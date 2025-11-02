【 祝！2連覇!!】ドジャース2年連続WS優勝を祝い、明日より 『たこ焼（8個入り）全品100円引き』！

株式会社ホットランドホールディングス

2024年にロサンゼルス・ドジャース（以下、ドジャース）とパートナーシップ契約を締結し、ドジャー・スタジアム内に 『築地銀だこ(https://www.gindaco.com/)』 を出店、ドジャースファミリーの一員となった 株式会社ホットランドホールディングス(https://hotland.co.jp/) （本社：東京都中央区、代表取締役社長：佐瀬 守男）は、ロサンゼルス・ドジャースの21世紀初となるワールドシリーズ（WS）連覇を記念し、2025年11月3日（月・祝）および4日（火）の2日間、日本国内の築地銀だこ店舗（一部店舗を除く）にて、 『2年連続 ワールドシリーズ優勝おめでとう！セール』 を開催いたします！

＼ ロサンゼルス・ドジャース、2連覇おめでとう！！ ／

ロサンゼルス・ドジャースが2年連続でワールドシリーズ（WS）を制覇！築地銀だこでは、この歴史的快挙を祝し、“銀だこ史上初” となるたこ焼（8個入り）全品を対象とした “優勝おめでとう！セール” を開催いたします！期間中、定番商品をはじめ期間限定商品を含む、たこ焼（8個入り）全品を税込価格より 100円引き にてご提供。アツアツのたこ焼を食べながら、ドジャースの偉業を一緒にお祝いしましょう！

【 ワールドシリーズ優勝おめでとう！セール 概要 】

■実施期間

2025年11月3日（月・祝）・4日（火） ※2日間限定



■実施店舗

全国の築地銀だこ店舗（一部店舗を除く）

店舗検索は こちら(https://stores.gindaco.com/search_form)

■実施内容

たこ焼（8個入り）全品を税込価格より100円引き

※定番商品・期間限定商品（コラボ商品など一部商品は対象外）

※たこ焼 イメージ （左上： ぜったいうまい!!たこ焼（ソース） 、中央上：【期間限定商品】九条ねぎマヨ 特製ソース、右上：【期間限定商品】カレー風味のチーズてりたま、左下：てりたま、中央下：ねぎだこ、右下：チーズ明太子）

＜キャンペーン注意事項＞

※各種割引券・クーポンとの併用はできません

※デリバリーサービス（Uber Eats、出前館など）は対象外です

※店舗への電話予約等は承っておりません

※一部商業施設内店舗では実施内容が異なる場合がございます

※本キャンペーンの内容は、予告なく変更・終了となる場合がございます

【 MLBロサンゼルス・ドジャース × 築地銀だこ 】 について

「築地銀だこ」は、2024年、米国メジャーリーグのプロ野球球団「ロサンゼルス・ドジャース（Los Angeles Dodgers）」とパートナーシップ契約を締結し、ドジャースファミリーの一員として、同球団の本拠地『ドジャー・スタジアム』内に「築地銀だこ」を出店いたしました。2024年には、日本の “たこ焼” を現地のお客様にも親しみやすい味にアレンジした第1弾「チーズ＆ワカモレ」を、ドジャースと共同で開発・発売。その反響を受け、“日本らしい商品” の要望が数多く寄せられたことから、2025年の第2弾は、日本が世界に誇る「うまみ（UMAMI）」や「だし（DASHI）」といった “和” の食文化を盛り込んだ「濃厚魚介系UMAMIたこ焼」を3月より 、第3弾では、「スパイシーキャビア ～明太だれとすだち～」を9月より発売いたしました（日本国内では販売終了）。

現在ドジャー・スタジアムの “築地銀だこのたこ焼” は、現地の野球ファンをはじめ、世界各国から訪れるお客様にも親しまれ、日本国内と同様に米国でも野球観戦に無くてはならない存在になりつつあります。

「築地銀だこ ドジャー・スタジアム店」行列の様子「築地銀だこ ドジャー・スタジアム店」外観

築地銀だこはこれからも、“ぜったいうまい!! たこ焼” を通じて、日本の食文化とその魅力、ほっとしたひと時を世界中の人々へお届けできるよう、挑戦を続けてまいります。