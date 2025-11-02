プロeスポーツチーム「REJECT」スマブラSP部門、Shuton（しゅーとん）選手が『篝火#14』に参戦！国内外トップが集う超大型トーナメントに挑む

株式会社REJECT

株式会社REJECT（本社：東京都港区、代表取締役：甲山翔也）が運営するプロeスポーツチーム「REJECT」は、スマブラSP（大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL）部門に所属するShuton（しゅーとん）が、2025年11月2日（日）～3日（月）に開催されるオフライン大会『篝火#14』に出場することをお知らせいたします。

『篝火（KAGARIBI）』は国内外のトップ選手が集う大型トーナメントとして知られ、ハイレベルな試合が多数繰り広げられる注目イベントです。Shutonは主軸キャラクターのピクミン＆オリマーを中心に、緻密な立ち回りと対応力を武器に上位進出を狙います。皆さまのご声援をよろしくお願いいたします。

【出場選手】

■ Shuton（@syu_tolimar(https://x.com/syu_tolimar)）

スマブラSPのトッププレイヤー。ピクミン＆オリマー（ピクオリ）を主軸に、緻密な立ち回りと対応力で国内外の主要大会で優勝・上位入賞を多数記録。『篝火』や『ウメブラ』など大型国内大会でも実績を残し、世界的評価を得ている。

【大会概要】

■ 大会名：篝火#14（KAGARIBI #14）

■ 開催日：2025年11月2日（日）～11月3日（月）

■ 会場 ：所沢くすのきホール 8F（埼玉県所沢市）

■ 公式サイト：https://www.start.gg/tournament/14-kagaribi-14-8/details

【試合・情報更新】

大会期間中のチーム公式情報は以下の公式Xにて随時発信します。

■ REJECT（総合）：https://x.com/RC_REJECT

■ REJECT esports（大会・競技速報）：https://x.com/esports_REJECT

eスポーツチーム REJECTについて

REJECTは2018年に発足した、株式会社REJECTが運営するプロeスポーツチームです。世界的に人気のゲームタイトル部門を多数展開する日本有数のeスポーツチームであり、ESPORTS WORLD CUP FOUNDATION CLUB PARTNER PROGRAM 2025のパートナーチームにも選出。累計賞金獲得額は国内1位を記録し、特にモバイルシューティングジャンルにおいては日本トップの実績を誇ります。

『PUBG MOBILE』部門では12度の世界大会を経て、2024年に日本チーム初の世界一を獲得。『Apex Legends』部門では「ALGS 2024」にてAPAC NORTH地域初の世界一を達成するなど、国際大会でも確かな成果を残しています。

Web：https://reject.jp/

X（総合）：https://x.com/RC_REJECT

X（esports）：https://x.com/esports_REJECT

Instagram：https://www.instagram.com/rc_reject/

YouTube：https://www.youtube.com/c/REJECTesports

会社概要

株式会社REJECTは、“EMPOWER GAMING LIFE ゲーマーをもっと豊かに”をミッションに掲げ、プロeスポーツチーム「REJECT」の運営を中心に、eスポーツを軸とした多角的な事業を展開しています。競技シーンでの成果追求に加え、ゲーミングギアの開発・販売、ストリーマー・VTuberのマネジメント、コンテンツ・イベントプロデュース、スポンサープロモーションなどを通じて、プレイヤーとファンの体験価値を高め、豊かなゲーミングライフの実現を目指しています。

会社名：株式会社REJECT（リジェクト）

設立：2018年12月

代表者：代表取締役 甲山翔也

所在地：〒105-0001 東京都港区虎ノ門3丁目4-10 虎ノ門35森ビル 5階

公式サイト：https://reject.co.jp/

オンラインストア：https://brand.reject.jp/

採用情報

REJECTでは、今後のさらなる成長と事業拡大に向け、各部門での採用を積極的に強化中です。新たな挑戦を共に推進し、eスポーツの未来を創っていく仲間をお待ちしています。

採用情報：https://www.wantedly.com/companies/company_2367751/projects