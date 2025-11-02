¾Þ¶â½÷²¦&¥·ー¥É¸¢¤ÏÃ¯¤Î¼ê¤Ë¡©¥·ー¥º¥ó½ªÈ×¤ÎÂç°ìÈÖ¡ÖÂç²¦À½»æ¥¨¥ê¥¨ー¥ë¥ì¥Ç¥£¥¹¥ªー¥×¥ó 2025¡×¤ò11/21(¶â)13¡§15～ 2ÆüÌÜ¸åÈ¾¥Ûー¥ë¤è¤êCSÊüÁ÷Æü¥Æ¥ì¥¸ー¥¿¥¹¤Ë¤ÆÀ¸Ãæ·ÑÃæ¿´¤ËÅ°ÄìÃæ·Ñ¡ª
2025¥·-¥º¥ó½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥ÕºÇ½ª¾Ï¤È¤Ê¤ëÂç²¦À½»æ¹©¥ê¥¨-¥ë¥ì¥Ç¥£¥¹¥ªー¥×¥ó¡£º£Ç¯¤âÀ¥¸ÍÆâ³¤¤ÎÀä·Ê¤¬¹¤¬¤ë¡¢°¦É²¸©¾¾»³»Ô¡¦¥¨¥ê¥¨-¥ë¥´¥ë¥Õ¥¯¥é¥Ö¾¾»³¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ºòÇ¯Âç²ñ¤Ç¤Ï¡¢2°Ì¤ÎÎëÌÚ°¦¤Ë2ÂÇº¹¤ò¤Ä¤±¤Æ»³²¼ÈþÌ´Í¤¬´°Á´Í¥¾¡¡£º£µ¨¤Î¾Þ¶â½÷²¦¡õ¥·ー¥É¸¢³ÍÆÀ¤Ë¶á¤Å¤¯¤Î¤Ï¤É¤Î¥×¥í¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡©2025¥·ー¥º¥ó½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥ÕºÇ½ª¾Ï¤È¤Ê¤ë¤³¤ÎÂç²ñ¤Ï¡¢Í¥¾¡Áè¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Íèµ¨¤Î¡Ö¥·ー¥É¸¢Áè¤¤¡×¤â¸«¤É¤³¤í¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£³èÌöÅÙ¹ç¤Ë±þ¤¸¤ÆÆÀ¤é¤ì¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ê¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ë¤Ç50°Ì°ÊÆâ¤ËÆþ¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¡¢¤µ¤é¤Ë¥é¥ó¥¥ó¥°51°Ì～55°Ì¤Þ¤Ç¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¡ÖÍèµ¨Á°È¾Àï½Ð¾ì»ñ³Ê¡×¤â¤³¤ÎÂç²ñ¤Ç·è¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
º£Âç²ñ¤Î³èÌö¼¡Âè¤Ç°ìµ¤¤Ë¥·ー¥É¸¢¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤â¤¢¤ë¤Ê¤«¡¢4Æü´Ö72¥Ûー¥ë¤ÎÀï¤¤¤òÀ©¤·¡¢44²óÌÜ¤Î½÷²¦¤È¤Ê¤ë¤Î¤ÏÃ¯¤«¡© ¥·ー¥É¸¢Áè¤¤¤Î¹ÔÊý¤Ï¡©
Íâ½µ¤Î¥ê¥³ー¥«¥Ã¥×¤Ø¤ÈÂ³¤¯2025½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥ÕºÇ½ª¾Ï¤òCSÊüÁ÷Æü¥Æ¥ì¥¸-¥¿¥¹¤Ç¤Ï¡¢2ÆüÌÜ¤«¤éºÇ½ªÆü¤Þ¤ÇÀ¸Ãæ·Ñ¤òÃæ¿´¤ËÅ°ÄìÃæ·ÑÃ×¤·¤Þ¤¹¡ª
¡ãÊüÁ÷ÆüÄø¡ä
Âç²¦À½»æ¹©¥ê¥¨-¥ë¥ì¥Ç¥£¥¹¥ªー¥×¥ó2025
11·î21Æü(¶â)¡¡13¡§15～16¡§15¡¡2ÆüÌÜ£±.¸åÈ¾¥Ûー¥ë¡¡À¸Ãæ·Ñ
11·î22Æü(ÅÚ)¡¡7¡§45～9¡§45¡¡3ÆüÌÜ£±.£±ÈÖ¥Ûー¥ë¡¡À¸Ãæ·Ñ
11·î22Æü(ÅÚ)¡¡23¡§00～24¡§00¡¡3ÆüÌÜ£².¡¡VTR
11·î23Æü(Æü)¡¡7¡§45～ 9¡§45¡¡ºÇ½ªÆü£±.£±ÈÖ¥Ûー¥ë¡¡À¸Ãæ·Ñ
11·î23Æü(Æü)¡¡23¡§00～0¡§30¡¡ºÇ½ªÆü£².¡¡VTR
¢¨ÊüÁ÷»þ´Ö/ÊüÁ÷ÆâÍÆÊÑ¹¹¤Î²ÄÇ½À¤¢¤ê
¢¡¡ÖÂç²¦À½»æ¹©¥ê¥¨-¥ë¥ì¥Ç¥£¥¹¥ªー¥×¥ó¡×ÈÖÁÈ¥Úー¥¸
https://www.gtasu.com/golf/elleairladiesopen/
¡ÊÆü¥Æ¥ì¥¸ー¥¿¥¹¸ø¼°WEB¥µ¥¤¥È¡Ë
¢¡»ëÄ°ÊýË¡
Æü¥Æ¥ì¥¸ー¥¿¥¹¡§¥¹¥«¥Ñー¡ª(CS257)¡¢¥¹¥«¥Ñー¡ª¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥µー¥Ó¥¹(Ch.608)
¤½¤Î¤Û¤«J:COM¡¢Á´¹ñ¤Î¥±ー¥Ö¥ë¥Æ¥ì¥Ó¡¢¤Ò¤«¤êTV¡¢au¤Ò¤«¤ê¤Ê¤É¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹
¢¡»ëÄ°ÊýË¡¤È¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
Æü¥Æ¥ì¥¸ー¥¿¥¹»ëÄ°ÊýË¡¡ÊÆü¥Æ¥ì¥¸ー¥¿¥¹¸ø¼°WEB¥µ¥¤¥È¡Ë
https://www.gtasu.com/subscription/¡¡
Æü¥Æ¥ì¥¸ー¥¿¥¹¥«¥¹¥¿¥Þー¥»¥ó¥¿ー
TEL 0120-222-257 ¡ÊÇ¯ÃæÌµµÙ 10:00～20:00¡Ë
