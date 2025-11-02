『TOKYOタクシー』で共演の倍賞千恵子がゲストに登場！『木村拓哉 Flow』

株式会社エフエム東京

木村拓哉がパーソナリティをつとめるレギュラー番組『木村拓哉 Flow』（毎週日曜11時30分～11時55分 TOKYO FMをはじめとするJFN全国38局で放送）では、2025年11月9日・16日・23日・30日（日）の4週に渡り、ゲストに俳優の倍賞千恵子を迎えます。放送では、『TOKYOタクシー』撮影秘話や、『ハウルの動く城』共演時のエピソードをたっぷりお届け！ 11月の4週間、どうぞご期待ください！

『木村拓哉 Flow』 2025年11月9日・16日・23日・30日（日）の4回は、ゲストに俳優の倍賞千恵子が登場！ 11月21日公開の山田洋次監督映画『TOKYOタクシー』に出演している倍賞千恵子と木村。2人の共演は、スタジオジブリ映画『ハウルの動く城』以来のことで、実写映画での共演は初めて。放送では、そんな2人の『TOKYOタクシー』撮影時の裏話や、山田監督との知られざるエピソードなどに迫ります。

自身の今までの人生について「常に誰かが自分の前に道を作ってくれていた」と語る倍賞。もともと芸能にはさほど興味がなかったという彼女が芸能の世界に入ることになった経緯や、寝る間もないほど多忙だった俳優デビュー時のエピソード、『男はつらいよ』シリーズとの出会いと舞台・柴又の町への思い、さらには『ハウルの動く城』の制作秘話や木村と共演した時の裏話、鈴木敏夫プロデューサーとのマル秘エピソードまで、倍賞のこれまでの人生や作品にまつわる貴重なトークをたっぷりとお届けします。11月の4週間、どうぞお楽しみに！

【番組概要】

◇タイトル： 『木村拓哉 Flow』

◇放送局 ： TOKYO FMをはじめとするJFN全国38局ネット

◇放送時間： 毎週日曜日 11:30-11:55

◇パーソナリティ： 木村拓哉

◇提供： ヨドコウ、三菱UFJ銀行、ECC

◇内容： 木村拓哉が、親交のある様々な方々をゲストに迎えながら、人生をしなやかに生きていく様や、ゲストの方が持つ内に秘めた魅力や強さに迫る番組。番組タイトルにもなっている「Flow」とは、木村拓哉が愛してやまないサーフィンにまつわる単語で「しなやかに波に乗る」ことを意味します。

◇番組HP： https://www.tfm.co.jp/flow/