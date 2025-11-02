11/3ダート競馬の祭典JBCいよいよ開催！同レースの船橋開催を受け、競走馬グッズブランド「UMAbred」が『ららテラスTOKYO BAY』にてJBC POPUP開催決定！！

■イベント概要

株式会社ジェンコUMAbred JBCPOPUPキービジュアル

実在の競走馬・引退馬を「UMA」（ウマのようなモチモチアニマル）として描きおろすグッズブランド「UMAbred」は11/3（月・祝）よりららテラス TOKYO-BAY MIXI FUN PARKにて新規ラインナップグッズのPOPUPを開催いたします。

今回は開催日に合わせ歴代のJBCクラシックを制した名馬たちのグッズをご用意。

現在船橋競馬場にて販売中の「アクリルスタンド＆キーホルダー」Vol.1~Vol.3で登場した名馬たちのグッズが登場となります！

■本イベントに登場するUMAbred

登場馬をご紹介

【開催概要】

ミューチャリー号レギュラーメンバー号アドマイヤドン号タイムパラドックス号ヴァーミリアン号スマートファルコン号ワンダーアキュート号ホッコータルマエ号コパノリッキー号テーオーケインズ号キングズソード号ウィルソンテソーロ号

開催期間:2025年11月3日(月・祝)

開催場所:ららテラス TOKYO-BAY MIXI FUN PARK

営業時間: 10:00~18:30

※施設の営業時間とは異なります。

【ご入場について】

開店後、直接イベントスペースへお越しください。

公式サイト：https://umabred.jp/

UMAbred公式X：@umabred

ジェンコトイ公式X：@genco_capsule

鷹月ナト公式X：@getuyoubi5

UMA公式X： @UMAmochi2020

◆船橋ケイバ公式 X：@funabashi_keiba

(C)UMAbred/(C)鷹月ナト

※すべて内容に関しまして、予告なく変更や中止となる場合もございます。予めご了承ください。