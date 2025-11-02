高輪ゲートウェイ駅 エキナカにあるシュークリーム工場「MAISON CLASSIC FACTORY」、季節限定で「モンブランブリュレシュー」発売

株式会社CLASSIC

2025年3月に高輪ゲートウェイ駅のエキナカに3店舗同時オープンした「MAISON CLASSIC」（運営：CLASSIC INC.、代表取締役 : 萱場俊克、本社：東京都渋谷区）。そのうちの一つ、改札外3Fにあるエキナカシュークリーム工場「MAISON CLASSIC FACTORY」で、2025年11月3日（月）から11月30日（木）までの期間限定で「モンブランブリュレシュー」を販売いたします。

MAISON CLASSIC Instagram：https://www.instagram.com/maisonclassic_/

■たっぷり絞った栗のクリームの上に渋皮煮をのせた”かぶりつける”モンブラン

高輪ゲートウェイ駅を見下す場所にある「MAISON CLASSIC FACTORY」。今年の3月に3店舗同時オープンしたMAISON CLASSICブランドの一つで、目の前で焼き上げるブリュレシュークリームが名物です。

11月は、名物であるブリュレシュークリームにモンブランを組み合わせた「モンブランブリュレシュー」を販売いたします。

栗のクリームや渋皮煮などさまざまな形状の栗のパーツを作り、ブリュレシュークリームに合わせています。

ブリュレのほろ苦さと栗の甘みが調和した、今の季節にぴったりのシュークリームになりました。がぶっとかぶりついて召し上がっていただくのがおすすめです。

■詳細

・金額：880円（税込）

・販売期間：11月3日（月）～11月30日（木）

・j販売個数：1日限定30個

・販売場所：MAISON CLASSIC FACTORY





■店舗概要

「MAISON CLASSIC FACTORY」

・所在地 〒108-0075東京都港区港南2丁目１ 高輪ゲートウェイ駅南改札外3階

・営業時間

【月～土】11:00～20:00

【日・祝】11:00～19:00

「MAISON CLASSIC SALON」

・所在地 〒108-0075東京都港区港南2丁目１ 高輪ゲートウェイ駅南改札外3階

・営業時間

【月～土】11:00～23:00（L.O. フード22:00 /ドリンク22:30）

【日・祝】11:00～22:00（L.O. フード21:00 /ドリンク21:30）

「MAISON CLASSIC CAFE」

・所在地 〒108-0075東京都港区港南2丁目１ 高輪ゲートウェイ駅南改札内2階

・営業時間

【月～土】7:00～21:00（L.O. フード20:00 /ドリンク20:30）

【日・祝】8:00～20:00（L.O. フード19:00 /ドリンク19:30）





【会社概要】

会社名 :CLASSIC INC.

所在地 : 〒150-0011 東京都渋谷区東 2-27-2 Est 205

事業内容 : 飲食店運営

https://classic-inc.jp

お問い合わせ：classic_press@classic-inc.jp