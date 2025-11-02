MEDEMIL、「Japan Mobility Show 2025」に出展

株式会社MEDEMIL

株式会社MEDEMIL（本社：東京都新宿区、代表：柳町 守） は、東京ビッグサイトで開催される「Japan Mobility Show 2025」に、2025年11月2日(日)～11月5日(水)の4日間、期間限定で出展いたします。

東京ビッグサイト西展示棟2ホール「Startup Future Factory」エリア内の、「モビ-3」ブースにて、弊社の運転能力測定装置「MEDEMIL Drive(R)」をご体験いただける展示を行っております。

短時間で測定からレポート、トレーニングまでご覧いただけますので、ぜひお気軽にお立ち寄りください。皆さまのご来場をお待ちしております。

■Japan Mobility Show ホームページ

https://www.japan-mobility-show.com/

MEDEMIL Drive(R)のご紹介

MEDEMIL Drive(R)(メデミルドライブ) は、株式会社MEDEMILが開発した、革新的な「眼の動きから運転能力を測定する装置」です。

長距離の運転が必要となるバス・タクシー・トラック事業者や、近年大きな社会問題となっている高齢者の自動車運転事故の削減を目指して開発されました。

ドライバー数百名の過去の事故歴および眼球運動から学習させた「自動車運転能力評価AI」と独自に開発したアルゴリズムによって、運転に必要な眼の機能だけでなく、脳の機能(認知・注意力・判断力など)を複合的に評価し、運転能力をスコア形式で定量的かつ高速・簡便に測定できます。

MEDEMIL Drive(R)

■製品ページ

https://medemil.co.jp/products/

※本装置は医療機器ではなく、専門家の助言や、医師等への受診・相談に代わるものではありません。

株式会社MEDEMILについて

2023年3月、株式会社MEDEMIL は東京医科大学当時在籍の学生発スタートアップ企業として誕生しました。企業コンセプトに「眼で診る健康、目で見る未来」を掲げており、眼球運動解析技術の研究開発を通じて、人々の健康に貢献することを目指しています。現在、近年増加傾向にある高齢者の自動車運転事故という重大な社会課題の解決に取り組んでいます。

■創業・製品開発ストーリー

https://prtimes.jp/story/detail/rP6R56cQJ9B

会社概要

社名：株式会社MEDEMIL（メデミル）

所在地：東京都新宿区西新宿8丁目12番1号 サンパレス新宿412号室

設立：2023年3月1日

事業内容：自動車運転能力評価AIを搭載した視刺激機能一体型眼球運動解析装置の研究開発、製造販売

■ホームページ

https://medemil.co.jp/

■お問い合わせ

TEL：070-8454-0412

e-mail：contact@medemil.co.jp