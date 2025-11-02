ライアットゲームズ、ファンやコミュニティ、パートナーと共に1年間の集大成を披露する大型イベント『Riot Games ONE 2025』開催決定

合同会社ライアットゲームズ

Riot Games, Inc.（米国）の日本法人である合同会社ライアットゲームズ（東京都港区六本木）は、1年の集大成となる大型イベント『Riot Games ONE 2025』を、11月2日（日）から12月7日（日）にかけてオンライン開催します。

期間中は、ストリーマーやパートナーとともに多彩なオンラインイベントを実施。さらに、12月5日（金）～7日（日）の3日間にわたるフィナーレでは、総勢40名以上のストリーマーやインフルエンサーがスタジオに集結。ZETA DIVISION、Crazy Raccoon、TEAM ONE(本企画の為に結成）の3チームに分かれ、『リーグ・オブ・レジェンド』『VALORANT』『チームファイト タクティクス』『2XKO』の4つのゲームタイトルで激突する三つ巴の戦い「ライアットクアドラスロン」を公式TwitchチャンネルおよびYouTubeチャンネルでオンライン配信します。

『Riot Games ONE』は、今年1年を通じてRiot Gamesを盛り上げていただいた方々と共に、今年の集大成を披露するイベントです。ファン・コミュニティ・パートナーの皆さまと一緒になって作り上げ、一緒に楽しめるイベントプログラムにしたいという想いから「GAMES, FANS, RIOT, AS ONE」をコンセプトに掲げ、さまざまなイベントを実施していきます。

- Riot Games ONE 2025 - 各オンラインイベント

期間中、さまざまなストリーマーやインフルエンサー、コミュニティイベントをサポートし、多彩なオンラインイベントを開催していきます。

＜主な実施予定イベント＞

VALORANT

●Devil Clutch杯 #4

●VTuber最協決定戦 Ver. VALORANT Act 2

●スカーミッシュトーナメント

リーグ・オブ・レジェンド

●Worlds 2025 Tour in Chengdu

●第4回 しゃるる杯 1Day オープントーナメント

2XKO

●2XKO x REJECT

●2XKO x DFMはこおし

チームファイト タクティクス

●Prismatic Party Tournament

●K.O.コロシアム TACTICIAN’S CROWN 日本語公式放送



このほかにも複数のイベントサポートを予定しています。

- Riot Games ONE 2025 - 「ライアットクアドラスロン」制作協力：株式会社テレビ東京

今年の『Riot Games ONE』を締めくくるフィナーレイベント「ライアットクアドラスロン」は、12月5日（金）～7日（日）の3日間にわたり開催されます。総勢40名以上のストリーマーやインフルエンサーがスタジオに集結し、ZETA DIVISION、Crazy Raccoon、TEAM ONE(本企画の為に結成）の3チームに分かれて、 『リーグ・オブ・レジェンド』『VALORANT』『チームファイト タクティクス』『2XKO』の4タイトルで激突します。

3日間の模様は、公式TwitchチャンネルおよびYouTubeチャンネルでオンライン配信します。

その他の出演者情報やイベントの詳細は後日発表いたします。

◆Riot Games（ライアットゲームズ）について

Riot Gamesは世界で最もプレイヤーに焦点を当てたゲームの開発、パブリッシング、プレイヤーサポートの提供を目指し、2006年に創設されました。2009年にリリースされたデビュータイトル『リーグ・オブ・レジェンド』は、世界トップクラスのプレイヤー数を誇るPCゲームとして愛されています。その後も、『VALORANT』、『チームファイト タクティクス』、『レジェンド・オブ・ルーンテラ』、『リーグ・オブ・レジェンド：ワイルドリフト』をリリースし、世界中で最も観戦され、広く認知されているeスポーツタイトルを生み出してきました。その頂点ともいえる大会「League of Legends World Championship（Worlds）」や「VALORANT Champions Tour（VCT）」は、毎年数百万人のファンが観戦しています。またライアットは、音楽やコミックブック、ボードゲーム、さらにはエミー賞受賞アニメシリーズ『Arcane』といった様々なマルチメディアプロジェクトを通じて、自社のIPをさらに深く掘り下げています。

関連リンク：

ライアットゲームズ公式サイト： https://www.riotgames.com/ja

Riot Games Japan 公式X（旧Twitter）： https://twitter.com/riotgamesjapan

メディア「FISTBUMP」：https://fistbump-news.jp/