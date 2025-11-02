【新商品】天空を翔ける黄金の翼──純金ブランド「JUNGOLD」から「純金の鷲」登場。
■ 商品概要
商品名：純金の鷲(https://jungold.base.shop/items/123572065)
素材：K24（純金99.9%）
重量：約1グラム
サイズ：約8ミリ前後
付属品：JUNGOLD保証書／額縁ケース付
オプション：桐箱（＋3,000円）
納期：受注生産・約40日
販売価格：32,800円（税込）※金相場により変動
販売サイト：https://jungold.base.shop/
■ 特徴
高く舞い上がり、未来を見据える「鷲」。
その雄々しい姿は、勝負運・成功運・金運上昇の象徴とされています。
JUNGOLDの純金鷲は、約8ミリという指先サイズの中に、翼の広がりと気迫を凝縮。
純金（K24）の艶やかな輝きが、飛翔の瞬間を鮮やかに浮かび上がらせます。
まさに“指先サイズの芸術品”と呼ぶにふさわしい黄金造形です。
■ ディティールの特徴
翼を大きく広げた構図
左右対称に伸びる羽の角度が美しく、飛び立つ瞬間のエネルギーを表現。
立体的な羽の重なり
一本一本の羽根を丁寧に重ね、光の反射で立体感が際立つ仕上がり。
鋭い眼差しとくちばしの造形
力強さと集中力を感じさせる表情で、“黄金の王者”を思わせる存在感。
「飛翔」「成功」「挑戦」を象徴する純金の鷲。
金運や勝負運を高めたい方、あるいは新たなステージへ羽ばたく人への贈り物としても最適です。
■ 企画背景
JUNGOLDは「資産価値＋心躍る体験」をテーマに、
指先サイズの純金アートを500種類以上展開してきました。
本作『純金の鷲』は、“飛翔する勇気”を形にした作品として、
挑戦者たちを応援する黄金の芸術品として誕生しました。
■ ブランド紹介
「JUNGOLD」は、株式会社RAINが展開する純金ブランドです。
干支シリーズ、縁起物、歴史モチーフ、仏像シリーズなど、
“資産価値と心躍る体験”をテーマに、指先サイズの純金作品を企画・製造しています。
■ 法人OEM・記念品製作にも対応
株式会社RAIN／JUNGOLDでは、
企業の周年記念・販促・文化コラボなど、法人向け純金オーダー製作にも対応しております。
※名入れ・大量発注のご相談も随時受付中です。
会社概要
会社名：株式会社RAIN
所在地：東京都台東区雷門2-11-9 木具定ビル3階
代表者：代表取締役 石川正道
設立：2015年12月
事業内容：
・純金ブランド「JUNGOLD」の企画・製造・販売
・宝飾品ブランド「2色珠（にしょくだま）」の展開
・宝石・ラボダイヤの商品開発
・法人向けOEM・記念品製作
実績：
・クラウドファンディング累計支援額 3億円超
・OEM／B2B領域での多数の導入実績
・2000種類以上の商品開発
連絡先：
TEL/FAX：03-6284-7200
Email：rainrain20151111@gmail.com
公式サイト・SNS：
・ECサイト：https://jungold.base.shop/
・コーポレートサイト：https://www.2020rain.com/
・note：https://note.com/raindrop_
天空を翔ける黄金の翼。
指先サイズの芸術品が、あなたの未来に飛翔の力を届けます。