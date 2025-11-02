11月1日は「キャンドルを楽しむ日」！炎が出ないライター「CANDLE WAND」プレゼントキャンペーン開催！”魔法の杖”が抽選で10名様に当たる。キャンドルのある暮らしをもっと特別に
株式会社ライテック（本社：東京都台東区、代表取締役：廣田拓郎）は、11月1日「キャンドルを楽しむ日」に合わせ、弊社公式SNSでUSB充電式アークライター「CANDLE WAND(キャンドルワンド)」のプレゼント企画をスタートしました。
11月1日「キャンドルを楽しむ日」記念キャンペーン開催！
「CANDLE WAND」は、“キャンドルに火を灯す瞬間を特別な時間にする魔法の杖“をコンセプトに誕生しました。先端から放たれる電気（プラズマアーク）が、まるで魔法のようにキャンドルの芯に直接作用し、安全かつスマートに着火できる商品です。
この度「キャンドルを楽しむ日」を記念し、弊社公式SNSにてプレゼントキャンペーンを開催いたします。公式SNSをフォローし、キャンペーン投稿に「いいね」または「リポスト」をしていただいた方の中から抽選で10名様に「CANDLE WAND」をプレゼントいたします。
キャンペーン概要
募集期間： 2025年11月1日(水)～2023年11月11日(土)
プレゼント： CANDLE WAND（キャンドルワンド） 1種類（色は選べません）
当選者数：Instagram、Xから各5名様
応募方法：
キャンペーンにはXもしくはInstagramからご参加いただけます。
▼Instagramから参加
1：ライテック公式Instagramをフォロー
2：投稿にいいね！
ライテック公式InstagramアカウントURL：https://www.instagram.com/lightec_inc/
▼Xから参加
1：ライテック公式Xをフォロー
2：投稿をリポスト
ライテック公式XアカウントURL：https://x.com/lightec_inc
キャンペーン投稿に「どんなときにCANDLE WANDを使いたいか」をコメントしていただくと、当選確率がアップします！例えば、「お誕生日のお祝いに！」「クリスマスディナーの食卓で使いたい」「リラックスタイムにアロマキャンドルを灯したい」など、皆様の素敵なアイデアをお待ちしております。
また、ご提供いただいた皆様からの動画や画像を、後日公式SNSにて紹介させていただく可能性もございます。皆様のご応募を心よりお待ちしております！
CANDLE WAND開発背景
ライテックは、創業から80年以上にわたりライターをはじめとした喫煙具を製造・販売してきた老舗のライターメーカーです。ライターは主にたばこに火をつけるための「着火具」として認知・利用されてきましたが、明るさ（光）や暖かさ、炎や煙の揺らぎによるリラックス効果など、火の持つ本質的な価値に注目し、新規商品の開発や事業展開を行っています。
「CANDLE WAND」は、こうした火の持つポジティブな効果を、より安全に、手軽に、そして現代のライフスタイルに合った形でお楽しみいただけるように開発された商品です。キャンドルの炎がもたらす視覚的な癒しや、香りによるリラックス効果を通じて、忙しい日常にほっと一息つける時間を提供します。
ライテックでは経営ビジョンに「創造と挑戦」を掲げており、時代のニーズに柔軟に応えるものづくりを大切にしています。今後も、“火”に関する知見と技術を活かしながら、より豊かで心地よいライフスタイルの実現に貢献してまいります。
注意事項
当選発表方法
当選者様にはInstagramまたはXのDMからお知らせさせていただきます。
※当アカウント以外からこの件に関してご連絡する事はございません。
当アカウントを語る偽アカウントからのDMには十分ご注意ください。
当選発表時期
当選者の発表は11月13日(木)以降、順次ダイレクトメッセージにてご連絡いたします。
プレゼントの発送
11月中旬以降を予定しています。
その他
本キャンペーンへの応募があった時点で、当注意事項に同意いただいたものとみなします。
・非公開アカウントからのご応募は投稿が確認いたしかねます為、対象外となります。
・日本在住の方のご応募に限ります。
・5日以内に当アカウントからのメッセージをご返信いただけない場合、当選は無効となりますのでご注意下さい。
・抽選の状況、方法、当選可否についてのお問い合わせにはお応えいたしかねます。
・フォローを取り消した場合やリポストを取り消した場合はご応募対象外となります。
・当選者確定後に当アカウントより、DMでご住所をお伺いさせていただき、商品の発送をさせていただきます。
・当選した商品の転売は禁止いたします。
・このキャンペーンはXおよびInstagramが支持、後援、運営、関与するものではありません。
・いただいた個人情報は本キャンペーンの当選のご案内、商品の発送のみに使用させていただき、本件以外に利用することはございません。
下記の場合は、当社では一切の責任を負いかねます。
・X（旧Twitter）・Instagramシステムのエラー・システム障害等その他やむを得ない事情により、DMが送信されない、フォローや投稿ができない場合があります。また、これにより、予告なくキャンペーンを途中で中止、終了する場合があります。
・ご使用の機器、ご利用のアプリケーション等のエラーにより応募できない場合、当社では一切の責任を負いかねます。
・コメント投稿、応募によって発生したトラブルや、応募にあたって生じたいかなる障害についても、当社では一切の責任を負いかねます。
・賞品は、不良が見られる場合を除いて、返品、交換などは行っておりません。
・当社公式アカウント以外から、当選のご連絡や個人情報を求めるDMなどを送らせていただくことは一切ございません。当社公式アカウント以外との間に生じたトラブルに関しては、一切責任を負いかねますので十分ご注意ください。
個人情報の取り扱いについて
当選者様にご提供いただく可能性のある個人情報（DMでのやり取りに必要なアカウント情報等）は、当社が厳重に管理し、当選の通知、賞品送付および賞品送付に伴う連絡、並びに個人を特定しない形でのサービス向上のための統計データとしてのみ利用させていただきます。
個人情報をお客様の同意なしに第三者に提供することはありません。ただし、法令に基づいて開示請求された場合はこの限りではありません。
CANDLE WAND 製品概要
商品名：CANDLE WAND (キャンドルワンド)
本体サイズ：約 W35.5 × D35.5 × H230 mm
本体重量：約 80g
素材：アルミ、亜鉛合金、ABS
内蔵バッテリー：220mAhのリチウムポリマー電池 (フル充電での使用回数目安：50～100回)
付属品：USBケーブル (Type-C)
希望小売価格：\3,000 (税抜)
カラー：5色展開/BLACK PEPPER ・WHITE BIRCH・PEPPERMINT・TURMERIC・CALENDULA
ブランドサイト：https://candle-wand.com/
販売サイト：
楽天市場
https://item.rakuten.co.jp/one-eighty/10003594/
https://item.rakuten.co.jp/rabbitrun/10000905/
Yahoo!ショッピング
https://store.shopping.yahoo.co.jp/one-eighty/ltcw.html?sc_i=shopping-pc-web-result-item-rsltlst-img
らびっとらん
https://rabbitrun.jp/view/item/000000000431
株式会社ライテック会社概要
ライテックは、創業から80年以上にわたり、ライターをはじめとした喫煙具を製造販売してきた老舗のライターメーカーです。時代の先を行く創造と挑戦で、お客様の生活と環境に寄り添ったものづくりで社会を照らし続ける灯りであるべく、商品の開発に取り組んで参ります。
会社名：株式会社ライテック
住所：東京都台東区浅草橋２丁目１３－９
代表者：廣田拓郎
創業：昭和12年（1937年）
設立：昭和29年（1954年）
URL：https://www.lightec-inc.jp/