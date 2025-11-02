コミュニティ「フロース」が本格始動💨【美容・健康業界の経営者&それをサポートする事業を展開されてる経営者が集う新しいつながりの場】NHKの番組内でも一部ご紹介いただくなど、活動の輪が広がっています。
🌿フロースとは
「フロース」は、美容・健康業界に携わる経営者や事業者が集い、
学び合い・支え合い・成長し合うコミュニティです🤝
美容サロン、エステ、フィットネス、健康関連事業など
多様な分野の方々が参加し、業種を越えた交流を通じて
新たなビジネスチャンスやコラボレーションを生み出しています
フロースが目指すもの
フロースは、美容・健康業界の発展を支える“人と人とのつながり”を大切にしています
毎回の開催では、参加者からのフィードバックをもとに
内容をアップデートし続けており、
今後はマルシェ開催やホテルでのパーティー など、
会員の活動を広げる企画も予定しています。
「立ち上げ期の今こそ、新しいご縁を築ける絶好のチャンスです！」
現在は赤坂を始め、麻布・銀座・オンライン（Zoom）での開催も決定し、
今後は全国へと拡大予定です
💼 過去参加者の業種一覧（一部）
・ サロンオーナー
・ 各種講師（オンライン講座・スクール運営など）
・ SNSマーケター・広報担当
・ 物販・EC事業者
・ 不動産関連業
・ コンサルタント（ビジネス・マーケティング・起業支援など）
・ ヨガ・ピラティスインストラクター
・ アーティスト・歌手
・ ボイストレーナー
・ デザイナー
・ ヘアメイクアーティスト 等
💬代表メッセージ
「ビジネスもプライベートも、どちらも豊かに。」
2024年8月から始めた交流会も、月に一度の開催ながら、この1年続けてこられました。
ご参加いただいた皆さまに心より感謝申し上げます。
私自身、幼少期の養護施設での経験を通して「人とのつながりや支えの大切さ」を実感したことから、コミュニティを通じて、業種や立場を越えて支え合える場づくりを目指しています。
経営や技術のサポートにとどまらず、心の成長や仲間とのつながりを大切にした活動を展開するために
2025年10月より「美と健康の集い・フロース」を正式なコミュニティとして発足いたしました。
これからの道のりは、まだ見ぬ可能性に満ちています。
不安を感じることもありますが、それでも歩みを止めずに進んでいきます。
「フロース」が、会員の皆さま、そして支えてくださるコアメンバーの皆さま一人ひとりにとって、
事業の成長だけでなく、関わる皆さまが人生の豊かさや喜びを感じられるよう、
私にできることを精一杯行いながら、これからも歩みを続けてまいります。
代表 石井 美花
参加方法
ゲストとしてのご参加も大歓迎です！
美容・健康業界の経営者、美容と健康の分野で事業者をサポートするビジネスを展開されている経営者、起業準備中の方など、
どなたでもお気軽にご参加いただけます🌷
詳細・お申し込みはこちら
https://flos32.com/events/
どうぞよろしくお願い申し上げます。
開催エリア
🌷 赤坂
麻布
🌹 銀座
オンライン（Zoom）
※今後は全国主要都市への展開を予定しています。
🏢運営会社概要
会社名：株式会社フロース
代表者：代表取締役社長 石井 美花
所在地：東京都渋谷区渋谷2-2-4
事業内容：コミュニティ運営、整体×エステの提供
公式サイト：https://flos32.com
📩お問い合わせ
株式会社フロース
フロースコミュニティ運営事務局
📧pro@flos32.com
担当：石井、三浦
🪷フロースは「美と健康を通じて、人と未来をつなぐ」コミュニティです。
これからの展開に、ぜひご期待ください♪