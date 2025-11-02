コミュニティ「フロース」が本格始動💨【美容・健康業界の経営者&それをサポートする事業を展開されてる経営者が集う新しいつながりの場】NHKの番組内でも一部ご紹介いただくなど、活動の輪が広がっています。

株式会社フロース

🌿フロースとは


「フロース」は、美容・健康業界に携わる経営者や事業者が集い、


学び合い・支え合い・成長し合うコミュニティです🤝



美容サロン、エステ、フィットネス、健康関連事業など


多様な分野の方々が参加し、業種を越えた交流を通じて


新たなビジネスチャンスやコラボレーションを生み出しています




フロースが目指すもの


フロースは、美容・健康業界の発展を支える“人と人とのつながり”を大切にしています



毎回の開催では、参加者からのフィードバックをもとに


内容をアップデートし続けており、


今後はマルシェ開催やホテルでのパーティー など、


会員の活動を広げる企画も予定しています。



「立ち上げ期の今こそ、新しいご縁を築ける絶好のチャンスです！」



現在は赤坂を始め、麻布・銀座・オンライン（Zoom）での開催も決定し、


今後は全国へと拡大予定です




💼 過去参加者の業種一覧（一部）


・ サロンオーナー


・ 各種講師（オンライン講座・スクール運営など）


・ SNSマーケター・広報担当


・ 物販・EC事業者


・ 不動産関連業


・ コンサルタント（ビジネス・マーケティング・起業支援など）


・ ヨガ・ピラティスインストラクター


・ アーティスト・歌手


・ ボイストレーナー


・ デザイナー


・ ヘアメイクアーティスト　等




💬代表メッセージ


「ビジネスもプライベートも、どちらも豊かに。」



2024年8月から始めた交流会も、月に一度の開催ながら、この1年続けてこられました。


ご参加いただいた皆さまに心より感謝申し上げます。



私自身、幼少期の養護施設での経験を通して「人とのつながりや支えの大切さ」を実感したことから、コミュニティを通じて、業種や立場を越えて支え合える場づくりを目指しています。


経営や技術のサポートにとどまらず、心の成長や仲間とのつながりを大切にした活動を展開するために


2025年10月より「美と健康の集い・フロース」を正式なコミュニティとして発足いたしました。



これからの道のりは、まだ見ぬ可能性に満ちています。


不安を感じることもありますが、それでも歩みを止めずに進んでいきます。


「フロース」が、会員の皆さま、そして支えてくださるコアメンバーの皆さま一人ひとりにとって、


事業の成長だけでなく、関わる皆さまが人生の豊かさや喜びを感じられるよう、


私にできることを精一杯行いながら、これからも歩みを続けてまいります。


代表　石井 美花




参加方法


ゲストとしてのご参加も大歓迎です！


美容・健康業界の経営者、美容と健康の分野で事業者をサポートするビジネスを展開されている経営者、起業準備中の方など、


どなたでもお気軽にご参加いただけます🌷


詳細・お申し込みはこちら


https://flos32.com/events/


どうぞよろしくお願い申し上げます。



開催エリア


🌷 赤坂


麻布


🌹 銀座


オンライン（Zoom）



※今後は全国主要都市への展開を予定しています。




🏢運営会社概要


会社名：株式会社フロース


代表者：代表取締役社長　石井 美花


所在地：東京都渋谷区渋谷2-2-4


事業内容：コミュニティ運営、整体×エステの提供


公式サイト：https://flos32.com




📩お問い合わせ


株式会社フロース　


フロースコミュニティ運営事務局


📧pro@flos32.com


担当：石井、三浦



🪷フロースは「美と健康を通じて、人と未来をつなぐ」コミュニティです。


これからの展開に、ぜひご期待ください♪