合同会社こどもいろ、“管理業務再挑戦制度”を導入

合同会社こどもいろ

現在、各事業所で働いている正社員は４～5名程度となっています。その人数にプラスして正社員1名若しくは、非正規社員数名で構成し、その中で必ず管理者や児童発達支援管理責任者（以下、児発管）を配置することが義務付けられています。その中で管理業務を行う職員が、厚生労働省のガイドラインに基づき、



- 子どもの発達支援の計画と評価

- 保護者支援や家庭との連携

- 個別支援計画やモニタリングの実施管理

- 職員への指導・助言やチーム体制の調整

- 記録・帳票管理や労務・シフト管理

- 学校・医療・相談支援事業所など関係機関との連携

といった多岐にわたる管理業務を担わなければなりません。こうした責任は非常に大きく、業務の難しさに直面することも少なくありません。



そのためこどもいろでは、管理者・児発管の責任を共有し、慣れない仕事の相談役として支える仕組みを構築するために、2025年1月から施設長を設置しました。施設長に相談できる形や他の管理者や児発管について学び直せるサポート体制を整えてまいりました。この体制を基盤に「管理業務再挑戦制度」を新たに導入し、職員が一人で悩まない形を会社として制度化することで挑戦・学び直し・再挑戦の循環を支えることとしました。



また、制度適応の第1号として、2025年1月から心身の疲れにより管理業務を一時的に離れていた職員が、本制度のもとで他の管理者や施設長について学び直しを行いました。その結果、2025年10月から再び管理業務を担うこととなりました。これは、管理業務に難しさを感じても、安心して復帰し再挑戦できることを示す実例となります。



こどもいろは今後も、職員が安心して挑戦し続けられる環境を整えることで、子どもたちの発達と成長を支える質の高い療育を提供し、業界の持続的な発展をリードしていければと考えています。

会社概要

会社名：合同会社こどもいろ

所在地：福岡県北九州市若松区高須西二丁目１-３６

代表者：山田沙織

事業内容：児童発達支援・放課後等デイサービス・相談支援事業 等

設立：2024年6月

URL：https://kodomoiro.co.jp

本件に関するお問い合わせ先

合同会社こどもいろ 広報担当

TEL：０８０-３４０１-７５８４

E-mail：soumu@kodomoiro.co.jp