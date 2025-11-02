ブランドリペアの新たなサロン「REFINE 麻布台ヒルズ」が、麻布台ヒルズ レジデンスB に誕生！
2025年11月6日（木）、ブランドアイテム専門のリペアサービス「REFINE（リファイン）」は、東京都港区「麻布台ヒルズ」に新店舗をオープンいたします。
東麻布のフラッグシップ「麻布本店」に続く新たな拠点として、高級ブランドのバッグやシューズを中心に、リペア・メンテナンス・ケアを通じた“ラグジュアリーなアフターサービス体験”を提供します。
※麻布台ヒルズ店の先行予約は、REFINE ホームページよりお願いいたします。（https://www.refine.tokyo/）
※店舗専用サイトは11月5日(水)にリニューアル予定（https://www.refine.tokyo/stores/asabu/）
【"使い続ける美しさ"をデザインするサロン型リペア体験】
REFINE 麻布台ヒルズは、単なる修理受付の場ではなく、“職人技と美意識が融合するリペアサロン”として設計されており、高度なリペア技術と実績を持つリペアコンシェルジュが、お客様のさまざまなご相談に直接対応いたします。
店内では、ブランドバッグ修復作品「Time Art Piece（タイムアートピース）」をはじめ、
実際の修復工程を感じられる展示や、多数のリペア用素材および副資材サンプルをご用意しております。
また、お客様お一人おひとりとしっかりお話させていただくため完全予約制とし、ラグジュアリーな空間でリペアの魅力や可能性を最大限ご体験いただけます。
コンシェルジュの大島が、リペア体験を提供します。
数々の「Time Art Piece」、副資材サンプルをご用意。
【職人の手が導く、復元という芸術】
REFINEのリペアは、ただ元に戻す作業ではありません。
製造のプロセスを逆からたどり、革の“記憶”を呼び覚ますように、一針一針をほどき、再び息を吹き込む──。その繊細な手仕事が“修理”を超えた“復元”を実現します。
長年の経験を持つ職人たちが連携し、高品質と短納期の両立を追求いたします。
REFINEの Google口コミ評価は☆5.0（126件／2025年11月2日現在）。その数字が、私たちの“手仕事の誠実さ”の証です。
「もっと早く頼めばよかった」「再び手にしたとき、胸が高鳴った」──そんな声が日々寄せられています。
※Google口コミサイトはこちら（https://g.co/kgs/mBh2Ap9）
【3社による“アフターサービスエリア”が実現】
麻布台ヒルズでは、REFINEに加え、洋服お直しのSARTO（サルト）、高級衣料クリーニングのARTEFERRO（アルテフェロ）と同エリアにて出店。
3社の連携によって、バッグ・衣服・シューズなどトータルなアフターサービスを完結できる新しいエリアとなっております。
お客様は、1カ所で複数のブランドアイテムをメンテナンスでき、“使い続ける歓び”を五感で感じていただけます。
3社合同で、ファッションライフをサポートいたします。
【REFINE責任者 大島からのご挨拶】
麻布台ヒルズという街には、“ものづくりの誇りと文化を再構築する力”が息づいています。
私たちは、リペアを通じてお客様の人生に刻まれた記憶と想いをつなぎ直す存在でありたいと考えています。
それは、単にモノを直すことではなく、“時間を修復する”という新しい価値を創造することだと信じています。
REFINEのミッションは、「リペアの価値を世界に届ける」こと。
そしてビジョンは、「REPAIRED IN JAPAN」──
日本の職人技と美意識が息づく“再生の証”を、世界に示すことです。
「ものを大切にする」という日本の文化に根づいた精神を礎に、これからも職人とスタッフ一人ひとりが技術とサービスを磨き続け、持続可能な“美しさの再生”を届けるブランドを目指してまいります。
【店舗概要】
店舗名:REFINE 麻布台ヒルズ
住所:東京都港区麻布台1丁目1-2 レジデンスB B1F
電話:03-5797-7560 ※11月6日以降開通いたします
営業時間:11時～20時 ※最終予約受付は19時となります
定休日:月曜日
受付アイテム:バッグ、シューズ、ウエア、アクセサリーなどブランドアイテム全般
提携駐車場:麻布台ヒルズ駐車場
オープン日:2025年11月6日
REFINE店舗サイト: https://www.refine.tokyo/stores/asabu/
※11月5日にリニューアル完了予定
麻布台ヒルズホームページ REFINEサイト：https://www.azabudai-hills.com/shop_list/0073.html
【会社情報】
会社名:株式会社モダンアルファ 代表者:井上潤一
本社所在地:東京都港区東麻布2-22-2
電話:03-6277-7980
Webサイト:https://www.refine.tokyo/ (https://www.refine.tokyo/)
営業時間:9:30～17:30
定休日:土曜日、日曜日、祝日
事業内容:皮革製品を中心としたブランドアイテムのリペア事業(オンライン受付、 店舗受付)
【本件に関するお問い合わせ】
株式会社モダンアルファ/窓口 大島
メディア関係の皆さま:contact@refine.tokyo
一般のお客様:Webサイト（https://www.refine.tokyo/）