【新商品】天空を翔ける黄金の翼──純金ブランド「JUNGOLD」から「純金の鷲」登場。

株式会社RAIN

■ 商品概要

商品名：純金の鷲(https://jungold.base.shop/items/123572065)

素材：K24（純金99.9%）

重量：約1グラム

サイズ：約8ミリ前後

付属品：JUNGOLD保証書／額縁ケース付

オプション：桐箱（＋3,000円）

納期：受注生産・約40日

販売価格：32,800円（税込）※金相場により変動

販売サイト：https://jungold.base.shop/

■ 特徴

高く舞い上がり、未来を見据える「鷲」。

その雄々しい姿は、勝負運・成功運・金運上昇の象徴とされています。

JUNGOLDの純金鷲は、約8ミリという指先サイズの中に、翼の広がりと気迫を凝縮。

純金（K24）の艶やかな輝きが、飛翔の瞬間を鮮やかに浮かび上がらせます。

まさに“指先サイズの芸術品”と呼ぶにふさわしい黄金造形です。

■ ディティールの特徴

翼を大きく広げた構図

左右対称に伸びる羽の角度が美しく、飛び立つ瞬間のエネルギーを表現。

立体的な羽の重なり

一本一本の羽根を丁寧に重ね、光の反射で立体感が際立つ仕上がり。

鋭い眼差しとくちばしの造形

力強さと集中力を感じさせる表情で、“黄金の王者”を思わせる存在感。

「飛翔」「成功」「挑戦」を象徴する純金の鷲。

金運や勝負運を高めたい方、あるいは新たなステージへ羽ばたく人への贈り物としても最適です。

■ 企画背景

JUNGOLDは「資産価値＋心躍る体験」をテーマに、

指先サイズの純金アートを500種類以上展開してきました。

本作『純金の鷲』は、“飛翔する勇気”を形にした作品として、

挑戦者たちを応援する黄金の芸術品として誕生しました。

■ ブランド紹介

「JUNGOLD」は、株式会社RAINが展開する純金ブランドです。

干支シリーズ、縁起物、歴史モチーフ、仏像シリーズなど、

“資産価値と心躍る体験”をテーマに、指先サイズの純金作品を企画・製造しています。

■ 法人OEM・記念品製作にも対応

株式会社RAIN／JUNGOLDでは、

企業の周年記念・販促・文化コラボなど、法人向け純金オーダー製作にも対応しております。

※名入れ・大量発注のご相談も随時受付中です。

会社概要

会社名：株式会社RAIN

所在地：東京都台東区雷門2-11-9 木具定ビル3階

代表者：代表取締役 石川正道

設立：2015年12月

事業内容：

・純金ブランド「JUNGOLD」の企画・製造・販売

・宝飾品ブランド「2色珠（にしょくだま）」の展開

・宝石・ラボダイヤの商品開発

・法人向けOEM・記念品製作

実績：

・クラウドファンディング累計支援額 3億円超

・OEM／B2B領域での多数の導入実績

・2000種類以上の商品開発

連絡先：

TEL/FAX：03-6284-7200

Email：rainrain20151111@gmail.com

公式サイト・SNS：

・ECサイト：https://jungold.base.shop/

・コーポレートサイト：https://www.2020rain.com/

・note：https://note.com/raindrop_

天空を翔ける黄金の翼。

指先サイズの芸術品が、あなたの未来に飛翔の力を届けます。