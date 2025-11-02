【英会話レッスン回数無制限】ネイティブキャンプ　AI英会話「フリートーク」機能がさらに進化　英会話レベルに合わせた自然な会話が可能に

株式会社ネイティブキャンプ

ネイティブスピーカーと回数無制限のオンライン英会話サービス「ネイティブキャンプ英会話」を展開する株式会社ネイティブキャンプ(東京都渋谷区 代表取締役:谷川国洋)は、AI英会話講師と自由に会話ができる「AI英会話 -フリートーク」機能をアップデートいたしました。今回のアップデートにより、ユーザーの英会話レベルに応じてAI講師の話し方や語彙が自動調整され、より自然で快適な英会話体験が可能になります。

■AI英会話が“自分専用の講師”へ

ネイティブキャンプは、AI英会話を「いつでも気軽に話せる英語練習のパートナー」として提供してきました。リリース以来、日常のスピーキング練習ツールとして多くのユーザーに支持されており、レッスン前のウォーミングアップや学んだ表現の復習にも活用されています。

今回のアップデートでは、AIスピーキングテストの結果をもとに、AI講師の発言内容が自動的に調整されるようになりました。これにより、

・語彙や表現

・話すスピード

・一度に話す分量

がユーザーの英会話スキルに最適化され、初級者から上級者まで、それぞれに合った自然な英会話を楽しめます。まさに「自分専用のAI講師」として、よりパーソナルな学習体験を実現します。

■「AI英会話 -フリートーク」機能の特徴

・完全無料・回数無制限

費用を気にせず、何度でもスピーキング練習が可能です。

・実際の講師の声を活用

AI講師の音声には、ネイティブキャンプで活躍する本物の講師の声を使用。リアルな会話体験を実現します。

・自然なフリートーク体験

自分のペースで自由に会話ができ、日常的な英語練習や気分転換にもぴったりです。

■受講方法

1.ネイティブキャンプアプリを開く（※PC版は対応しておりません）

2.「NC×AI」 →「AI英会話 -フリートーク」に並んでいる講師を選択

3.講師プロフィールから「AI英会話 -フリートーク」を押して開始

■ネイティブキャンプの特徴

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=BO4w3ztsSM8 ]

ネイティブキャンプは【ユーザー数】【講師数】【教材数】【レッスン数】【価格】【授業の受けやすさ】【日本人カウンセラーによる無料サポート回数】の7項目で1位を獲得したNo.1のオンライン英会話サービスです。(*)

ネイティブスピーカーとのレッスンを「回数無制限・予約不要」で受講できます。

1. ネイティブスピーカーとレッスン回数無制限

2. 24時間365日、今すぐレッスン

3. パソコン・スマホ・タブレット、どこでも場所を選ばずに

4. 世界135ヵ国を超える講師陣

5. カランメソッドをはじめ豊富な教材

6. NC×AI ALL-IN-ONEの英語学習アプリ

7. 家族で使える1,980円のファミリープラン

以上7点を特徴とし、世界各国のバラエティ豊かな15,000名以上の講師と30,000以上の豊富な教材による英会話レッスンは累計レッスン数7,000万回を超え、多くの方にご利用いただいています。

・ネイティブキャンプ キッズ https://nativecamp.net/kids

絵本や歌など、キッズ専用に開発したオリジナル教材が満載。バーチャル英会話講師や世界135ヵ国以上の講師と回数無制限・予約不要で受講できる唯一の子ども専門オンライン英会話サービスです。

・ネイティブキャンプ ビジネス https://nativecamp.net/business

ビジネスパーソンが選ぶNo.1オンライン英会話。レッスン回数無制限・予約不要のため、日頃忙しいビジネスパーソンでも英語学習を継続できます。

・Native Camp Japanese https://ja.nativecamp.net/?cc=prtimes

日本語ネイティブスピーカーの日本人講師とのオンラインレッスンが回数無制限で受講できる日本語学習プラットフォームです。予約不要でいつでも日本語会話レッスンを受講できます。

・ネイティブキャンプ留学 https://nativecamp.net/study_abroad

オンライン英会話の強みを活かし、留学前から渡航後、さらに帰国後まで、一貫したサポートを提供する留学エージェントです。語学力強化を含めたトータルサポートを行います。

・法人向けサービス https://nativecamp.net/corporate

法人様の英語研修なら私たちにお任せください。

限られた時間の中で効率よく最速で英語を習得するために最適な環境がネイティブキャンプには整っています。

・教育機関向けサービス https://nativecamp.net/school

「話す」「聞く」「読む」「書く」の英語４技能を高めるために、最適な環境がネイティブキャンプには整っています。

・Going Global 世界への挑戦 https://nativecamp.net/going-global

スポーツ・音楽・エンターテインメントなどあらゆる分野で世界に挑戦する方々を、英語を通じて応援しています。

■株式会社ネイティブキャンプについて

ネイティブキャンプはアジアにおいて最も成長しているオンライン英会話会社のひとつです。個人向けサービス、法人向けサービス、教育機関向けサービスとしてオンラインで英会話レッスンを手頃な価格で提供しています。世界各地に拠点をおき、アジア地域、ヨーロッパ地域、北米地域でオンライン英会話サービス事業を運営、その規模は急速に拡大し続けています。

2024年よりオンライン日本語会話サービス事業、留学エージェント事業も展開しています。

