【期間限定・新プラン登場】家族婚にもぴったり！「フォトウエディング付き披露宴プラン」をリリース（2026年1～3月限定）

株式会社ジーライオン

2026年1月～3月の期間限定で、家族婚やマタニティウエディングにもぴったりな【フォトウエディング付き披露宴プラン（15名89万円）】

通常価格129万円から39万円OFFの特別価格で、家族写真の撮影が叶うフォトウエディングと非日常を味わえるステーキハウスでの披露宴がセットになった新プランです。

本プランは、「結婚式をもっと自由に、もっと家族らしく楽しみたい」という声にお応えして誕生しました。

“結婚式の日”を家族みんなの一生の思い出として残せるよう、フォトウエディング（60分撮影・全データ付き）とステーキハウスでの披露宴をセットでご用意しています。

お子様と一緒のファミリーウエディングや、マタニティウエディングにも対応しており、経験豊富なプランナーが準備から当日まで丁寧にサポートいたします。短期間での準備でも安心してご利用いただけます。

「家族みんなで迎える特別な日を、笑顔とともに美しく残したい」「結婚式、やってよかった！」そんな“想像以上”の幸せに、おふたりが包まれますように・・おふたりはもちろん、ゲストの記憶にも刻まれる1日をお届けいたします。

【プラン概要】

フォトウエディング付き披露宴プラン（15名）

▪️価格：通常129万円 → 特別価格89万円

▪️実施期間：2026年1月～3月末

▪️プランに含まれる内容

・フォトウエディング（60分撮影・約100カット以上の全データ付き）

・アカレンガステーキハウスまたはLA VIE 1923での披露宴

ステーキフルコースまたはフレンチフルコース・フリードリンク

ウエディングドレス&タキシード各1点

会場使用料（ブライズルーム・親族控室を含む）

新婦様洋装1点（ヘアメイクリハーサル・当日アテンド料を含む）

音響・照明演出・司会者

メインテーブル装花・ブーケ・ブートニアブーケ＆ブートニア

テーブルコーディネート一式

▪️対象：15名様以上のご利用

▪️特典：迫力満点のクラシックカー入場など豪華39万円相当の特典付き

またお申込みから2ヶ月以内の開催なら、さらに5万円相当のフォトアルバムをプレゼント

>>>プラン詳細はこちら(https://akarenga.fuwel.wedding/plan/4877/)

【問い合わせ先】

アカレンガウエディング

所在地 大阪府大阪市港区海岸通2－6－39

営業時間 11:00～19:00（月火定休 ※祝日除く）

電話番号 06-6573-5010

公式サイト：https://www.akarenga-wedding.jp/(https://www.akarenga-wedding.jp)

LINE ：https://lin.ee/fBoPGlQ(https://page.line.me/437bdgle?oat_content=url&openQrModal=true)

■AKARENGA WEDDING https://www.akarenga-wedding.jp/(https://www.akarenga-wedding.jp)

大阪築港に100年近くもの歴史を重ねた約3000坪もの敷地をもつ赤レンガ倉庫をリモデルした、特別感あふれる空間を舞台にしたウエディングステージ。クラシックカー博物館のGLION MUSEUM（https://glion-museum.jp/）を併設し、外国映画のような壮大なロケーション、ヨーロッパの趣とアメリカのスタイリッシュさを兼ね備えた贅沢な空間が特徴。AKARENGA STEAK HOUSE（ https://www.akarengasteak.jp/ ）やLA VIE 1923( https://lavie-osaka.jp/ )のお料理とおもてなしでおふたりとゲストの記憶に鮮やかに残るウエディングを叶えます。

ジーライオングループとは

ジーライオングループはBMWをはじめ、輸入車及び国産車合わせて33ブランドの正規ディーラー事業を主とした企業です。日本全国はもちろんのこと海外にも拠点を展開しており、自動車に関するあらゆる事業を手掛けております。また、近年では「より多くのお客様へ、より多くの満足をお届けしたい」という想いから、自動車関連の事業のみに止まらず、飲料事業・ウエディング事業・旅館事業など、フィールドを広げております。洗練されたブランドをおもてなしでジーライオングループにしかできない「感動」をお客様へお届けいたします。

代表者名：代表取締役社長 菊地 秀武

所在地：〒650-0041 兵庫県神戸市中央区新港町11-1 GLIOジーライオングループHPN Awa-s BuildinG

ジーライオングループHP :https://glion.co.jp/