%2Ftokyostationhotel%2F)- 東京ステーションホテルの歴史はこちら(https://www.tokyostationhotel.jp/history/)

東京ステーションホテルは1915年に東京駅丸の内駅舎の中に開業、壮麗な建築と当時最先端の設備で、国内外の多くの賓客をお迎えしてまいりました。2003年に国指定重要文化財となった駅舎の保存・復原事業に伴い2006年から一時休館、全施設を改装し、2012年にはヨーロピアンクラシックを基調とした150の客室、10のレストラン＆バー、フィットネス＆スパ、宴会場など、実用性を備えた都市型ホテルとして生まれ変わりました。百余年の歴史を受け継ぎながら「Classic Luxury 時代を超えて愛される、上質なひととき」をコンセプトに、お客さまの心に寄り添い“共感するおもてなし”で、ここにしかないホテルの過ごし方を提供しています。「重要文化財の中に宿泊できるホテル」であり、東京で現存するホテルとして 2番目に歴史のある東京ステーションホテルは、東京駅に隣接しており、首都圏はもちろん国内各地への移動にも便利で、他に類を見ない理想的なロケーションを誇ります。

