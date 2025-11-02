『お客様大感謝・大還元！秋の断捨離応援スーパープログラム』開催中！買取額が「最大70%アップ」になる！！【ご利用者様45万人＆LINE友だち10万人＆創業16周年御礼企画】

株式会社ブックスドリームお客様大感謝・大還元！秋の断捨離応援スーパープログラム

株式会社ブックスドリーム（本社：大阪府大阪市、代表取締役：井上聖也）は、参考書・専門書・医学書・大学教科書・予備校テキスト・教材を専門に全国から宅配買取を行い、ネット通販で販売しており、2025年で創業16年目を迎えました。

16年間で大変たくさんのお客様にご利用いただき、総ご利用者様500万人、買取ご利用者様45万人、総取扱冊数4000万冊を突破し、弊社LINE公式アカウントの友だち登録者数も10万人を突破いたしました。

毎年着実に成長しており、Amazonマーケットプレイス・ヤフオク・ヤフーショッピング・楽天市場・メルカリ・ラクマで常時30万点以上の参考書・専門書・医学書・大学教科書・予備校テキスト・教材を取り揃え、これまでに500万名以上のお客様に販売するなど、参考書・専門書・医学書・大学教科書・予備校テキスト・教材の買取と販売でネット最大級になりました。

これもひとえにこれまでご利用いただいたお客様のおかげでございます。この場を借りて厚く御礼申し上げます。

現在、これらを記念しまして、またお客様への御礼としまして、2025年10月1日～2025年11月6日まで、下記の買取価格アッププログラムを行っておりますので、ご案内いたします。

お客様大感謝・大還元！秋の断捨離応援スーパープログラム 買取価格最大70%アップ【ご利用者様45万人＆LINE友だち10万人＆創業16周年御礼企画】

《買取価格アップ詳細》

・ご利用者様45万人＆LINE友だち10万人御礼 誰でも買取価格25％アップ

・創業16年目御礼 お客様大感謝・大還元！秋の断捨離応援スーパープログラム 誰でも買取価格10％アップ

・無料段ボールの送付希望無しで10％アップ

・自動集荷サービス（無料）のご利用で5％アップ

・LINE友だち追加で買取価格5％アップ

・査定結果自動承認で5％アップ

・基本査定金額5000円以上で5％アップ

・買取代金Amazonギフト券支払いで5％アップ

※PayPay、nanaco、楽天edy、Google Play ギフトコード 、レコチョクなどの選べるe-giftでのお支払いは3％アップになります。

※銀行振り込みでのお支払いも可能です。振込手数料も無料です。

以上により【最大70%アップ】となります。

※弊社クーポンをお持ちのお客様は【買取価格最大80％アップ】となります。

【買取価格アッププログラム 詳細】

買取価格アッププログラムの詳細は下記からご確認いただけます。

【これまでの取り組み】

買取価格アッププログラム 詳細 :https://www.booksdream.co.jp/blog/program-kaitorisokushin

弊社では創業から16年間で、買取価格アップキャンペーンや買取価格保証商品の充実、限界価格宣言といった買取価格向上の取り組みはもちろん、お客様の利便性と満足度を高めるさまざまなサービスの導入も積極的に行ってまいりました。

●5冊以上のご送付で全国から送料無料

●ご希望の方に梱包用段ボール無料プレゼント

●査定結果にご納得いただけなかった場合の返品送料も無料

●自動集荷サービス（無料）（お申し込み時に指定いただいた日時で自動的に集荷予約が完了し、印字済みの伝票で集荷に伺います）

●買取代金の受け取り方法を、銀行振り込みだけでなく、Amazonギフト券、PayPay、nanaco、楽天Edy、Google Play ギフトコード、レコチョク、現金書留など、多数ご用意

●書き込みのある書籍やカバー・箱を紛失した書籍、シリアルコードを切り取った書籍や開封済みの書籍も買取可能

●「LINE問い合わせ」「LINEコール（通話料無料）」に対応（分からないことはLINEからいつでもお問い合わせいただけ、オペレーターが即時回答します）

●「LINEでの買取申し込み（お申し込み時のメールアドレス不要）」に対応（査定結果をはじめ、買取サービスご利用時に必要な各種ご案内をすべてLINEで確認可能。LINEでのやり取りのみで取引が完結します）

ブックスドリームの買取サービスの特徴自動集荷サービス（無料）選べる買取代金受取方法限界価格宣言専門書アカデミーの買取価格保証商品メディカルマイスターの買取価格保証商品学参プラザの買取価格保証商品学参プラザの買取価格保証商品

これからも、時代が変わろうとも【常にお客様目線で】を合い言葉に、一層のサービス充実に取り組んでまいります。

参考書・専門書・医学書・大学の教科書・予備校テキスト・教材をお持ちの方は、是非この機会に弊社買取サービスをご利用いただければ幸いです。

【対応買取サイト】

下記の3サイトにて行っております（お送りいただく書籍の種類よって申込先が異なります。お送りいただく書籍がどの種類か分からない場合や様々な種類の書籍がある場合は、「専門書アカデミー」にお申し込みください）。

学参プラザ

学参プラザ（参考書・赤本・予備校テキスト・教材の専門買取店）

https://www.booksdream.com/

専門書アカデミー

専門書アカデミー（大学教科書・専門書・医学書・資格試験参考書・問題集・予備校テキスト・教材の専門買取店）

https://www.academybook.net/

メディカルマイスター

メディカルマイスター（医学書・医学専門書の専門買取店）

https://www.medicalmeister.com/

【ブックスドリームについて】

参考書・専門書・医学書、大学の教科書、予備校テキスト・教材を専門に買取・販売を行っています。「本でつなぐ人と人」を企業理念に2010年に創業。2025年で専門店として創業16年目を迎えました。これまでに45万件以上の買取と4000万冊以上の取扱を行ってきました。

企業名およびロゴは「本から生まれる夢」をイメージしており、本の買取と販売を通じて、多くの方の夢の実現に貢献したいという思いから生まれました。

買取では、「学参プラザ（受験参考書・問題集・赤本・予備校テキスト・教材の専門買取店）」「専門書アカデミー（専門書・医学書・大学教科書・資格試験参考書・問題集・予備校テキスト・教材の専門買取店）」「メディカルマイスター（医学書・医療系書籍・予備校テキスト・教材の専門買取店）」の3サイトを展開しています。インターネットから申し込みをして宅配便の着払いで送るだけの簡単買取。全国から送料無料で買取可能。ご希望の方には段ボール無料送付サービスも行っています。

販売では、「Amazonマーケットプレイス」「ヤフーオークション」「ヤフーショッピング」「楽天市場」「メルカリ」「ラクマ」で、参考書・専門書・医学書・大学の教科書・赤本・予備校テキスト・教材を中心に常時30万点以上の商品を出品しています。

これからも、たくさんの方に質の良い書籍をお届けし、人生のお役に立てるよう、日々尽力してまいります。

会社名 ： 株式会社ブックスドリーム

本社所在地 ： 大阪府大阪市中央区農人橋1-1-7 谷町エクセルビル

買取センター（お客様対応センター）：大阪府東大阪市西石切町7-1-12 辰野枚岡ビル6階

代表取締役 ：井上 聖也

事業内容 ： 参考書・専門書・医学書、大学の教科書、予備校テキスト・教材の買取と販売

認定・認証・免許など ：

●古物商免許 大阪府公安委員会許可 第621060131046号

●プライバシーマーク認証取得済み

●ISO 9001：品質マネジメントシステム 認証取得済み

●ISO 14001：環境マネジメントシステム 認証取得済み

●ISO 27001：情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）認証取得済み

●ISO 45001：労働安全衛生マネジメントシステム 認証取得済み

コーポレートサイト ： https://www.booksdream.co.jp/

買取サイト ： https://www.booksdream.co.jp/works/kaitori.html

販売サイト ： https://www.booksdream.co.jp/works/hanbai.html