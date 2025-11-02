11/3ダート競馬の祭典JBCいよいよ開催！同レースの船橋開催を受け、競走馬グッズブランド「UMAbred」が『ららテラスTOKYO BAY』にてJBC POPUP開催決定！！
株式会社ジェンコ
UMAbred JBCPOPUPキービジュアル
ミューチャリー号
レギュラーメンバー号
アドマイヤドン号
タイムパラドックス号
ヴァーミリアン号
スマートファルコン号
ワンダーアキュート号
ホッコータルマエ号
コパノリッキー号
テーオーケインズ号
キングズソード号
ウィルソンテソーロ号
UMAbred JBCPOPUPキービジュアル
■イベント概要
実在の競走馬・引退馬を「UMA」（ウマのようなモチモチアニマル）として描きおろすグッズブランド「UMAbred」は11/3（月・祝）よりららテラス TOKYO-BAY MIXI FUN PARKにて新規ラインナップグッズのPOPUPを開催いたします。
今回は開催日に合わせ歴代のJBCクラシックを制した名馬たちのグッズをご用意。
現在船橋競馬場にて販売中の「アクリルスタンド＆キーホルダー」Vol.1~Vol.3で登場した名馬たちのグッズが登場となります！
■本イベントに登場するUMAbred
登場馬をご紹介
ミューチャリー号
レギュラーメンバー号
アドマイヤドン号
タイムパラドックス号
ヴァーミリアン号
スマートファルコン号
ワンダーアキュート号
ホッコータルマエ号
コパノリッキー号
テーオーケインズ号
キングズソード号
ウィルソンテソーロ号
【開催概要】
開催期間:2025年11月3日(月・祝)
開催場所:ららテラス TOKYO-BAY MIXI FUN PARK
営業時間: 10:00~18:30
※施設の営業時間とは異なります。
【ご入場について】
開店後、直接イベントスペースへお越しください。
【商品情報】
【お並び情報・完売情報・その他ご案内】
公式サイト：https://umabred.jp/
UMAbred公式X：@umabred
ジェンコトイ公式X：@genco_capsule
鷹月ナト公式X：@getuyoubi5
UMA公式X： @UMAmochi2020
◆船橋ケイバ公式 X：@funabashi_keiba
(C)UMAbred/(C)鷹月ナト
※すべて内容に関しまして、予告なく変更や中止となる場合もございます。予めご了承ください。