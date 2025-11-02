11/3ダート競馬の祭典JBCいよいよ開催！同レースの船橋開催を受け、競走馬グッズブランド「UMAbred」が『ららテラスTOKYO BAY』にてJBC POPUP開催決定！！

写真拡大 (全19枚)

株式会社ジェンコ

UMAbred JBCPOPUPキービジュアル

■イベント概要


実在の競走馬・引退馬を「UMA」（ウマのようなモチモチアニマル）として描きおろすグッズブランド「UMAbred」は11/3（月・祝）よりららテラス TOKYO-BAY MIXI FUN PARKにて新規ラインナップグッズのPOPUPを開催いたします。


今回は開催日に合わせ歴代のJBCクラシックを制した名馬たちのグッズをご用意。


現在船橋競馬場にて販売中の「アクリルスタンド＆キーホルダー」Vol.1~Vol.3で登場した名馬たちのグッズが登場となります！



■本イベントに登場するUMAbred


登場馬をご紹介



ミューチャリー号

レギュラーメンバー号


アドマイヤドン号

タイムパラドックス号


ヴァーミリアン号

スマートファルコン号


ワンダーアキュート号

ホッコータルマエ号


コパノリッキー号

テーオーケインズ号


キングズソード号

ウィルソンテソーロ号

【開催概要】


開催期間:2025年11月3日(月・祝)


開催場所:ららテラス TOKYO-BAY MIXI FUN PARK


営業時間: 10:00~18:30



※施設の営業時間とは異なります。



【ご入場について】



開店後、直接イベントスペースへお越しください。



【商品情報】











【お並び情報・完売情報・その他ご案内】



公式サイト：https://umabred.jp/


UMAbred公式X：@umabred


ジェンコトイ公式X：@genco_capsule


鷹月ナト公式X：@getuyoubi5


UMA公式X： @UMAmochi2020



◆船橋ケイバ公式 X：@funabashi_keiba



(C)UMAbred/(C)鷹月ナト



※すべて内容に関しまして、予告なく変更や中止となる場合もございます。予めご了承ください。