レイザーラモンRG、パク・ユチョン、かが屋 出演決定！ 人気占い師×著名人ゲストの占いイベント「Spice Luck Room」
11月21日(金)、東京・セシオン杉並にて新たな占いイベント「Spice Luck Room（スパイスラックルーム）」がスタート。このたび、ゲストが決定しました。
公式サイト :
http://spiceluckroom.com/
「Spice Luck Room（スパイスラックルーム）」は、来場者の運気にスパイスを加えて、笑顔で明るく前向きになれる開運イベント。人気占い師たちによるスペシャルトークに加え、著名人ゲストの鑑定コーナーなども行います。さらにロビーには、プロ占い師による有料鑑定ブースをご用意。気になっていた“自分の運勢”を直接占ってもらえるチャンスです。
11月21日（金）に登場するのは当たりすぎると話題のフォーチュンアドバイザー・イヴルルド遙華。彼女が占うゲストは、唯一無二のあるあるネタで不動の人気を誇るレイザーラモンRG。
28日（金）はテレビで大人気のホロスコープ占い師・彌彌告。ゲストは、現在は日本で精力的にソロ活動を行っているパク・ユチョン。
12月5日（金）はタロット&霊視の最恐占いタッグ・ポンゴ（シークエンスはやとも、金城めくるくん）。彼らが占うのは、ネタの実力もさることながら、ドラマやCM、趣味の音楽やカメラなど、多方面で活躍が目覚ましいかが屋です。
果たしてどのような鑑定結果が出るのか。ぜひイベントでお確かめください。
チケットはチケットぴあにて販売中。詳しくはイベント公式サイトにて御確認を。
チケットはこちら :
https://w.pia.jp/t/spiceluckroom1-3/
「Spice Luck Room」
11/21（金） 「Spice Luck Room #1 ～ イヴルルド遙華の時間 ～」
11/28（金） 「Spice Luck Room #2 ～ 彌彌告の時間 ～」
12/5（金） 「Spice Luck Room #3 ～ シークエンスはやとも・めくるくんの時間 ～」
◆出演
11/21（金） イヴルルド遙華 ゲスト：レイザーラモンRG
11/28（金） 彌彌告 ゲスト：パク・ユチョン
12/5（金） ポンゴ（シークエンスはやとも、金城めくるくん） ゲスト：かが屋
MC（全日程出演）：西田どらやき
◆会場 セシオン杉並 https://www.sesion-suginami.jp/access(https://www.sesion-suginami.jp/access)
◆開場時間 / 開演時間 18:30 / 19:00
◆チケット
価格 前売3,500円（税込、全席指定）
販売ページ チケットぴあ https://w.pia.jp/t/spiceluckroom1-3/(https://w.pia.jp/t/spiceluckroom1-3/)
◆イベント公式サイト http://spiceluckroom.com/(http://spiceluckroom.com/)
◆お問い合わせ
live_info@pia.co.jp
・メールのタイトルに「占いライブ」など、どのイベントのお問い合わせかわかるよう必ず記載をお願いいたします。
・主に平日11:00～18:00頃のご返信となります。土日・祝日のお問い合わせは翌営業日にご返信いたします。
・イベント当日にメールでお問い合わせいただいた場合はご返信が出来ません。
◆主催・企画・制作 ぴあライブクリエイティブ株式会社
◆協力 株式会社cocoloni
■鑑定ゲストについて
各公演にて鑑定ゲストが出演します。決定しましたらイベント公式サイトにて発表いたします。
■ロビーでの鑑定について
ロビーでの鑑定は有料となり、ステージ出演の占い師とは異なります。鑑定の料金や予約方法等、詳細につきましては、後日改めてご案内いたします。
■チケット購入枚数制限について
お一人様あたり最大4枚までの購入が可能です。
■お子様のチケットについて
・3歳以下のお子様でお席を使用せず親御様の膝上でご観覧いただく場合、チケットは不要です。
・4歳以上のお子様はチケットが必要となりますので、ご購入をお願いいたします。
■本人確認について
ご本人確認が必要な場合がございます。運転免許証などの本人確認書類をご持参ください。
■車椅子をご利用の方へ
・車椅子をご利用のお客様は、チケット購入後、公演5日前までにお問い合わせ先へメールでご連絡ください。
・車椅子席には限りがございますので、予めご了承ください。