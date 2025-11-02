コミュニティ「フロース」が本格始動💨【美容・健康業界の経営者&それをサポートする事業を展開されてる経営者が集う新しいつながりの場】NHKの番組内でも一部ご紹介いただくなど、活動の輪が広がっています。

株式会社フロース

🌿フロースとは

「フロース」は、美容・健康業界に携わる経営者や事業者が集い、

学び合い・支え合い・成長し合うコミュニティです🤝

美容サロン、エステ、フィットネス、健康関連事業など

多様な分野の方々が参加し、業種を越えた交流を通じて

新たなビジネスチャンスやコラボレーションを生み出しています

フロースが目指すもの

フロースは、美容・健康業界の発展を支える“人と人とのつながり”を大切にしています

毎回の開催では、参加者からのフィードバックをもとに

内容をアップデートし続けており、

今後はマルシェ開催やホテルでのパーティー など、

会員の活動を広げる企画も予定しています。

「立ち上げ期の今こそ、新しいご縁を築ける絶好のチャンスです！」

現在は赤坂を始め、麻布・銀座・オンライン（Zoom）での開催も決定し、

今後は全国へと拡大予定です

💼 過去参加者の業種一覧（一部）

・ サロンオーナー

・ 各種講師（オンライン講座・スクール運営など）

・ SNSマーケター・広報担当

・ 物販・EC事業者

・ 不動産関連業

・ コンサルタント（ビジネス・マーケティング・起業支援など）

・ ヨガ・ピラティスインストラクター

・ アーティスト・歌手

・ ボイストレーナー

・ デザイナー

・ ヘアメイクアーティスト 等

💬代表メッセージ

「ビジネスもプライベートも、どちらも豊かに。」

2024年8月から始めた交流会も、月に一度の開催ながら、この1年続けてこられました。

ご参加いただいた皆さまに心より感謝申し上げます。

私自身、幼少期の養護施設での経験を通して「人とのつながりや支えの大切さ」を実感したことから、コミュニティを通じて、業種や立場を越えて支え合える場づくりを目指しています。

経営や技術のサポートにとどまらず、心の成長や仲間とのつながりを大切にした活動を展開するために

2025年10月より「美と健康の集い・フロース」を正式なコミュニティとして発足いたしました。

これからの道のりは、まだ見ぬ可能性に満ちています。

不安を感じることもありますが、それでも歩みを止めずに進んでいきます。

「フロース」が、会員の皆さま、そして支えてくださるコアメンバーの皆さま一人ひとりにとって、

事業の成長だけでなく、関わる皆さまが人生の豊かさや喜びを感じられるよう、

私にできることを精一杯行いながら、これからも歩みを続けてまいります。

代表 石井 美花

参加方法

ゲストとしてのご参加も大歓迎です！

美容・健康業界の経営者、美容と健康の分野で事業者をサポートするビジネスを展開されている経営者、起業準備中の方など、

どなたでもお気軽にご参加いただけます🌷

詳細・お申し込みはこちら

https://flos32.com/events/

どうぞよろしくお願い申し上げます。

開催エリア

🌷 赤坂

麻布

🌹 銀座

オンライン（Zoom）

※今後は全国主要都市への展開を予定しています。

🏢運営会社概要

会社名：株式会社フロース

代表者：代表取締役社長 石井 美花

所在地：東京都渋谷区渋谷2-2-4

事業内容：コミュニティ運営、整体×エステの提供

公式サイト：https://flos32.com

📩お問い合わせ

株式会社フロース

フロースコミュニティ運営事務局

📧pro@flos32.com

担当：石井、三浦

🪷フロースは「美と健康を通じて、人と未来をつなぐ」コミュニティです。

これからの展開に、ぜひご期待ください♪