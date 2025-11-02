「ワールドシリーズ2025優勝記念グッズ」販売開始！

ファナティクス・ジャパン合同会社

世界最大級のデジタルスポーツプラットフォームを運営するFanatics Inc.の日本法人、ファナティクス・ジャパン合同会社（東京都港区、マネジングディレクター：川名正憲、以下「ファナティクス・ジャパン」）は、MLBワールドシリーズ2025において2年連続9度目のワールドチャンピオンに輝いたロサンゼルス・ドジャース（以下「ドジャース」）の栄冠を記念した公式グッズを、MLB公式オンラインショップ（https://www.mlbshop.jp/ja/）、以下「MLB SHOP」）にて販売を開始しました。

ワールドシリーズ連覇は、1999年、2000年のニューヨーク・ヤンキース以来、実に25年ぶりとなる歴史的偉業です。試合後のシャンパンファイトで選手が実際に着用する優勝記念ロッカールームTシャツをはじめ、ワールドシリーズ2025優勝パッチ付きユニフォームなど、豊富なラインナップで展開しています。

また、大谷翔平選手、山本由伸投手、佐々木朗希投手の3名の日本人選手がチームの制覇に大きく貢献。日本の野球ファンにとっても忘れられない瞬間となったドジャースの偉業を、記念グッズを通して祝福しましょう。

■販売サイト

MLB SHOP（https://www.mlbshop.jp/）

※お届け日は商品ページ上でご確認ください。

※お客様都合によるキャンセル、返品、交換は受け付けておりません。

※受注商品や予約商品と買い合わせの場合、すべて揃ってからの発送となります。

※注文が殺到した場合や、天候・災害などで交通網に影響がある場合、お届けが遅延する場合がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

■商品ページ

https://www.mlbshop.jp/ja/c-17550(https://www.mlbshop.jp/ja/c-17550?utm_source=pressrelease&utm_medium=referral&utm_campaign=2025-11-02)

■商品情報

Fanatics 2025 MLB ドジャース ワールドシリーズ優勝記念ロッカールームTシャツ（選手着用）

サイズ｜S／M／L／XL／2XL／130／150

価格 ｜6,000円（税込）、キッズ：4,500円（税込）

Fanatics 2025 MLB ドジャース ワールドシリーズ優勝記念フーディー（選手着用）

サイズ｜S／M／L／XL／2XL／130／150

価格 ｜8,500円（税込）、キッズ：6,500円（税込）

NIKE ドジャース ユニフォーム リミテッドジャージ （ワールドシリーズ2025優勝パッチ付き）

サイズ｜S／M／L／XL／2XL

価格 ｜30,000円（税込）

大谷 翔平山本 由伸クレイトン・カーショー佐々木 朗希

Fanatics 2025 MLB ドジャース ワールドシリーズ優勝記念パレードTシャツ（選手着用）

サイズ｜S／M／L／XL／2XL／130／150

価格 ｜6,000円（税込）、キッズ：4,500円（税込）

Fanatics 2025 MLB ドジャース ワールドシリーズ優勝記念パレードフーディー

サイズ｜S／M／L／XL／2XL／130／150

価格 ｜8,500円（税込）、キッズ：6,500円（税込）

Fanatics 2025 MLB ドジャース ワールドシリーズ優勝シグネチャーロースターTシャツ

サイズ｜S／M／L／XL／2XL／130／150

価格 ｜6,000円（税込）、キッズ：4,500円（税込）

Fanatics 2025 MLB ドジャース ワールドシリーズ優勝ジャージーロースターTシャツ

サイズ｜S／M／L／XL／2XL／130／150

価格 ｜6,000円（税込）、キッズ：4,500円（税込）

Fanatics 2025 MLB ドジャース ワールドシリーズ優勝ワイルドピッチTシャツ

サイズ｜S／M／L／XL／2XL／130／150

価格 ｜6,000円（税込）、キッズ：4,500円（税込）

NIKE 2025 MLBドジャース ワールドシリーズチャンピオンTシャツ

サイズ｜S／M／L／XL／2XL

価格 ｜6,200円（税込）

NIKE 2025 MLBドジャース ワールドシリーズ優勝チャンピオントロフィーTシャツ

サイズ｜S／M／L／XL／2XL

価格 ｜6,200円（税込）

Fanatics 2025 MLB ドジャース ワールドシリーズ優勝記念ネーム＆ナンバーTシャツ

サイズ｜S／M／L／XL／130／150

価格 ｜6,000円（税込）、キッズ：4,500円（税込）

大谷 翔平山本 由伸クレイトン・カーショーキケ・エルナンデス

ワールドシリーズ優勝記念雑貨

アクリルスタンド

価格：3,300円（税込）

デカール

価格：1,100円（税込）

ランヤード

価格：2,200円（税込）

ロッカールームタオル

価格：7,700円（税込）

フェイスタオル（大谷翔平）

価格：3,900円（税込）

ファンデカール（佐々木朗希）

価格：2,200円（税込）

他、

アクリルキーリング 2,200円（税込）

缶クーラー 1,100円（税込）

ピンズ5種 14,300円（税込）

キーストラップ 1,100円（税込） など

Rawlings ワールドシリーズ記念ボール

価格：9,790円（税込）

ワールドシリーズ優勝記念メモラビリア

ゴールドコイン （大谷 翔平）

価格｜15,000円（税込）

ダブルコインフォトミント（山本 由伸）

価格｜30,000円（税込）

シグネチャーセレブレーション

価格｜18,000円（税込）

※画像はすべてイメージです。

※商品の販売方法やお届け時期の詳細は、各商品ページをご確認ください。

※価格は全て税込み表記です。

ファナティクスについて

【ファナティクス・ジャパン合同会社（英文表記：Fanatics Japan G.K.）】

本社：〒106-0041 東京都港区麻布台一丁目3番1号 麻布台ヒルズ森JPタワー45階

代表（マネジングディレクター）：川名 正憲

事業内容：ファナティクスのアジア全体での事業展開を進める拠点として2018年に設立され、ファナティクス・ジャパンでは現在はプロ野球5球団、Jリーグ6クラブ、Bリーグ3クラブのパートナーとして、選手着用ユニフォームやファン向けのアパレル、各種グッズを傘下の「Majestic」並びに「Fanatics」ブランド等で展開。ファンの満足度を最大化することを第一に考えた独自のビジネスモデル「V-commerce（＝ファングッズの企画、製造、販売までを垂直統合的に行うモデル）」を強みとしています。

会社ホームページ ：https://fanaticsinc.com/japan

採用サイト ：https://hrmos.co/pages/fanatics-japan/jobs

公式note ：https://note.com/fanatics_japan

Major League Baseball trademarks and copyrights are used with permission of Major League Baseball. Visit MLB.com.