赤本買取価格増額キャンペーンを延長！2026・2025年版赤本は500円以上、医学部は1000円以上に！

株式会社ブックスドリーム（本社：大阪府大阪市、代表取締役：井上聖也）は、同社が運営する参考書・赤本、予備校テキスト・教材専門買取サイト「学参プラザ(https://www.booksdream.com/)」で開催している「赤本・青本の買取価格保証金額 増額キャンペーン」を、受験生応援企画として12月31日まで延長開催することとなりましたので、ご案内いたします。

【赤本・青本の買取価格保証詳細】

2026・2025年版赤本・青本 全大学・全学部 400円以上（2025年8月31日まで500円以上に増額）

2026・2025年版赤本・青本 歯学・薬学・看護・医療学部 600円以上

2026・2025年版赤本・青本 医学部 800円以上（2025年8月31日まで1000円以上に増額）

2024年版赤本・青本 国公立大学・市立大学 300円以上

2024年版赤本・青本 医学部 300円以上

2023年版赤本・青本 国公立大学・市立大学 300円以上

※増額キャンペーンおよび買取価格保証は、受験生以外の方にも適用されます。

当社は、参考書・専門書・医学書・大学教科書・予備校テキスト・教材を専門に全国から宅配買取を行い、ネット通販で販売しており、2025年で創業16年目を迎えました。

16年間で大変たくさんのお客様にご利用いただき、総ご利用者様500万人、買取ご利用者様45万人、総取扱冊数4000万冊以上、弊社LINE公式アカウントの友だち登録者数10万人を突破いたしました。

「学参プラザ」では、主に受験の参考書や問題集、赤本、塾・予備校テキストの買取を行っています。小学受験・中学受験・高校受験から大学受験まで幅広く買取しています。主に大学受験の予備校テキストの他、中学受験・高校受験の塾テキストや幼児教材も買取しています。

こちらは、弊社代表が創業前に長年塾・予備校講師を務めていた経験を活かした事業であり、力を入れています。

参考書・赤本、予備校テキスト・教材専門買取サイト「学参プラザ」

赤本・青本の買取価格保証以外にも、「人気・定番の大学受験参考書・問題集赤本の買取価格保証商品 2000点以上」「中学受験・高校受験参考書・問題集の買取価格保証商品 4000点以上」「予備校テキスト・教材の買取価格保証商品」「中学受験 塾テキストの買取価格保証商品」「絶版参考書・問題集・赤本の買取価格保証商品」など、高価買取商品を多数用意しています。

不要になった参考書・問題集・赤本、予備校テキスト・教材をお持ちの方は、是非この機会に「学参プラザ」をご利用いただければ幸いです。

【ブックスドリームについて】

参考書・専門書・医学書、大学の教科書、予備校テキスト・教材を専門に買取・販売を行っています。「本でつなぐ人と人」を企業理念に2010年に創業。2025年で専門店として創業16年目を迎えました。これまでに45万件以上の買取と4000万冊以上の取扱を行ってきました。

企業名及び企業ロゴは「本から生まれる夢」をイメージしており、本の買取と販売を通じて多くの方の夢の実現に貢献したいという思いから生まれました。

買取では、「学参プラザ（受験参考書・問題集・赤本・予備校テキスト・教材の専門買取店）」「専門書アカデミー（専門書・医学書・大学教科書・資格試験参考書・問題集・予備校テキスト・教材の専門買取店）」「メディカルマイスター（医学書・医療系書籍・予備校テキスト・教材の専門買取店）」の3サイトを展開しています。インターネットから申し込みをして宅配便の着払いで送るだけの簡単買取。全国から送料無料で買取可能。ご希望の方には段ボール無料送付サービスも行っています。

販売では、「Amazonマーケットプレイス」「ヤフーオークション」「ヤフーショッピング」「楽天市場」「メルカリ」「ラクマ」で、参考書・専門書・医学書・大学の教科書・赤本・予備校テキスト・教材を中心に常時30万点以上の商品を出品しています。

これからも、たくさんの方に質の良い書籍をお届けし人生のお役に立つことができるよう日々尽力してまいります。

