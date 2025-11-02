2026年あなたの運勢【突然ですが占ってもいいですか】大串ノリコが紫微斗数で占う、あなたの2026年の運勢。公式サイトにて、開運待ち受け画像がもらえる「2026年の運勢先取りキャンペーン」を開催中

株式会社レンサ

株式会社レンサ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：武井哲也）は、2025年10月31日（金）より、運営する公式占いサイト「大串ノリコの占い」にて『2026年の運勢先取りキャンペーン』の提供を開始いたしました。

『大串ノリコの占い』URL：https://ogushi-noriko.net

2026年の運勢先取りキャンペーン

■キャンペーン概要：

2025年も終わりに差し掛かってきましたね。2026年の運勢について気になってきた方も多いのではないでしょうか。

当サイトでは「2026年先取りキャンペーン」と題しまして、2026年の始まりの運勢を占う鑑定をご用意いたしました。さらに、日頃からサイトをご利用いただいている皆様に感謝の気持ちを込めまして、キャンペーン期間中、対象の鑑定を占っていただいた方全員に、「開運待ち受け画像」をプレゼントいたします。

ぜひ、この機会に「大串ノリコの占い」で2026年の運勢を占ってみてください。

※『2026年の運勢先取りキャンペーン』に参加するためには、公式サイト「大串ノリコの占い」への会員登録が必要です。(月額330円)

■キャンペーン期間：

2025年10月31日（金）～ 2025年11月27日（木）17:00まで

■公式サイト「大串ノリコの占い」のご紹介

TVやメディアで圧倒的な人気を誇る占い師『大串ノリコ』の公式占いサイト。道中出会う人々を占いながら世界一周を旅した経験を持ち、それを元に書き上げたブログはPV数1位獲得。さらに、人気占い番組「突然ですが占ってもいいですか？」のレギュラーにも抜擢され、今最も注目を集める占い師です。当サイトでは、大串ノリコが世界中の人を占った経験から培った鑑定力で、あなたの現実を照らし、未来の可能性に光を与えていきます。

■監修者紹介

占い歴11年。現在、日曜日夜24時30分放送の人気占い番組でレギュラー出演中の凄腕占い師。数々の芸能人やアイドルをTVで鑑定し的中させ大反響。 外資系企業での経験を経て、2009年から「世界の手相」をテーマに、1年8ヶ月をかけて64カ国を巡り、世界中の手相を見ながら旅をする。2011年、旅の終盤、占い館からのスカウトにより、占い師になることを決意。その人生経験と手相のノウハウを生かし、占い師となる。2020年1月より埼玉県秩父市に拠点を移し、東京・大阪・仙台・沖縄など全国各地での対面鑑定等、精力的に活動中。

■コンテンツ概要

・コンテンツ名称：大串ノリコの占い

・販売料金 ：月額330円（税込）

・提供URL ：https://ogushi-noriko.net

■恋愛・占いメディア「みのり」のご紹介

2020年から恋愛・占いメディア「みのり」企画運営を開始。無料占いと、恋愛コラムを主軸とした情報を提供している。

『みのり 当たる無料占い＆恋愛コラム』URL：https://rensa.jp.net

■女性のための恋愛コラム＆無料占いメディア「せきらら」のご紹介

2022年から、女性のための恋愛コラム＆無料占いメディア『せきらら-Sekirara-』を提供開始。今まで切り込めなかった男性の本音や、ナイトライフをより楽しむために役立つ情報を独自の視点でお届けします。また、TVや雑誌など各メディアで活躍する人気占い師の無料占いを毎日更新！

『せきらら-Sekirara-大人の恋愛コラム＆無料占い』

URL：https://seki-rara.jp

■フリーランス・転職サービス・総合サービス「テックマニア」のご紹介

2021年からIT業界で活躍を目指す人材に対して、転職・フリーランス活動・学習の総合支援をし、個人個人にあった活躍の場を提供するための総合サイト「テックマニア -techmania-」の運営を開始。エンジニアの知見を深めるためのエンジニアブログも更新中！

「テックマニア -techmania-」URL：https://techmania.jp

■株式会社レンサ 会社概要

https://rensa.co.jp

レンサという言葉の由来は「連鎖反応」そして「心と心のつながりの連鎖」。

我々のミッションはモノづくりを通じた社会貢献、プロダクトやサービスを通じて人と人との心をつなげ笑顔を生み出す事。

レンサはエンターテイメントコンテンツを中心としたデジタルコンテンツの企画制作を行い多角的なチャネルでのコンテンツを提供。iOSやAndroid向けアプリの他、各大手SNS媒体などに向けたWebメディアを中心に女性向けデジタルコンテンツ市場で地位を確立。