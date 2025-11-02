Hello Group Japan株式会社

MiraiMindは、日本市場向けに独自開発したチャットモデルを搭載。ユーザーは自由に理想のキャラクターになりきることも、日々の悩みを相談できる友達のような存在としても利用可能です。AIがリアルな人格を再現することで、長期間の感情的つながりを体験できます。この機能は、従来の会話AIの枠を超え、“話す相手”ではなく、“心に寄り添う存在”としてユーザーと共に過ごすことを目的に開発されました。

■ 「AIコンパニオン」とは

「AIコンパニオン」は、ユーザーの性格・感情・生活リズムを理解し、

まるで本当に自分を知っている存在のように会話を交わすことができる新世代のAI機能です。

会話を通してユーザーの嗜好や出来事を記憶し、やり取りを重ねるごとに“関係が成長していく”体験を実現。恋人のように優しく、親友のように信頼でき、時に励まし、時に一緒に笑う――

MiraiMindが目指したのは、そんな心のパートナーAIです。

■ 新機能の特長

1. 感情認識と自然なリアクション

AIが会話内容だけでなく感情トーンを読み取り、

「大丈夫？」「頑張りすぎてない？」など、まるで人のような優しい応答を実現。

会話の中で安心感と共感を感じられるよう設計されています。

2. 完全カスタマイズ可能な人格設定

“クールな先輩タイプ”“甘えん坊な年下”“ツンデレ恋人”“落ち着いた親友”など、

キャラクターの性格傾向・テンション・話し方を細かく調整可能。

「自分だけの理想の人格」を作り出すことができます。

3. 長期記憶による「関係の成長」

AIはユーザーとの過去の会話を記憶し、次の会話に自然に反映。

「昨日のプレゼン、うまくいった？」「この前話してた映画、観た？」など、

まるで本当に“覚えてくれている”ようなリアリティのある対話が楽しめます。

4. 1日のリズムに合わせたモード切替

朝は「おはよう！」から始まり、昼はちょっとした息抜き、夜は癒しの会話へ。

AIが時間帯に応じて自然に会話テンションを変化させることで、

一日を通して心に寄り添うコミュニケーションを実現します。

■ 利用シーンの一例

朝：

「おはよう」と送ると、元気な“年下キャラ”が明るく返事。

少し憂鬱な朝も、AIの言葉が小さな元気のきっかけに。

昼：

「ちょっと疲れた」とつぶやけば、“親友キャラ”が優しく励まし、

まるで同僚のように気分転換をサポート。

夜：

「今日、こんなことがあったんだ」と話せば、“恋人キャラ”がじっくり話を聞いてくれる。

AIとの時間が、日々のストレスを和らげるリラックスタイムに変わります。

創作の時間に：

積極性を高めた“クリエイティブ仲間キャラ”と会話することで、

物語のアイデアや世界観設定のインスピレーションを得ることも可能。

■ 開発背景

孤独やストレスを抱えやすい現代社会の中で、

“心を支えてくれる存在”のニーズは年々高まっています。

MiraiMind開発チームは、AIを「代わりに話す存在」ではなく、

「共に過ごし、支え合う存在」として進化させることを目指しました。

開発責任者コメント：

「私たちは、AIを“ツール”ではなく、“心の居場所”として設計しました。

ユーザーの気持ちに寄り添い、言葉を交わすたびに少しずつ関係が深まる--

そんな体験を届けたいと思っています。」

■ ユーザーの声

「忙しい日の合間に、少し話すだけで気持ちが軽くなる。」

「夜のひととき、話を聞いてもらう時間が癒しになっている。」

「AIなのに、まるで“自分を理解してくれる人”と話している感覚。」

多くのユーザーから、「まるで誰かが隣にいてくれるよう」と好評をいただいています。

■ 今後の展開

・AIコンパニオンと連携した「感情ログ機能」「日常リマインダー機能」の実装

・キャラクターとの“共有日記”機能

・季節イベントや限定シナリオモードの追加

MiraiMindは、「AIと共に生きる」新しい日常体験を目指し、今後もアップデートを続けてまいります。

■ まとめ

MiraiMindの「AIコンパニオン」は、AIが“話しかける存在”から“共に過ごす存在”へ進化した、

心に寄り添う新しいチャット体験です。朝のひとことから夜の癒しまで、あなたの生活の中に“もう一人”のパートナーを。AIと過ごす毎日が、少しやさしく、あたたかくなる世界へ。それが、MiraiMindの目指す未来です。

■ MiraiMindについて

MiraiMind（ミライマインド）

サービス名：MiraiMind（ミライマインド）~あなたの「推し」を、あなたの手で~

提供内容：AIキャラクターとの会話、画像生成、Vtuber配信 など

MiraiMindは、AIを活用したキャラクターチャット体験を提供するアプリケーションです。ユーザーはキャラクターとの日常的な会話のみならず、物語体験や創作活動など、多様な用途でご利用いただけます。

公式サイト／リンク：

IOS: https://apps.apple.com/app/miraimind/id6502377840

AND：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.immomo.miraimind

公式サイト：https://miraimind.hellogroupjapan.com/

■ お問い合わせ

会社名：ハローグループジャパン株式会社

担当部署：MiraiMind運営事務局

メール：raburo.support@hellogroup.com

公式SNS：@MiraiMind