【世界三大ヒーリングストーン】「ラリマー＆ハワイアンジュエリー」で仕立てるパワーストーンブレスレット「Larimar by the sea」、ハワイ発「マルラニハワイ」より装いを新たに新登場！
ハワイ発祥の天然石アクセサリーブランド「マルラニハワイ」より、空と海を思わせる「ラリマー」を使用したブレスレットシリーズ「Larimar by the sea（ラリマーバイザシー）」より、２種類のブレスレットを再発売開始いたしました。
装いを新たに再販されるブレスレットには、「MALULANI」と刻印のバレル（樽）をプラス。
ハワイ語で「神に護られた」を意味する文字を刻んだ、オリジナルのハワイアンジュエリーは、持つ人に「神のご加護がありますように」という祈りを乗せています。
新時代の愛と平和を象徴するラリマーと、上質な天然石で仕立てたプレミアムブレスレットは、ご自身のお守りや大切な方へのプレゼントにおすすめです。
「Larimar by the sea ～Water～」
http://malulani.info/?pid=118413112
販売価格 50,000円(税込55,000円)
ムーンストーンやアメジスト、ブルートパーズやアクアマリンなど、涼しげな透明感が際立つ石達は、心身の安定をもたらし、穏やかな波動で持つ人を守るブレスレット。
上品なシルバーカラーのハワイアンジュエリーやパーツがクールなエレガントさを添え、、大人の女性にさりげなく身に着けていただけます。
ストレスが溜まりがちな方、優しく穏やかに人と接したい方、自分らしい表現で社会と繋がりたい方に最適なブレスレットです。
「Larimar by the sea ～Bloom～」
http://malulani.info/?pid=118413443
販売価格 80,000円(税込88,000円)
インカローズやクンツァイト、モルガナイトやディープローズクォーツなど、愛の石を贅沢に使用した女性らしいブレスレット。
深いリラクゼーションをもたらすラリマーと組み合わせ、明るく優しい波動のブレスレットに仕立てました。
日々の疲れや心の傷などをフラットにし、本来持つ魅力を存分に開花させてくれる石達は、あなたらしい幸福をもたらしてくれるでしょう。
愛と笑顔に満ちた日々のお守りに最適なブレスレットは、大切な女性への贈り物にも最適です。
◆ハワイ本店のご案内
オアフ島中心部に位置する「センチュリーセンター」11階に構える本店は
眺めの良い隠れ家的な落ち着いたサロン。
頻繁に虹を臨める心地良い空間で、パワフルで美しい天然石アクセサリーを
ゆったりとお選びいただくことができます。
ブレスレットをはじめ、アンクレットやネックレスなど
おしゃれなストーンアイテムや、生年月日とお願い事から石をお選びする
「バースデイオーダーブレスレット」など
ここでしか手に入らない特別なアイテムを、ぜひ選びにお越しください。
ハワイ本店はサイトはこちら▶(https://malulani.info/column/hawaii-mainstore)
ハワイ本店限定商品はこちら▶(https://malulani.info/column/hawaii-mainstore/pre-made)
◆マルラニハワイ
https://malulani.info/
ハワイに本店を構える天然石ジュエリーブランド。「オシャレも願いも叶える」「パワーストーン＝心のサプリ」をコンセプトに、オリジナルアクセサリーを制作販売しています。
店名の由来「MALULANI」とは、「神に守られた」という意味のハワイ語。「MALULANI」という文字を刻み込んだアイテムを組み込み、「神のご加護がありますように」という祈りを託しています。
ブレスレット、ネックレスをはじめとするすべての商品は、１点１点ハンドメイドで作成しています。
◆会社概要
社名：H1GLOBAL株式会社
創業：2005 年4 月
代表者：代表取締役 輝咲 翔
本社：〒106-0047 東京都港区南麻布５丁目１-２９ 麻布広尾マンション901
TEL：03-6419-7755
事業内容：天然石アクセサリーのデザイン・制作・商品開発、及び卸売り・小売り。飲食店の企画運営、ヘルスケア事業の展開など。