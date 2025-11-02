日本製の結婚指輪と婚約指輪ブランド 鶴(mikoto) 新宿アトリエオープン！！
ブライダルジュエリーブランド「鶴 (みこと）」を展開する株式会社鶴（本社：東京都中央区、代表取締役：渡邉高之）は、このたびブランド6店舗目となる「新宿アトリエ」を東京都新宿区に2025年11月1日（土）にオープンしましたことをお知らせいたします。
新宿アトリエ
高層ビルが立ち並び、国内外から多くの人が集まる新宿。 常に新しい文化が生まれる活気ある街でありながら、少し足を止めれば落ち着いた空気や緑のある空間も感じられる、魅力あふれる場所です。 そんな都会と安らぎが調和する新宿は、感性と完成度の両方を大切にする鶴の指輪づくりにふさわしい舞台です。
新宿アトリエ
新宿アトリエは、賑わいの中心にありながら、都会の喧騒を忘れられるような落ち着いた空間をご用意しました。 大きな窓から自然光が差し込む開放的な雰囲気の中で、ゆったりと指輪選びを楽しんでいただけます。
接客風景
経験豊富なプランナーが、お二人の想いやこだわりを丁寧に伺いながら、安心して特別な結婚指輪や婚約指輪を選んでいただけるよう心を込めてお手伝いします。
洗練された新宿の街で、温かみのある空間に包まれながら、お二人にとって大切な指輪との出会いを、どうぞお楽しみください。
ブランドについて
おしゃれで被らない、日本製のブライダルリングブランド
11月22日、“いい夫婦の日”に誕生したオーダーメイドのブライダルリングブランド「鶴（みこと）」。鶴はひとりのパートナーと一生を連れ添うことから夫婦鶴と言われ夫婦円満の象徴といわれています。ブランド名には、おふたりが笑顔溢れる家族になる未来への想いを込めました。
ブランドロゴ
100種類以上のサンプルリングをベースに、加工・フォルム・ダイヤ・誕生石・刻印などを組み合わせた50,000通りを超える組み合わせのセミオーダーから、ゼロから一緒につくり上げるフルオーダーまで、おふたりらしい指輪がカタチになるよう日本製にこだわり、１つひとつ大切におつくりしています。
制作風景
ご満足いただける完成度の高い指輪をつくることはもちろん、おふたりが指輪を選ぶ（デザインを考える）体験が、おふたりにとって最高の思い出となるよう、素敵な指輪つくりを提供いたします。
新アトリエ概要
名称：鶴 新宿アトリエ
新住所：〒160-0022 東京都新宿区新宿3-17-22 SOUTHERN REAL TERRACE 3階
営業時間：平日 12:00 - 20:00 / 土日祝 11:00 - 19:00
定休日：火・水曜日
URL：https://mikoto-jewelry.com/shinjuku
ご予約：https://mikoto-jewelry.com/reservation
鶴について
おふたりの愛の証である結婚指輪・婚約指輪をつくるということに私たちには大きな責任があると考えています。よって、「おふたりらしい」「おふたりだけの」指輪が完成するよう、また、その指輪がいつまでもおふたりの手元で美しく輝くよう、私たちは最大限のお手伝いをしたいと考えています。
おふたりのイメージをカタチにすることはもちろん、１人ひとりのライフスタイルに合わせた着け心地にもこだわり、耐久性も加味した完成度の高い指輪を、日本製（Made in Japan）にこだわり、職人が１つひとつオーダーメイドで大切におつくりします。
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=7GqvLB52prc ]
会社概要
会社名：株式会社鶴（英字表記 mikoto inc.）
所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座4-10-14
代表者：代表取締役 渡邉 高之
設立：2017年11月22日
URL：https://mikoto-jewelry.com/
事業内容：ブライダルジュエリーの企画・製造・販売