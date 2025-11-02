フィットイージー 東京都内で続々オープン中！ 「TOKYO オープンラッシュ ″快進撃″ 宣言！」を実施！

フィットイージー株式会社 全国にアミューズメントフィットネスクラブを展開するフィットイージー株式会社（本社：岐阜市、以下：当社）は、11月中に「五反田店」「自由が丘店」「西一之江店」をグランドオープンいたします。 これを記念し、東京都内限定で「TOKYOオープンラッシュ "快進撃" 宣言！」を実施いたします。期間限定の特別入会キャンペーンや特別イベントを開催する予定です。

■特別入会キャンペーン

・キャンペーン期間：2025年11月1日（土）～ 11月30日（日）

・対象店舗：東京都内10店舗

渋谷店、成増店、羽村店、花小金井店、練馬中村橋店、池袋西口店、ポンテポルタ千住店、目黒碑文谷店、大田長原店、仲六郷第一京浜店

※「五反田店」「自由が丘店」「西一之江店」については、さらにお得なオープニングキャンペーンを実施中です。

・キャンペーン内容

１.キャンペーン期間中に対象店舗に新規ご入会いただいた方は

「入会金」「事務手数料」「11月会費（日割）」「12月会費」 すべてまとめて 1,100円（税込）

２.のりかえキャンペーン

他ジムからの乗り換えでギフトカード3,000円をプレゼント！

３.ペア入会キャンペーン

2名同時入会：それぞれにギフトカード2,000円分をプレゼント！

3名同時入会：それぞれに ギフトカード3,000円分 プレゼント！

４.紹介キャンペーン

既存会員様からのご紹介で：

紹介者様（既存会員）にギフトカード2,000円分 プレゼント！

入会者様（新規会員）にギフトカード1,000円分 プレゼント！

※上記キャンペーンについての詳細は画像をご確認ください。

■特別イベントの開催

東京特別イベント企画 第一弾！

「IFBB PROアスリート」の児玉晋一郎 選手・倉地美晴 選手

「日本一の大胸筋」ツカケン選手 ご来店イベント

参加費無料でどなたでもご参加可能な特別イベントを開催いたします！

トレーニングを始めたばかりの方から上級者まで対象の「トレーニングレクチャー会」や日頃のお悩みを相談できる「トークショー・質問コーナー」、選手との「写真撮影会」、サインがあたる「サイン抽選会」を実施します！

また、当日は重大発表もございますので、ぜひご参加ください！

- イベント日時11/8（土）：児玉晋一郎 選手、ツカケン 選手１. FIT-EASY西一之江店 13:00～14:00２. FIT-EASY渋谷店 16:00～17:0011/9（日）：児玉晋一郎 選手、倉地美晴 選手３. FIT-EASY自由が丘店 11:00～12:00４. FIT-EASY五反田店 14:00～15:00- 注意事項

・ご応募いただけるのは１.～４.から1つのみとなります。

・各回20名様限定となりますので、ご了承ください。

以下応募フォームからご応募いただけます！

FIT-EASY会員様向けフォーム：

https://join.fiteasy.jp/mypage/login#tokyoibent

一般の方向けフォーム:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeIxtp31h6HMZ_13RcZVbjlttfbP_Jf3zxJJRpqNy1rOQh_WQ/viewform?usp=header

東京都内のFIT-EASYでは、今だけのお得な入会キャンペーンと、誰でも参加できる特別イベントを実施します。

FIT-EASYは、入会から31日経過すると全国すべての店舗が利用可能となり、相互利用による利便性がさらに向上します。

このお得な期間に是非ご入会を検討ください！

- フィットイージー 会社概要

社 名：フィットイージー株式会社

本社所在地：〒500-8034 岐阜県岐阜市本町三丁目2番地1

事 業 内 容：アミューズメントフィットネスクラブの運営、企画、FC展開事業

資 本 金：1,356,005,125円

従 業 員 数：304名 ※2025年10月1日現在

店 舗 数：238店舗 ※2025年11月1日現在

URL：https://fiteasy.jp/ （サービスサイト）

https://fiteasy.co.jp/ （コーポレートサイト）